Mercado de Guía: el estanque de las delicias

Giogia Pezzei describe la hamburguesa, bautizada como La Única, que despacha en su nuevo restaurante ubicado en el Mercado de Guía. «La tengo en dos versiones, de 120 o 200 gramos, con beicon, tomate y lechuga. Y viene con una bola guapísima de queso chedar por arriba. Una bola que es un currazo». Y la enseña. Efectivamente, es una hamburguesa bien contundente y con un bolón de color crema. Pero cuando estruja el pan, aquél globo de cuajo revienta de golpe en catarata de queso, de tal forma que pedirla, aunque solo sea por verla, ya vale su precio.

Giogia maneja con mano firme el establecimiento Sabor Ibérico desde hace cuatro semanas, con cuatro personas bajo su batuta. Y con solo 20 años de edad. El mercado, abierto el pasado mes de diciembre en un moderno edificio embutido en un monumental estanque antiguo, cuya construcción y apertura sufrió un proceso de diez años, se distribuye en dos grandes plantas.

La primera, que se dedica al producto local, del que Guía es una de las grandes despensas de la isla, y una segunda, la alta, que desde hace cuatro semanas ofrece un espacio gastronómico con cinco establecimientos que abren a partir del viernes al mediodía y permanecen abiertos hasta el domingo.

Giogia Pezzei, que como su bola de queso es una catarata en sí misma, comenzó abajo, en la frutería familiar que comercializa, entre otros, papas, verde decorativo, cebolla y liliums, hasta que decidió dar un salto a la planta superior con su Sabor Ibérico, que de alguna forma ejemplifica la economía circular más redonda posible.

«Los huevos rotos, que están de escándalo, o la ensalada que triunfa, que es de jamón ibérico, rulo de cabra y una reducción de vino», o también los croquetones de ternera, todos vienen acompañados de los productos adquiridos en los puestos de abajo, como en la Frutería Oasis, o las verduras que ofrece la Finca Las Hormiguitas».

Eso, por una parte, porque también se ha revelado como un vivero de emprenduría local.

Justo al lado se encuentra Cristian Francisco, a bordo del local Vintender.

El local es la materialización en una barra del servicio de coctelería premium de Agencia Guap@s, propiedad del guiense Aaron Castellano, dedicada a la promoción de eventos, y que ahora en el mercado adquiere por primera vez una presencia física.

Francisco está encantado de la experiencia en estas cuatro semanas, en el que el mercado se ha convertido en un punto de encuentro de la comarca norte.

Desde ahí sirve finger de pollos, perritos con chorizo parrillero, ensaladas con queso flor de Guía y una coctelería «que está triunfando desde que abrimos, con propuestas como La Flor de Vintender -base de ginebra, zumo de piña y naranja y puré de maracuyá y mango-», de tal forma que ya no existe excusa, asevera, «para tener que irse a la capital o al sur para tomar una buena copa y que el mercado no se convierta en lugar de reunión o en un after work, con fines de semana en la que familias y amigos se vean aquí».

El caso es que ya lo está logrando, al punto que hay momentos en los que los amplios aparcamientos del solar anexo y los interiores se ven copados.

Teresa Bolaños es la concejal de Mercados de la localidad. Y relata el biopic del lugar desde que abriera en diciembre, con un despegue importante hasta marzo, con una primavera un tanto al ralentí por la apertura de la actividad general después del covid, pero con un auge de nuevo tras la apertura del gastro.

Asegura que el análisis de venta realizado por los propios empresarios, al frente de la carnicería, la pescadería, fruterías, repostería artesanal, productos gourmet y ecológicos, comidas preparadas y hasta de la venta de comida para mascotas, que la nota más baja de la media otorgada por ellos mismos es de un 7,5.

El éxito lo achaca, entre otros factores, a que es “céntrico, bien comunicado, ofrece unas vistas espectaculares y disfruta de una gran accesibilidad, lo que ha valido para integrarse asimismo en La Ruta del Vino de Gran Canaria.

A ello se suma el complemento de actividades que se ofrece en sus amplias estancias y en el escenario ubicado en un exterior de la planta baja. Ayer sábado se ofrecía un taller «de ciencia divertida», y hoy domingo castillos hinchables, además de la llegada de más de 500 motociclistas. No en balde se encuentra situado en un lugar de obligado paso norte-sur.

Así se explicaban las caravanas aparcadas la mañana del viernes, en tránsito a las mejores playas del norte, y en escala de avituallamiento de las delicias locales.

El Mercado de Guía conquista a la clientela por la calidad de sus productos y comidas preparadas. En la foto de la izquierda, la joven Giogia Pezzei con una de las deliciosas hamburguesas bautizada como La Única. A la derecha, un momento del taller celebrado ayer sobre «ciencia divertida», y debajo, el puesto de la Finca Las Hormiguitas. |