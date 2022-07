La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, ha felicitado a su hijo, a través de las redes sociales. El niño desaparecido hace 15 años de edad cumple este lunes, 18 de julio, 23 años de edad.

"Felicidades Yeremi. Ahí dónde estés nuestro corazón está siempre contigo. Este día está siendo muy duro para nosotros porque recordamos los bellos momentos que siempre nos diste en estas fechas", manifiesta Ithaisa.

"Ver el brillo en tus ojillos y disfrutar cada celebración que a lo más que dabas importancia era estar con tus primos jugando. Abrir los regalos y jugar con las cajas. Eras y serás allá dónde estés un niño especial.¡ Cómo te echamos de menos", prosigue.

"No te imaginas el dolor que siento. La impotencia y la lucha. Aunque me dejaste verte en sueños. No puedo dejar de pensar en volver a abrazarte una y otra vez. Y ver tus ojitos brillar. Tuve la suerte de sentir ese sueño dónde dibujaste un corazón naranja. Sentir tu olor. No merecías esto. Tu tenías que ser un chico de 23 años hoy celebrándolo con tus primos amigos ect. Que impotencia siento." afirma.

"No pararemos hasta que se haga justicia pequeño. Aunque sabemos que eso no nos devolverá lo que queremos. Pero no es justo . No es justo lo que está pasando con nosotros. Que a pesar de hacer todo bien, tenemos que luchar a contracorriente para que miren todo lo que tienen delante", continúa.

"Pero bueno hoy no quiero pensar en todo eso quiero imaginar el brillo en tus ojos y pensar que hoy fue el día en el que me convertiste en madre,porque fuiste el primero. Y siempre será tu día . Te queremos Yeri", concluye.