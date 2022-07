Franquis mantiene la apertura de los túneles de Faneque para fin de año

Las irregularidades en el uso del hormigón en las obras de la carretera de La Aldea solo afecta al 1,8% del gunitado de los túneles analizados y no retrasará el calendario de los trabajos, por lo que se mantiene la previsión de utilizar antes de fin de año los pasos subterráneos de Faneque, según ha informado este viernes el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que ha comparecido para informar de los análisis preliminares realizados en los túneles 3 y 8 del tramo Agaete-El Risco.

La Consejería ordenó paralizar la inyección del gunitado en los túneles ante las grandes diferencias respecto a la calidad del hormigón entre los informes entregados por la UTE que construye la carretera y los que realizaba la asistencia técnica contratada por el Gobierno de Canarias para verificar el cumplimiento de las condiciones que se fijaron al adjudicar las obras.

Tras el acuerdo del pasado lunes con las tres empresas que forman la UTE, se han reanudado los trabajos en el interior de los túneles y se ha decidido instalar un laboratorio de análisis de calidad de los materiales en la propia obra, que estará operativo a finales de agosto, según adelantó Franquis, quien no descartó que se detecten más “contradicciones” sobre el hormigonado cuando se completen los análisis en los otros seis túneles excavados. No obstante, recordó que el gutinado es un revestimiento del interior de los túneles que no incide en la seguridad de la estructura de la cavidad ni supone un riesgo para los trabajadores.