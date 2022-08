Juan del Pino Afonso Castellano ha fallecido hoy a la edad de 89 años. Nació en Moya el 8 de septiembre de 1932, dando ya con la fecha el primer indicio de la relación tan singular que muchos años más tarde iba a tener con la Patrona de la Diócesis, su historia, sus fiestas y acontecimientos.

Maestro Juan el Herrero se confesaba fiel a su oficio de herrero y forjador; pero también afirmaba que la afición que le cogió al tema de las cámaras y las grabaciones hace cuarenta años le llenó de satisfacciones. Porque a pesar a ser conocido y reconocido por esta faceta suya del fotografiar y grabar imágenes totalmente aficionadas y por ello muy realistas, muy visuales, muy cercanas y sin aditamentos ni filtros; Juanito era herrero. Y de los buenos.

Comenzó en 1983 y pudo con ello dejar constancia de la célebre primera “Isa de los alcaldes” que, a instancias de José de Armas Medina, alcalde de Agaete; se echaron la tarde del 7 de septiembre de 1983 los mandatarios de los distintos municipios en el centro de la Plaza del Pino. Y gracias a Juanito tenemos aquellas imágenes.

Con la primera Panasonic que adquirió, comenzó así a hacer historia de Teror.

Humilde a más no poder, buen conversador, interesado en todo, y con “enfoque” muy especial para ver lo que otros más profesionales no captaban; Juanito Afonso empezó a grabar procesiones, romerías, pregones, exposiciones; junto a bodas, bautizos y todo lo que pudiera interesarle a él y junto a él a todos los que vivimos y queremos a Teror.

En entrevista realizada por Juanjo Jiménez el año 2010 con motivo de la concesión de la Insignia de Oro por parte del ayuntamiento de la Villa, Juanito Afonso comentaba que desde siempre le habían apasionado las películas, que le gustaban con locura los documentales y que cuando veía un trabajo bien montado se desconsolaba de ganas de hacerlo.

Afirmaba que “los aparatos dicen las cosas. Empecé con una VHF. Una Panasonic, con el aprendizaje mío. Luego me compré una M-5, que ya venían con el cartucho dentro. Porque la otra venía la cámara por un lado y el cartucho del vídeo por otro. Un dineral costaban. La cámara salía por 130.000 pesetas de la época y el vídeo 140.000. A esa segunda que le digo le inyecté una batería de tres kilos de las motos, que adapté con un chasis de palos y lo metí en una bolsa que yo llevaba colgando. Cuando me vieron allá abajo en Las Palmas con eso, tuve que hacer unas cuantas más que me pidieron. También tuve una Philips industrial, que aquello fue otro cambalache. Ahora uso una digital. Y tengo toda la historia del municipio de Teror desde 1983, guardada en 400 DVD…lo que yo pongo es lo que da el chinchorro. No mezclo. Saco lo puro según se grabó. Artesanía. No tengo ordenador ni lo quiero y hasta la música se la inyecto directa a la cámara”

Un artesano de la imagen. Ni más, ni menos.

Fue de los primeros en salir a la calle a dejar constancia de la vida. Eso que ahora hacen miles, antes lo hacía él y algún otro como su amigo Virgilio Navarro; por lo que me he decidido a acompañar este escrito con una foto que él le hizo.

Se nos fue un moyense afincado en Teror a poco de iniciarse las romerías del Pino. Era buena persona; sincero y nada afectado ni presuntuoso. Hacía lo que le ilusionaba y lo hacía con una paciencia y un cuidado de cirujano experto, desde la barandilla de una verja forjada, la grabación de una homilía del obispo o el arreglo de uno de los centenarios relojes de los que tanto gustaba.

Hoy, la anual subida de la U. D. Las Palmas a Teror tendrá muchas personas dejando constancia de la misma; pero nada de lo que hagan será como lo que hacía Maestro Juan Afonso.

Velatorio y sepelio

El velatorio está instalado en el cementerio municipal de Nuestra Señora de los Dolores. La misa funeral será mañana viernes, 12 de agosto, en la Basílica del Pino a las 12.00 horas. Acto seguido será el entierro en el cementerio Parroquial de Teror.

Juan Afonso era viudo de Teresa Hernández Quintana y padre de Mª Teresa, Pino, Juana, Ana María y Pedro. Hijos políticos, Antonio, Mario, Miguel, Tomás y Mirta y hermanos, Josefa y Julia. Nietos: Aarón, Sheila, Carla, Cristhian, Nelson, Ángeles, Fátima y Siria. Hermanos políticos: Juan y José y Bisnietos, Derek y Vaiana.