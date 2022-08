Mientras muchos municipios amplían o renuevan sus plantillas de la policía local, Valsequillo camina en dirección contraria. En el año 2015, el municipio contaba con diez policías (nueve agentes más el jefe), pero a partir de 2016, el número efectivos pasó a cinco, al decaer la vigencia del acuerdo entre el Ayuntamiento y la policía local.

En 2018 se puso en marcha una mesa de negociación con la policía para intentar alcanzar un nuevo acuerdo. “Asamblea Valsequillera desempeñó un papel muy activo, primero, para que las partes se sentaran a hablar y luego, durante las negociaciones, hasta que se alcanzó el acuerdo. Una vez más demostramos nuestro compromiso para resolver los problemas del municipio, a pesar de estar en la oposición” explica Juan Carlos Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera.

Uno de los compromisos adquiridos por el alcalde en 2018 fue sacar las dos plazas vacantes de la policía local y continuar aumentando el número de efectivos hasta volver, al menos, hasta los diez policías que había en 2015 (según las normas de Coordinación de Policías Locales de Canarias, artículo 9, Valsequillo debería tener 17 policías). Cuatro años más tarde, Valsequillo sigue contando con los mismos cinco policías para el servicio y uno más, que hace las labores de tesorero. “Las competencias en materia de Policía Local son exclusivamente del municipio, por lo que el alcalde no puede buscar excusas, ni echarle la culpa a otros, como nos tiene acostumbrados. Ha tenido cuatro años para dotar al municipio de los efectivos mínimos para prestar un servicio de calidad y no lo ha hecho a pesar de comprometerse públicamente. Para este alcalde, la seguridad de nuestros vecinos y vecinas no es una prioridad” critica el líder de la oposición.

El objetivo de Asamblea Valsequillera en este tema es regresar a los diez efectivos que había en su etapa de gobierno “y dotarlos de los medios necesarios para desarrollar su labor porque la policía puede y debe prestar un servicio de calidad, de información, de sensibilización y de seguridad que esté a la altura de lo que necesita Valsequillo. Este será uno de los temas prioritarios para nuestro gobierno porque para nosotros la seguridad si es una prioridad” concluye Juan Carlos Atta.