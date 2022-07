El 26 de julio de 2006 las puertas del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada se abrieron por primera vez y para conmemorar este XVI aniversario el centro museístico gestionado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, se convertirá hoy martes en una ventana abierta al pasado insular y centro de referencia en el campo de la arqueología.

Así, además de ofrecer visitas guiadas gratuitas a todos los que se quieran acercar a este Monumento Histórico Artístico, declarado como tal en 1972, la jornada tendrá un broche de oro musical.

El compositor grancanario Jonay Armas, famoso por sus creaciones musicales para el cine, estrena en Cueva Pintada La tierra que tuvimos, suite para piano compuesta especialmente para este yacimiento que inspira a quienes, con su talento, ofrecen otras lecturas del espacio.

La cita tendrá lugar hoy a partir de las 19.30 horas, en las instalaciones museísticas de Cueva Pintada, en el casco histórico de Gáldar. La entrada al acto es libre hasta completar aforo.

La celebración del aniversario se complementa con la tradicional visita a los trabajos de investigación arqueológica estival por parte del público que lo desee. Hay dos citas para ello, la que tendrá lugar hoy martes y la del próximo jueves 28 de julio.

El comienzo de ambas visitas será a las 11.00 horas y requieren de inscripciones para participar en esta actividad, que se encuentran abiertas durante la semana de 09.00 a 14.00 horas en la extensión número 3 el teléfono 928 89 54 89.

El jueves 28 acoge un espectáculo de danza con los artistas Josué Espino y Javier Ferrer

El programa de actos que conmemora la efeméride se completa el día 28 de julio con Memoria en movimiento. Los artistas canarios Josué Espino (Gran Canaria) y Javier Ferrer (Lanzarote) se unen en esta ocasión para activar la memoria corporal de sus propios cuerpos, y para provocar la del público, presentando dos obras de danza contemporánea dentro del programa Cueva Pintada Se Mueve.

La iniciativa Memoria en Movimiento acoge las emotivas piezas Las once y mil vírgenes, del grancanario Josué Espino, y Ruin, del conejero Javier Ferrer. El espectáculo se ofrecerá en dos sesiones, a las 19.30 y a las 20.30 horas.

Esta es otra actividad gratuita del XVI Aniversario de Cueva Pintada y la inscripciones se deben realizar a través del mencionado número telefónico.

En su XVI aniversario, el Museo y Parque Arqueológico ha elegido el lema Construir, compartir, sentir nuestra historia. Su directora y conservadora, Carmen Gloria Rodríguez, describe el trabajo que se desarrolla en Cueva Pintada como una carrera de fondo. «El equipo de personas que aquí trabaja practica de vez en cuando el ejercicio de frenar el ritmo y mirar hacia atrás, no por la complacencia que pueda ofrecer el trabajo realizado, sino para plantearnos si aquellos objetivos que nos vamos marcando se van cumpliendo», explica la responsable de la instalación.

«Después de los tiempos tan difíciles que hemos atravesado, reconforta ver que, en este decimosexto aniversario, Cueva Pintada sigue transitando con paso firme por ese camino que ha marcado desde sus inicios», reconoce.

«Se desempeñan funciones esenciales que se esperan de esta institución (la conservación, la investigación, la exhibición, la educación, el disfrute…) y, además, alentamos cada día de forma más decidida una serie de valores sociales sin los que no se entendería la gestión de la cultura hoy en día: inclusión, accesibilidad, igualdad y la participación, entre otros», confirma. «En definitiva, en Cueva Pintada, no sólo se construye la Historia, también se vive y se siente. Si no hay experiencia y emoción, de poco serviría nuestro trabajo», concluye emocionada Carmen Gloria Rodríguez.