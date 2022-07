Santiago, un peregrinaje ansiado

Gáldar volvió a convertirse ayer en el centro de peregrinación de la isla. Con la celebración del Jacobeo ampliada del pasado año por la pandemia, la V Peregrinación de Gran Canaria movilizó hasta el templo de Santiago de los Caballeros a miles de devotos que realizaron el camino a pie desde la iglesia de Santa María de Guía para visitar al Apóstol. La espera ha sido larga ya que la última peregrinación se realizó en 2010, y como solo se hace cuando la festividad coincide en domingo aunque tocaba el pasado año hubo que posponerla. Y el camino aunque fue corto resultó sofocante debido a las altas temperaturas que atizaban de tal forma que ni a la sombra se podía coger resuello.

El recorrido arrancó de la vecina localidad de Guía algo después de las once de la mañana, lo que acortó la ruta ya que se había previsto que partiera de la iglesia del Pilar de Guanarteme, y a eso de las doce de la mañana se adentraban ya en la calle Capitán Quesada los caminantes encabezados por los representantes de las corporaciones locales de Gáldar y Guía a cuyo frente estaban sus regidores, Teodoro Sosa y Pedro Rodríguez.

«Mucho calor, pero bien, estoy bien», señalaba María Josefa Gutiérrez, vecina de Gáldar que, a sus 69 años realizaba ayer su primera peregrinación jacobea aunque ya había participado en otra caminata que se hizo desde San Isidro. Con el certificado del Año Santo que le entregaron en la iglesia, y con el bordón en la mano, lamentaba que la ruta no hubiera partido desde la capital grancanaria. «Es una pena porque me hubiera gustado hacer todo ese camino, más ahora que he descubierto esto de caminar porque es salud, aunque lo hago también por fe», exponía. En esta ocasión le acompañaban su hija Pino Bolaños, su nieta Tindaya, y su ahijada Ithaysa.

«Me mueve la afición por caminar pero también el tema espiritual» , explicaba Carolina Sosa, vecina de la capital grancanaria que se ha aficionado a hacer las rutas jacobeas. A un paso ligero, ya en la zona de Becerril, se mostraba con energía y aunque se quejaba del calor no daba ni una muestra de cansancio. «El pasado año hice el camino desde Santiago de Tunte con unos amigos», contaba. Y es tal el entusiasmo por este peregrinaje que ya se ha organizado junto a sus amigos para realizar la ruta portuguesa hasta Compostela.

Y, bajo la sombra de la marquesina de una parada de guaguas, Antonio Jiménez se cobijaba de la solajera. Había acercado a su mujer en coche hasta Guía, y tras aparcar por el Puente de los Tres Ojos decidió esperar a los caminantes ya casi a su llegada al casco.

Con cierto enfado se mostraban María López y Marina Matías, vecinas de Gáldar y de La Atalaya de Guía respectivamente, por la larga homilía del sacerdote que ofició la misa en Guía. «Pensamos que salíamos a las diez, pero el cura se puso a hablar y a hablar sin pensar que lo que queríamos los peregrinos era empezar el camino pronto para coger menos calor», se quejaban.

A unos minutos de las doce, un repique de campanas, el lanzamiento de salvas y los aplausos de los peregrinos recibían a las puertas del templo de Gáldar a la imagen del Apóstol. Allí, el alcalde destacó que han sido doce años esperando para realizar esta peregrinación magna la víspera de esta festividad. «Santiago ha unido a estos dos pueblos desde hace más de 500 años y estos dos pueblos te pedimos que nos sigas amparando y ayudando» , remarcó.

Seguidamente la imagen de Santiago regresó al templo junto los peregrinos a los que el párroco Manuel Reyes les animó a mantener la fe que tuvo Apóstol para resolver los problemas de la vida, y les pidió rezar por los que ya no pueden disfrutar de esta fiesta.