Narváez quita y pone competencias a la edil de Hacienda para gestionar

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, gobierna desde el pasado año avocando por decreto las competencias un día si y otro también a la edil de Turismo y Hacienda, Inés Rodríguez (Ciudadanos) , para poder sacar adelante los asuntos del Ayuntamiento como el pago de nóminas, reconocimientos de crédito, modificaciones presupuestarias o pagos de servicios a empresas, que al no contar con la firma de esa edil se quedarían paralizados o se bloquearían.

Ante esta actitud por parte de la edil de Cs, que acude a su puesto de trabajo y a los Plenos, últimamente, según sus socios de gobierno, «cuando quiere», Narváez, para no cesarla, ha optado por asumir sus competencias a golpe de decreto cada vez que tiene que dar salida a cuestiones que Rodríguez no tramita o firma. Este mismo mes de agosto, la alcaldesa se vio obligada a suspender la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas que debía reunirse en sesión extraordinaria el pasado 5, porque “el expediente objeto de la sesión no estaba concluido”. En otra de las ocasiones, la alcaldesa ha asumido estas funciones para poder resolver los expedientes económicos previos a un Pleno.

Otra de las muestras de este tira y afloja ha surgido a raíz de los aparcamientos de las casas del Patronato de San Fernando. Rodríguez prometió a los vecinos mejorar todo el espacio de jardines y la zona que tienen para aparcar, para lo que tramita un expediente para darle uso público porque se trata de suelo de la comunidad de propietarios, pero como el asunto se queda sobre la mesa en el Pleno, como revancha lo que hace es no asistir a la siguiente sesión, y ya después logra que se firme.

Otro de los asuntos que enfrenta a Rodríguez con Narváez tiene que ver con una deuda que reclama Perfaler, empresa que gestionaba hamacas, sombrillas y servicios de Cultura y Deportes por los recursos interpuestos por la cesión del personal pues Rodríguez se niega a que se le abonen 3 millones porque adeuda a la corporación unos 5 millones.

La edil, que no atiende ni el teléfono a su regidora, cuando asume Turismo y Hacienda, tras destituir Narváez a los ediles de CC, alegaba que no firmaba los expedientes porque no se los habían hecho llegar con tiempo suficiente para leerlos con detalle, aunque ya después su actitud se ha convertido en una forma de rivalizar con Narváez, que tras la ruptura del pacto con los nacionalistas acepta sus condiciones para tenerla en el pacto. La edil de Cs comenzó el mandato asumiendo Policía, Bomberos y Protección Civil, y con la salida del equipo de Alejandro Marichal reclama Turismo, y finalmente logra hasta Hacienda que estaba en manos del PSOE.

Pero no es la única edil que díscola San Bartolomé de Tirajana, pues la tránsfuga de CC, Francisca Quintana, que optó por seguir en el gobierno municipal y se hace cargo de Eventos y Festejos tampoco se lo pone fácil a la regidora. Nadie se explica como la seguridad en los eventos los presta una empresa de Tenerife, y otra con domicilio en San Mateo, y que en las fiestas de los barrios repitan algunos grupos musicales.