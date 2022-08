Los humildes por arriba de la patrona

El barrio de Los Molinillos es uno de los primeros barrios y el más alto del casco de Ingenio, por encima de la iglesia de la virge de la Candelaria, la patrona de la villa. Su enclave ladeado y tan empinado ha provocado que en gran parte de su historia fuese marginado por algunos y que su desarrollo no fuese igual. La humildad, el trabajo y el luchar por buscarse la vida han definido el carácter de sus vecinos y vecinas.

El nombre del barrio de Los Molinillos, en el casco de Ingenio, está relacionado con la construcción de un molino de azúcar de Juan de Mato en torno a 1520 en la Vega Mayor de Aguatona, que se encontraba en el Señorío de Agüimes. En el interior de ese molino de azúcar, se encontraba un molino de pan de moler, que se empleaba para hacer el gofio y la harina, entre otros, que era propiedad de Juan Álvarez y que se encontraba en la zona de la Rueda y de la Heredad de Aguatona. Más tarde, sobre el siglo XIX se construyeron varios molinos más, con los nombres de las familias a las que pertenecían, como el de los Díaz o el de los López Limiñana.

El primer núcleo población de Los Molinillos se encontraba por encima de la acequia de Arriba, tapada en gran parte en la actualidad, donde está la calle Antonia Sebastiana Espino Sánchez, que antes se llamaba avenida del Porvenir y que había sido un camino importante para la comunicación. En una zona cercana de esa ladera y próxima al barranquillo de Ingenio hay cuevas, en las que se descubrieron restos prehispánicos, y en la actualidad son casas cuevas.

Respecto a su ubicación, el barrio de Los Molinillos es el más alto del casco de Ingenio, que empieza por encima de la plaza y de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la villa, y de la acequia de Arriba, limitando al este con el barranquillo de Ingenio y al oeste con el barrio del Albercón. Y al norte, ya en dirección a la Cumbre, limita con la montaña de Mariquita Ramírez, donde estaba el Calvario viejo, con sus tres cruces, que estuvo cerca de doscientos años allí y que en la actualidad se halla en el barrio próximo de El Sequero.

Marginación

El hecho de que Los Molinillos se encuentre en un enclave ladeado y empinado, siendo la parte más alta y de más difícil comunicación del casco de Ingenio, ha provocado durante gran parte de su historia que fuese infravalorado y marginado por algunos y que su desarrollo fuese más lento.

En relación a su población, era muy poca durante el siglo XVIII, siendo de unos 300 a principios del siglo XX, así como unos 1.200 en torno a 1940; unos 2.000 en 1960; y sobre los 3.500 en 2022.

Dos caminos rurales o reales, que eran importantes para la comunicación y el tráfico de personas y de mercancías cargadas por animales, atravesaban Los Molinillos: el camino procedente de Carrizal con dirección a la Cumbre; y otro, que salía de El Cuarto, pasaba por la calle Antonia Sebastiana Espino Sánchez, por Albercón y con dirección a Guayadeque.

«El primer núcleo poblacional de Los Molinillos, a parte del antiguo, el de las cuevas, tuvo cinco calles, cuando ya iba cogiendo forma y eran: Sociedad de Pastos; paseo de Ronda; Cervantes; Murillo y Campoamor. Se crearon en torno a los años 50. Las calles Sociedad de Pastos y Cervantes eran empedradas y las otras tres de tierra», afirma Antonio Olivares Sosa, de 61 años, quien es natural y vecino de Los Molinillos. «Toda mi vida ha transcurrido en este barrio, exactamente en las calles Cervantes y Rutindana [donde reside en la actualidad]», agregó.

«Hubo gran necesidad y se buscaban la vida con los cochinos o con cualquier trabajo», afirma Antonio Olivares

Antonio Olivares Sosa ha conocido directamente la gran transformación de Los Molinillos. Además, conoce muy bien qué son y qué representaban los molinos, como también la humildad y lo que es el trabajo para poder vivir. «Comencé a trabajar a los seis años repartiendo pan con la talega. Después, con la cesta. En la panadería también teníamos dos burros. Y yo fui el primero que utilizó el primer coche de reparto a los 18 años», relata Olivares Sosa, miembro de una familia de panaderos.

María Santana Marrero, su bisabuela, fue la primera. «Mis abuelos María Alemán Santana, llamada Mariquita del Pino, y Antonio Olivares Acosta fueron panaderos y ellos compraron un molino en La Cuesta, en el barranco de Guayadeque, en los años 30, cuando se casaron. Ella llevó una tienda de aceite y vinagre», recuerda. Sus padres también se dedicaron a esta profesión. Antonio Olivares Alemán, que falleció a los 85 años, y Estrella Sosa Henríquez, a los 84, tuvieron nueve hijos, y que son Antonio; María Estrella; Pilar, Blanca; Juan ; Francisco, Paco; José, Pepe; Inmaculada; y Alexis Olivares Sosa.

El mayor, Antonio, quien aprendió de su padre, tiene 61 años y el último, Alexis, 40 años, y es el que en la actualidad gestiona la panadería y grupo Olivares Sosa, creada por la familia, en la que han trabajado todos y ahora lo hacen cuatro de esos nueve hijos.

«Es un barrio tranquilo y bien comunicado que ha dado un médico, grandes bregadores y tres alcaldes», resalta

«Lo que he hecho casi toda mi vida ha sido repartir pan. Y otra cosa, que me enseñaron mis padres y abuelos, ha sido hacer el bien, que luego volverá cuando menos lo esperas. Había mucha gente que no tenía dinero, ni para comprar los panes», declara el hijo primogénito, quien ya terminó su vida laboral y busca tiempo para sus dos pasiones: la música y la historia. En esta familia de panaderos, también hubo padres, abuelos y tíos que eran tocadores [de instrumentos], que aprovechaban las ocasiones para interpretar, mientras ellos y ellas cantaban, comían y pasaban los buenos ratos junto a un molino, como hacían otras familias.

Antonio Olivares Sosa es míembro de la Sociedad Musical villa de Ingenio, en la que toca el bombardino, como también lo hace en la banda de música de Agüimes; y el laúd en la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Respecto a la historia, dedica tiempo para aprender y recopilar información, y acude a los archivos históricos de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio, Agüimes y al Diocesano. «Uno de mis temas favoritos es investigar sobre el árbol genealógico de la familia porque me gusta saber de dónde venimos y quiénes somos», manifiesta.

Ocupar más suelo

En relación al desarrollo del barrio, entre los años 50 y 60 fue creciendo el barrio, a partir del primer núcleo, y se iban ganando suelo y construyendo ladera arriba, y en los terrenos de Los Llanos de León Sánchez y de Antonio Rodríguez Sánchez. «La verdad es que en esos años había pobreza, ya que no había ni agua, ni luz en el barrio. El agua había que ir a buscarla a las acequias, estuviera a la distancia que estuviese, y la electricidad comenzó a instalarse en las primeras casas a partir de 1956», comenta Antonio Olivares.

«Había mucha necesidad y se buscaban la vida como se podía. Muchos se dedicaban a los cochinos para criarlos y venderlos, otras mediante el calado. Se buscaba trabajo en las zafras o en los almacenes de empaquetado de tomates; o en la construcción, como peones o albañiles», señala Antonio, quien recuerda que «en el barrio habían también muchos negocios, como panaderías, sastrerías, bares y tiendas de aceite y vinagre, que llegaron a ser más de doce y hoy en día queda una. Estaban las tiendas de Pepe Segundo, Carmita de Maestro Blas, Juan Acosta, Mariquita del Pino, Antoñita Rodríguez y la de Lali Trujillo, entre otras».

Lo más común en esas décadas, como en los 60, era que las familias tuviesen ocho o nueve hijos. La primera escuela, solo para niños, fue construida a finales del siglo XIX y es el inmueble que luego pasó a ser la sede de la Heredad Acequia Real de Aguatona. En cambio la primera escuela para niñas fue construida en 1955 en la calle que se llama ahora Santa Teresa, siendo hoy en día la sede de un club de caza. Muy próximo está un antiguo colegio que se abrió después, que cerró y cuyos inmuebles están ocupados por distintos colectivos, como una murga y grupos folclóricos, entre otros. En la actualidad, ya no hay centro educativo de primaria en el barrio, y los niños y niñas están matriculados en el Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) Doctor Juan Espino Sánchez, que está más abajo, en un lugar más llano, próximo al Ayuntamiento e iglesia de la Candelaria.

Al tener una posición más elevada en la ladera, las carencias fueron mayores en agua y luz, entre otras

En la década de los 60, a partir de mediados, comenzó un progreso en el barrio, como sucedía en otros muchos del municipio y de la comarca del Sureste, ya que comenzaron a surgir nuevas opciones de trabajo en los sectores del turismo en el Sur de la Isla y en la construcción, además de continuar muchos y muchas en el del tomate.

«Se volvió a crecer y a finales de los años 60 existían varias y nuevas empresas locales en el barrio. Un ejemplo de la actividad boyante es que la sociedad de la Juventud tuvo la sede en una calle del barrio en una etapa, y luego en otra», explica el expanadero.

Más formación

Ese crecimiento continuó en la década de los años 90, al mismo tiempo que aumentaba la parte de la población que se dedicaba a los estudios y una mayor formación. En esos años se construyeron infraestructuras como el pabellón polideportivo Pedro M. Padilla, junto al terrero de lucha canaria, donde actúa el C. L. Maninidra; la plaza de Los Molinillos, donde está la sede de la asociación de vecinos del mismo nombre; y la plazoleta de San Juan. También llegó y se amplió, como en el inicio del siglo XX, el asfaltado de las calles y mejoras en los alcantarillado y en la electricidad.

«En el presente, el barrio ha crecido bastante, con nuevas urbanizaciones y edificios de tres plantas. Es un barrio tranquilo y bien comunicado. Ya tenemos un servicio de guaguas de Global cada hora que atraviesa el barrio. Hay más niños que antes y hay muy pocos extranjeros, europeos y sudamericanos. Falta de sitio para aparcar en la zona del pabellón, cuando hay actividad allí, y hay muy pocos locales de ocio, como bares», comenta Antonio.

El nombre procede de los numerosos molinos que construyeron en el barrio a partir del primero en el siglo XVI

«Los Molinillos, además de trabajadores, ha aportado grandes bregadores de la lucha canaria, como Tonono, Agustín Pérez o Juan Hernández, Pollo de las Calabazas, que fue presidente vecinal; como también el médico Juan Espino Sánchez; y tres alcaldes, Juan Díaz, José Sánchez Sánchez y Manuel Hernández», concluye.

Muchos vecinos y vecinas presumen del sacrificio que hicieron en Los Molinillos durante el siglo XX. En las fotos, arriba, un hombre sube la calle Sociedad de Pastos con dos baldes de agua, en 1966; abajo, la misma calle el pasado jueves, esquina del paseo de la Ronda -dcha- y calle La Retana, -izqda-. |

El barrio Los Molinillos se transformó tras los últimos 50 años, al haberse urbanizado y por las infraestructuras, servicios y su calidad de vida. En cambio, muchos inmuebles y calles están casi igual que antes. En las fotos, arriba, la casa de la Heredad Acequia Real de Aguatona (d) y la casa del Reloj (c) en la calle Antonia Sebastiana Espino Sánchez, donde está la acequia tapada que es la linde baja del barrio; en el centro, niños de primera comunión con el cura Andrés en 1967; el vecino Antonio Olivares; y a la izqda., un equipo de lucha en los años 60. |