San Bartolomé adeuda a Cruz Roja los servicios de vigilancia de las playas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aún no ha pagado este año a Cruz Roja la factura por los servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo que realiza en las playas de San Agustín, Las Burras, Playa del Inglés, Maspalomas y Meloneras. Unos 700.000 euros anuales es el coste que abona la corporación local a esta entidad por realizar las tareas de socorrismo en estas playas, las de más afluencia turística de la isla, ya que en el municipio hay otras calas en las que aún no están implantadas. En tanto que el contrato con Cruz Roja está vencido desde 2019 y el grupo de gobierno no ha elaborado en estos años el pliego con las nuevas condiciones económicas para volver a sacarlo a concurso, la cantidad que se ha venido abonando en estos ejercicios corresponde a los gastos del personal y los costes a los que hace frente la adjudicataria para dar cobertura al servicio como es es el caso del gasoil que se necesita para mover los coches o las zodiac.

Este problema no es nuevo. Ya el año pasado ejercicio, debido las quejas y los avisos de la organización no gubernamental de no seguir haciéndose cargo de la vigilancia en estas playas si no le abonaban la deuda, la corporación local decidió saldar de un golpe todos los atrasos en diciembre a través de una modificación presupuestaria. El edil del Litoral del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, señaló ayer que esta es «una situación normal que se produce en el noventa por ciento de los servicios municipales» en los que se han vencido los contratos como es el caso de limpieza, y hasta el de las fotocopias, en los que se abonan las facturas «cuando se puede» . Con todo, el edil aseguró que espera que este problema este resuelto el próximo mes pues las facturas están pendientes del visto bueno de la Intervención para luego llevarlas al Pleno a fin de aprobar la correspondiente modificación de crédito. En cuanto al motivo por el que el Ayuntamiento no ha redactado en estos tres años el pliego de condiciones para el nuevo contrato con Cruz Roja, el edil aseguró que se debe a que se ha supeditado a que estuviera elaborado antes el plan de necesidades que hay que cumplir en estas calas en base al decreto del Gobierno sobre la seguridad en las zonas de baño. Entre tanto la falta de inversión municipal en renovar toda la infraestructura que precisan las labores de socorrismo ha derivado en que las torres de vigilancia se encuentren muy deterioradas pues tienen hasta escalones rotos, y no cuentan con baño cuando es obligado, o que los quads para recorrer las playas no se puedan utilizar porque se han averiado. También las zodiac y los otros vehículos precisan ser ser sustituidos ya que son los mismos desde hace siete años.