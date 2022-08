El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería deja cerca de 2,5 millones de euros en Gran Canaria

La suerte y la fortuna caen de lleno este sábado, día 6 de agosto, en Gran Canaria. El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional ha repartido cerca de dos millones y medio de euros, exactamente 2.415.000 euros, a través de los tres premios principales del sorteo, en los municipios de Telde y San Bartolomé de Tirajana, en especial en el primero, donde cayeron 2,1 millones en la administración de La Brujita de Telde, en el centro comercial de Alcampo, en La Mareta, por el segundo premio.

La alegría y la felicidad hizo escala en Playa del Inglés, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. El primer premio de este sorteo extraordinario, con el número 93.448, tocó en la administración número 3, que se encuentra en el centro comercial Cita. En esta ocasión, se repartieron 300.000 euros tras la venta de dos décimos del citado número, 150.000 euros por cada uno.

Ernesto Alvarado González, titular de dicha administración, destacó su "alegría" por haber vuelto a repartir premios. "Estoy muy contento, y más por los agraciados", señaló

Los últimos premios repartidos en esta administración fueron un segundo premio de la Lotería del sábado, del 18 de diciembre de 2021; y un millón de euros del sorteo de Euromillones del 29 de noviembre de 2019.

Respecto al segundo premio, con el número 69.159, fue repartido por la administración La Brujita, del centro comercial Alcampo, la cual está abonada en exclusiva a este número para todos los sorteos de los sábado, como los de Navidad y del Niño. Por ello, sólo tocó sólo en esta administración de La Mareta en todo el país, al tiempo que el primer premio se repartió también en tres puntos de venta de la provincia de Cádiz, y administraciones de Córdoba, Málaga y Pontevedra.

De esta manera, La Brujita vendió 70 décimos del 69.159, es decir, 2,1 millones de euros, ya que corresponde 30.000 euros por cada décimo, entre sus clientes abonados y clientes habituales, siendo la mayoría del municipio de Telde y de otros cercanos.

El gerente de la mencionada administración, Alberto Suárez, resaltó que "aproximadamente el 60 por ciento de los agraciados por esos 70 décimos son clientes abonados a ese número desde hace muchos años. No todos los premiados tienen un sólo décimo, hay algunos que sí, y otros que cuentan con dos o tres décimos que tienen compartidos o no con otras personas o familiares. Había mucha alegría durante el día de hoy [sábado]. Muchos de los clientes premiados son mayores, pero también hay jóvenes. Varios de los agraciados están de vacaciones, y algunos en otras Islas".

El azar

"Esta mañana vi, sentado delante de la administración, a un cliente habitual, que no está abonado a ese número. Me acerqué a él y le pregunté cuáles eran los décimos que tenía para este sorteo de agosto. Pues uno de ellos era del 69.159. No me creía, por la sorpresa, cuando le dije que estaba premiado [30.000 euros]. Ahora tendrá que esperar hasta el lunes para cobrarlo", explicó, entre risas, Alberto Suárez.

El último premio importante que había dejado La Brujita de Telde fue un segundo premio del sorteo del Niño de la Lotería Nacional del pasado mes de enero.

Otro premio de este sorteo extraordinario, el tercero, tocó en San Bartolomé de Tirajana, el tercero, con el número 02.198. La tienda de aceite y vinagre, sita en la calle Tamarán, frente a la gasolinera, en Tunte, vendió un décimo por máquina, al que le corresponde un premio de 15.000 euros.

Cati Santana, hija de la titular de este punto de venta, Expedita Sánchez, recordó que "el último y anterior premio destacado que dimo fue el primer premio de la Lotería del Jueves del 22 de abril de 2021".