La miga del pan de los Pulido se alza con el oro de Canarias

Tradición, mucho mimo y los mejores ingredientes. Siguiendo al pie de la letra estas premisas Panadería Pulido se ha alzado con el galardón 'Miga de Oro de Canarias'. Con un pan de cosecha, elaborado con masa madre como único fermento en la que se combinan varias harinas: la de trigo, la T 80, que es una semiintegral francesa molida en piedra, la centeno integral, en este caso molida en piedra ecológica, además de agua y sal marina, esta industria familiar de la Vega de San Mateo, que está a punto de cumplir el centenario de su creación, se posicionó con la mejor puntuación entre las hogazas presentadas por quince artesanos de las islas, lo que abre el camino para posicionar a la panadería en el Top 100 de España.

«Fermentación lenta, de unas veinticuatro horas de proceso, hecha a mano, y horneada en piedra», así resume Cristo Rodríguez, uno de los propietarios de Panadería Pulido, algunos de los secretos de la pieza de 800 gramos de peso, en formato redondo, con la que concurrieron al certamen nacional, y que, tras resultar ganadora, le permite aspirar a la Estrella Dir- Informática, un reconocimiento en el que se premia la preparación de un buen pan artesano, junto a la presentación en la tienda, y el buen trato al cliente.

Pero más allá de esa masa madre a la que llaman ‘mama Lala’ en honor a su abuela Adelaida Pulido Domínguez, la hija de los fundadores, Francisco Pulido y Dolores Domínguez, y aunque parezca un detalle sin importancia, a este panadero se le ocurrió darle un toque a la pieza tostando el centeno lo que hizo que el jurado pensara que se había añadido gofio, un componente que estaba excluido pero cuyo aroma también fue muy valorado y le hizo sumar más puntos respecto a otros artesanos.

Reconoce este panadero que comer un buen pan puede parecer hoy día un lujo, pero no por el coste en si de las materias primas, que se han encarecido mucho, sino por todo este proceso que requiere. Aconseja, por eso, que «para comer un buen pan hay que acercarse siempre a una panadería» puesto que si bien es un alimento esencial no todo lo que se comercializa se ha elaborado con masa madre. La diferencia entre los panes que se pueden comprar en muchas establecimientos y el que se elabora de forma artesanal, según detalla, está en que esas piezas de la panadería tradicional contienen menores índices de gluten y glucémico, casi un 40 por ciento menos que una pieza convencional. Esto se logra porque durante este proceso en que se deja en reposo a la masa madre, que en el caso de la pieza ganadora fue de un día, y lo habitual es que sea de treinta a cuarenta minutos, la levadura y las bacterias salvajes naturales van degradando de forma natural los hidratos de carbono, mientras que si este proceso de tiempo no se realiza los panes «son menos digeribles porque esta fermentación la tiene que hacer el estómago». Toda una evidencia de que es preciso entender de harinas y de todos los cambios químicos que intervienen hasta llegar al fin del horneado para que la miga alimente y siente bien a la tripa.

Y, otro de los secretos que desvela Cristo Rodríguez es la calidad del agua que también lleva la masa, y que en San Mateo «es muy buena», otro detalle que unido a la altitud y la humedad ambiental de este pago grancanario suman más atributos naturales a esa masa. Resalta este panadero que cuidar cada detalle es lo que ha hecho que esta industria familiar ha llegado ya a la cuarta generación. Desde el centro de producción de La Vega que dirige en la actualidad junto a su hermana, que es donde se pone en marcha el horno allá por 1923, se suministra a los puntos de venta que tienen en la isla. «Este premio es un orgullo porque detrás está la lucha de toda una familia», remarca.