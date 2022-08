La suciedad y el abandono minan la imagen turística de Playa del Inglés

Playa del Inglés se presenta como la joya turística de Gran Canaria. La localidad, que antes de la pandemia (2019) registraba más de diez millones de pernoctaciones, acaparando el 35% de la cuota total de la Isla, es el principal núcleo turístico por volumen de viajeros recibidos y hospedados. Sin embargo, el deficiente estado del principal acceso a su playa, donde se ubica el centro comercial Anexo II, así como de algunos tramos del paseo Costa Canaria son un tema recurrente que cada verano sale a la palestra por su aspecto dejado y sucio.

Un simple paseo por la zona comercial del Anexo II basta para darse cuenta de lo obsoleto de su estructura, así como del estado de abandono que presentan varios locales. Lonas raídas y descoloridas, estructuras metálicas herrumbrientas, planchas de madera que tapan ventanas inexistentes y un largo etcétera de estampas ruinosas son apreciables desde la misma arena de la playa. Esta situación choca con la visión de un destino turístico enfocado sobre todo al turismo internacional y que tiene por objetivo mantenerse como uno de los principales destinos vacacionales de Europa. «La verdad que el centro comercial tiene un aspecto feo y dejado» comenta Juan Méndez, vecino del Cruce de Arinaga que frecuenta el litoral de Playa del Inglés durante todo el año. Para Méndez, la zona comercial del Anexo II presenta cierto estado de abandono por parte del Ayuntamiento del municipio y deja una vista nada bonita para el turista.

Salvo el acceso principal a la playa, en el que se está renovando el pavimento, los que se encuentran a lo largo del espacio comercial presentan múltiples desperfectos. Varias duchas y lavapiés permanecen precintados por averías o agujeros en las tarimas de madera que los sostienen. Estos peligrosos huecos también están presentes en los tramos que preceden a la arena, en los que en diferentes lugares se han realizado apaños colocando piedras de grandes dimensiones para evitar caídas, torceduras de tobillo y hasta perforaciones por la presencia de tornillos y clavos oxidados a plena vista.

«Es una pena que las infraestructuras y los comercios no acompañen a esta playa»

Ana González y Miguel Ruiz, dos turistas madrileños que se encuentran de vacaciones en la Isla por primera vez, se han visto sorprendidos por estas deficiencias presentes en una zona turística, así como por su aspecto anticuado y cutre. «Es una pena que las infraestructuras y los comercios no acompañen a esta playa. El aspecto anticuado y cutre del centro comercial no invita nada a entrar y tomarse algo», lamentan, añadiendo que les sorprende no encontrar con facilidad comercios y restaurantes con productos y gastronomía típica canaria. «Vemos que el modelo está enfocado en los ‘todo incluido’ para los turistas extranjeros, que prácticamente no salen del hotel. Echamos en falta más restaurantes con comida canaria y los chiringuitos en la playa», señalan.

Por su parte, el tramo del paseo Costa Canaria que discurre desde el Anexo II hasta la zona de El Veril ofrece diferentes vistas hacia la playa que distan mucho de una zona costera por la que diariamente se desplazan turistas para acceder a la playa. La más chocante es la del famoso solar del ‘Tobo Playa’, un tobogán que descendía hasta el arenal y que lleva abandonado y acumulando basura y escombros más de 20 años. Para la parcela, expropiada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en 2020 por aproximadamente 3,7 millones de euros, hay previsto un proyecto para realizar un mirador con zonas ajardinadas presupuestado en más de 450.000 euros. Sin embargo, la falta de 700 metros cuadrados de los más de 4.500 que ocupa el solar y que fueron pagados por el consistorio al expropiar, ha generado un gran retraso en el proyecto de rehabilitación del espacio. Mientras tanto, la cochambre y el aspecto de basurero siguen reinando en este lugar preferente del paseo marítimo.

Proyecto de remodelación

Tras muchos años de deterioro de la zona, el pasado 26 de julio este periódico informó que tanto empresarios, representados por la Asociación para la Defensa del Centro Comercial Anexo II, como representantes del consistorio se reunieron para presentar un proyecto de remodelación del entorno de El Inglés. La propuesta, realizada por el estudio de arquitectura Sánchez Pescador Arquitectos, prevé una nueva imagen para la zona. Se quiere impulsar una renovación del centro comercial que lleve aparejada una modificación urbana del entorno público de la zona turística, en este caso la bolsa de aparcamientos, las terrazas y la ladera del paseo Costa Canaria.

Empresarios y Ayuntamientos pretenden renovar la fachada de los locales comerciales, de restauración y las terrazas del Anexo II, un nuevo planteamiento en el entorno del parquin con la eliminación de algunas plazas para ampliar la acera y crear un gran parque longitudinal, y una nueva imagen para la ladera que soporta el paseo marítimo.

El arquitecto Víctor Sánchez Pescador explicó que este proyecto de empresarios y consistorio se dividirá en tres subproyectos, uno para las fachadas, otro para las lonas y otro que incluye toda la parte pública, con el objetivo de que si se paraliza uno de ellos, el resto pueda seguir su tramitación. Así, prevé que puedan presentarse ante todas las administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Costas, en el próximo mes de septiembre. Sin embargo, para llevar a cabo esta iniciativa tanto el Ayuntamiento como los empresarios deben regularizar la concesión administrativa que les concedió Costas tras el deslinde de 1995, cuando toda la zona pasó a ser de dominio público marítimo terrestre. Ambas partes ya han solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar la concesión por 60 años, 30 con efecto retroactivo y una prórroga de otros 30 en adelante. Ahora, todas las partes interesadas tendrán que esperar al fallo de Costas, cuyas competencias serán asumidas por el Gobierno de Canarias a partir del 1 de enero del próximo año 2023.