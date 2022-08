La Casa Fuentes sigue sin uso definido cuatro años después de su compra

La Casa Fuentes, adquirida hace casi cuatro años por el Cabildo de Gran Canaria para destinarla a sede de la London School, sigue sin uso definido y tampoco se ha licitado el proyecto de rehabilitación que se anunció tras la compra. Así lo ha informado el gobierno insular en sendas respuestas a través del Área de Transparencia.

El Servicio de Patrimonio del Cabildo explica en una de esas dos contestaciones, a un ciudadano que pidió acceder al expediente, que no se ha realizado ningún trámite para la cesión de ese inmueble. También aclara que la subvención directa de 200.000 euros a la London School para instalarse en el Archipiélago fue concedida por el Gobierno de Canarias, por lo emplaza al solicitante a dirigirse a esa administración para conocer el destino de ese dinero.

El Cabildo compró la Casa Fuentes a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por 2,65 millones de euros y anunció que ese inmueble de Ciudad Jardín, una de las zonas más caras de la capital grancanaria, se iba a destinar a sede permanente de la London School of Economics and Political Sciense, con la que se firmaría un convenio para la cesión del edificio. También se informó de que el interior de la vivienda necesitaba una rehabilitación para poder ser destinada a ese uso educativo, unas obras que se valoraron en 320.000 euros. Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde esa operación inmobiliaria ni se ha concretado la cesión ni se ha iniciado la reforma.

Ante el silencio del gobierno insular sobre el acuerdo con la London School y el retraso en la rehabilitación del palacete diseñado por Miguel Martín Fernández de la Torre, con el consiguiente deterioro de sus instalaciones, algunos ciudadanos y entidades educativas se han dirigido al Cabildo en los últimos meses para interesarse por su posible cesión.

En una de esas respuestas, a través de un requerimiento del Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma, la consejera Sara Ramírez emitió un decreto el pasado 15 de julio en el que rechaza la solicitud para acceder al expediente al considerar al considerar que no responde «al concepto de información pública», pero ofrece datos de la situación de la Casa Fuentes.

En referencia a un oficio del departamento de Patrimonio, se informa que «actualmente en este Servicio no ha sido creado expediente de trámite para llevar a cabo dicha cesión; no pudiendo dar copia de algo que aún no existe».

A continuación relata que «el inmueble se adquirió efectivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular el 18 de diciembre de 2018, con la finalidad de desarrollo de las actividades vinculadas a la promoción económica, actividades educativas y otras de carácter institucional entre las que encajan las propuestas en el marco del Canary Islands Future Digital Lab, en particular». Lo que se pretende, añade, «es que permita ser una sede institucional para el desarrollo de actividades de promoción económica y también el desarrollo de actividades de índole educativa y cultural».

Subvención

En el segundo punto de la respuesta, respecto a las ayudas públicas a esa determinada entidad británica, que haría competencia a los centros educativos locales, se detalla que «la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha sido la encargada de otorgar la subvención directa de 200.000 euros a la London School: Future Digital Lab para el desarrollo de actividades en Canarias en el marco del Canary Islands Future Digital Lab, no esta corporación, debiendo, por tanto, con respecto a este tema, dirigirse a dicha entidad».

En otro punto de la contestación, referido a la solicitud de que la Casa Fuentes pueda ser destinada a otras entidades educativas distintas a la London School, el Servicio de Patrimonio del Cabildo indica que «el inmueble será una sede institucional del Cabildo, que podrá cederlo a las sociedades o entidades públicas mediante los acuerdos, convenios o contratos específicos para el desarrollo de actividades de promoción económica e institucional de la Isla, así como para el desarrollo de actividades de índole educativa o cultural, pudiendo realizar su petición por la vía correcta, que será estudiada».

Respecto al uso de Casa Fuentes, la respuesta del gobierno insular concluye textualmente: «Actualmente nos encontramos sin disponibilidad del edificio por estar pendiente de ejecución las obras de reforma, por lo cual, debido a este motivo, no se tiene previsto iniciar expediente de cesión por el momento».

También los grupos de la oposición del Cabildo han preguntado en los Plenos y por escrito sobre la situación de ese inmueble. La última solicitud fue presentada el pasado 7 de julio por el portavoz del Partido Popular, Marco Aurelio Pérez, para reclamar información «referente al estado de conservación en que se encuentra la conocido como Casa Fuentes y qué uso se le está dando actualmente».

Rehabilitación

En una respuesta más escueta, firmada el pasado 26 de julio, el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, señala que «en este momento existe un proyecto denominado Rehabilitación de la Casa Fuente cuya licitación está en trámite por parte del Servicio de Instalaciones». Y agrega: «En lo referente a su uso, esta Corporación está a la espera de la realización de los citados trabajos de rehabilitación, para poder hacer uso del inmueble en ese momento».

Los grupos de la oposición en el Cabildo han criticado la operación de la Casa Fuentes desde su inicio y la compararon con la frustrada compra de las tres fincas de Amurga. La diferencia fue que los socios del Partido Socialista y Sí Podemos evitaron que Nueva Canarias siguiera adelante con la adquisición de los terrenos de San Bartolomé de Tirajana al considerar que era un «pelotazo» y en la Casa Fuentes se completó la compraventa por esos 2,65 millones de euros.

A esa cifra habrá que añadir el gasto de la rehabilitación, que en 2018 se calculó en unos 320.000 euros, y actualmente se cree que podría estar en torno a un millón de euros, el triple. También el coste de la seguridad, pues en estos casi cuatro años el inmueble vacío ha sido vigilado para evitar robos o la entrada de okupas. La oposición sostiene que ya se han gastado unos tres millones de euros.