En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán celebrada este miércoles, se ha aprobado la modificación inicial de la Ordenanza Municipal del uso y aprovechamiento de las playas. El objetivo principal es mejorar la convivencia y seguridad de las personas usuarias ya que se han detectado comportamientos y actividades hasta ahora no contemplados y/o regulados en la mencionada normativa.

Entre otros, se amplía la definición de lo que se entiende por acampar en la playa, y se especifica que queda terminantemente prohibida durante todo el año y a cualquier hora. Por otro lado, se regula una acción nociva como es la de arrojar residuos al litoral así como la limpieza de cualquier recipiente en la arena, el mar, duchas y lavapiés. Asimismo, la prohibición de lavarse en el mar o en la playa – incluyendo duchas y lavapiés –utilizando cualquier tipo de producto de higiene o limpieza.

También se incluye la prohibición de lanzar o varar cualquier tipo de embarcación en las zonas de baño, así como el amarre o fondeo de estos en los elementos que delimitan la zona de baño. Por consiguiente, tampoco se permite su uso dentro de las misma. Es más, la ordenanza indica que las embarcaciones no pueden acercarse a menos de 200 metros de la costa, solo pudiendo navegar en este perímetro las embarcaciones de salvamento y limpieza de residuos flotantes.

Otro punto a destacar, tal y como ha apuntado el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, “la prohibición expresa, a partir de la modificación, de abandonar objetos en las playas, ya sean sombrillas, sillas, mesas, toallas...”. Es una realidad que algunas personas acuden a las playas a primera hora de la mañana, depositan sus pertenencias con el fin de reservar ese espacio, seguidamente se ausentan y regresan horas más tarde. “Durante esas tres, cuatro, cinco horas ese tramo de la playa no puede ser utilizado por cualquier otro usuario por encontrarse ocupado por esas pertenencias”, ha explicado el edil, afirmando que esta situación también se da en horas de la tarde. “Esos objetos se entenderán abandonados y personal municipal podrá proceder a su retirada”, ha dicho.

Todo lo mencionado pasa además a estar recogido en los apartados de infracciones, que van desde leves a muy graves. Se considera de estas últimas, por ejemplo, “acceder o salir con una moto acuática por la orilla de las zonas de baño cuando no se use un canal balizado para tal fin”, ha señalado Navarro.

El acuerdo, aprobado con el voto a favor del grupo de Gobierno (CIUCA) y la abstención de PP y PSOE, será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante 30 días a fin de que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen.

Modificaciones iniciales de ordenanzas

Con el voto a favor del grupo de Gobierno y la abstención de PP y PSOE, se ha aprobado la modificación inicial de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos Municipales. De este modo se incluye una conducta hasta ahora no contemplada y que está ocasionando el deterioro de la imagen en los espacios públicos, sobre todo en las zonas turísticas. La de esparcir, depositar o abandonar cualquier clase de octavillas o materiales publicitarios, que pasa a formar parte del apartado de 'actividades prohibidas' de la normativa. Además, acometer este tipo de acción estará tipificada como infracción grave.

Por otra parte, se ha dado luz verde, con el voto a favor de CIUCA y la abstención de PP y PSOE, a la modificación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas. La finalidad es especificar qué actuaciones urbanísticas en ejecución están sujetas a comunicación previa sin precisar de licencia para que, como se ha detectado, los proyectos no puedan ser modificados casi íntegramente conforme a la licencia otorgada y sin que exista un pronunciamiento del técnico municipal. Entre estas acciones se encuentran las modificaciones de proyecto que no supongan un cambio sustancial del mismo, pero hasta ahora estas no estaban delimitadas. Por tanto, se incorpora a la ordenanza un desglose de aquellas modificaciones consideradas sustanciales.

Ambas modificaciones iniciales de ordenanzas serán expuestas al público durante 30 días, tanto en el tablón de anuncios del Consistorio como en el Boletín Oficial de La Provincia, de modo que las personas interesadas puedan presentar alegaciones si lo consideran oportuno.

Supresión de la tarifa urbana del servicio de taxis

En la sesión plenaria del pasado 7 de julio se aprobó por unanimidad iniciar los trámites para suprimir la tarifa urbana (T.1) aplicable al servicio público de auto-taxis en el municipio, y por consiguiente aplicar la tarifa interurbana (T.3.) en todos los servicios de taxi que discurran dentro de los límites físicos y geográficos del municipio. El expediente, motivado a petición de la Cooperativa de Auto-Taxis de Mogán al considerar que el municipio no cuenta con un casco urbano continuo, se trasladó a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Siguiendo el procedimiento, este miércoles se ha aprobado remitir el acuerdo de suprimir la tarifa urbana y aplicar exclusivamente la interurbana a la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas y a la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias. El asunto ha sido aprobado por unanimidad.

Reconocimiento extrajudicial de crédito

Entre los asuntos aprobados se encuentra un reconocimiento extrajudicial de crédito de 344.521,40 euros de facturas procedentes en su mayoría del suministro de agua de abastecimiento así como de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos. La propuesta, aprobada con los votos a favor del grupo de Gobierno (CIUCA) y PP y la abstención del PSOE, garantiza que el Ayuntamiento de Mogán continúe prestando estos servicios mediante el pago a sus proveedores.

Reconocimiento a Sebastian Llovet 'Chanito'

Por último, ha sido aprobada por todos los grupos presentes la moción presentada por el Partido Popular instando a reconocer oficialmente al vecino de Playa de Mogán Sebastián Llovet Artiles, conocido popularmente como Chanito, por toda una vida de esfuerzo entorno al mar. Llovet, de 84 años, fue un emblemático marinero, más tarde vendedor ambulante de pescado y también Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la mencionada localidad durante ocho años.

La concejala de Participación Ciudadana, Consuelo Díaz, ha recogido el guante y ha explicado la intención del Consistorio de abrir un proceso participativo para que los vecinos y vecinas de Playa de Mogán puedan decidir cómo nominar varias calles, callejones y el museo de pesca ubicado en el parque recreativo de la plaza de Las Gañanías en base a varias personas destacadas del barrio pesquero. Entre éstas, Chanito. “Estoy convencida de que los vecinos y vecinas votarán para que Chanito sea uno de los reconocidos con esta distinción”, ha señalado.

En el mismo sentido se ha manifestado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien ha apuntado también otros que pueden postularse en este proceso participativo, como la familia Déniz, conocidos como los 'Poca Ropa', o el ya fallecido Martín, encargado en su momento de recaudar dinero para comprar la imagen de la Virgen del Carmen de Playa de Mogán.