El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria ha acordado por unanimidad la expulsión y el cese de Francisca Quintana, la actual concejala de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que el pasado mes de octubre optó por romper con su grupo municipal y quedarse en el grupo de gobierno de Conchi Narváez después de que ésta destituyese a sus compañeros Alejandro Marichal y Pino Santana, y de que Alexis Moreno presentase du dimisión.

En un comunicado, CC ha exigido a la edil que devuelva el acta que obtuvo bajo el paraguas de este partido en las elecciones de 2019 y le reclama que reconozca públicamente el daño provocado al grupo nacionalista. Además, la formación ha reclamado que envíe a Quintana al grupo de los No Adscritos.

Consultada por esta maniobra, la edil sostuvo ayer que no conocía el acuerdo de expulsión y que CC no le había comunicado nada. Se mostró «sorprendida» y rechaza entregar el acta. «Es mía, me la dio el pueblo, no CC». Su devolución dejaría a Conchi Narváez con mayoría ajustada de 13 ediles.