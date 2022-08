Bernabé Quintana: «Hoy por hoy el cuchillo canario es el más elaborado del mundo»

¿Qué requisitos debe tener un buen cuchillo canario para formar parte de su colección?

Lo que realmente importan de un cuchillo de la tierra es el cabo, o mango, que debe lucir un trabajo bonito y llamativo para que lo considere coleccionable.

¿A qué ser refiere en concreto?

Todos estamos acostumbrados a ver los cabos del cuchillo rallado, formado por líneas, pero los hay de otro tipo. Tengo ejemplares del siglo XIX, que se centran en motivos florales, con sus tallos y sus pétalos, y que son los ejemplares que a mí más me gustan.

¿De dónde procede esa decoración?

De Santa María de Guía, y supuestamente los primeros que la hicieron pertenecen a una saga de orfebres plateros, de los Batista. Se cree que los primeros cuchillos de flores se hacen a partir de la década de 1880, aproximadamente.

Los materiales que se utilizan son muchos, al punto que se llegan a realizar con ballestas de coches y camiones ingleses, ¿es esto cierto?

Ahí estamos hablando de una época de postguerra, y no es porque fueran unos buenos aceros o no, sino que respondía a la necesidad de buscar material donde no lo había, no existían las facilidades de pedir aceros especiales para la cuchillería, en esos tiempos simplemente no estaban al alcance.

En la actualidad, ¿qué materiales se usan para la hoja?

Acero al carbono o acero inoxidable, también hoy en día, en algunos cuchillos especiales, el damasco, y a otros se les llega a poner alpaca, plata, a veces los ves con hojas de oro, pero estos últimos se utilizan más como abrecartas, porque por ejemplo el oro es muy maleable y se deforma fácilmente.

Y dígame, ¿qué es lo que hace tan especial al cuchillo canario?

Porque no hay en el mundo otra pieza similar a ésta, y porque hoy por hoy, en mi opinión, es el cuchillo más elaborado del mundo.

Explíquese.

Lleva una serie de procesos muy precisos y delicados. La gente piensa a veces, cuando hablamos del cabo floreado, que esos colores que le dan tanta vistosidad son pintados, pero en realidad son incisiones en el cuerno. Esto quiere decir que hay que hacerle un rebaje e incrustar otro material en el hueco que se ha dejado, cosa que no es tan sencilla. Generalmente en los programas televisivos o en las revistas de cuchillería se le da una gran importancia a la hoja, y lo más relevante, como ya le dije, es el cabo, con algunas terminaciones y complejidades que lo elevan a la categoría de obras de arte.

¿Se podría saber cuál fue el primer ejemplar que mereciera el nombre?

La primera constancia de que se hacían cuchillos de este tipo la tenemos en una memoria de la Exposición Provincial de Agricultura, Industria y Artes de Las Palmas celebrada en el año 1862, en la que en el apartado de las menciones honoríficas a varios artesanos figura lo que denominan cuchillos al uso del país, de lo que se deduce que si ya en ese año se consideraban ‘al uso del país’ seguramente se venían fabricando desde varias décadas atrás para darlo por nuestro. Así que de forma genérica se data desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estas conclusiones, hay que subrayar, son resultado de una investigación publicada hace unos pocos años por José Juan Sosa Perdomo y Juan Manuel Zamora Maldonado en el libro titulado Los cuchillos canarios del siglo XIX principios del siglo XX.

Usted, Bernabé, ¿cómo empieza a coleccionarlos?

Desde pequeño tengo el recuerdo de ver a las personas mayores con el cuchillo en la cintura, y la verdad es que siempre me ha parecido bonito. En general me gustan las antigüedades, y todo lo que está relacionado con la etnografía canaria, y cuando veía una pieza me encantaba. Poco a poco me fue gustando más, descubriendo más el cuchillo, y me fue enganchando.

Hasta lograr, según los expertos, una de las colecciones más importantes y espectaculares.

Bueno, es una de las más grandes, sí, y los expertos dicen que es la mejor, pero yo considero que cualquier colección es importante, porque todas aportan algo, eso es algo que quiero dejar muy claro.

De sus ejemplares, ¿cuál es el rey del cinto?

El de mi padre, que aunque es un cuchillo muy sencillo, por razones obvias sería el último que vendería.

Pues el segundo...

Es muy complicado decirlo. Hay varios, pero podría destacar uno fechado en el año 1869 firmado por Matías Croissier, –que el artesano escribe en vez de con la doble ‘s’ con una ‘c’– y que también data con el topónimo de Telde. Aparte de que es un trabajo lineal muy bonito y que está en un estado de conservación muy bueno, es de los pocos ejemplares del siglo XIX de los que se puede saber quién lo hizo, porque lamentablemente, salvo ahora con el libro de Sosa y Zamora, y algunos otros estudios menores, nadie se ha interesado por la historia del cuchillo, nadie se había volcado tanto como ellos dos.

¿Y en las demás islas?

El cuchillo canario es de Gran Canaria. Hay artesanos en otros sitios, pero es de aquí.

¿Tiene futuro?

Ahora goza de una época muy buena, y esperemos que siga así. La globalización no le afecta porque si lo sacas de las islas no tendría mercado porque el público foráneo no valora el trabajo que conlleva.

Confiese, ¿a quién recurrir o dónde ir para comprar un naife bien bueno?

Pues mire, no le puedo decir nombres, pero sí aconsejo ir a la página web de la Fedac, Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, e ir al listado de los artesanos, que hoy en día todos tienen sus redes sociales, y mirar ahí cuáles se adaptan mejor a sus gustos personales.