Vecinos de La Solana de Telde denuncian que solo reciben agua tres días a la semana

Una treintena de residentes en los barrios de La Solana y Valle de Casares, en las medianías de Telde, han acudido este martes a la convocatoria de sus asociaciones de vecinos para denunciar la falta de agua corriente en sus domicilios y criticar «la desidia» de las administraciones públicas en resolver la carencia de un servicio público básico.

Los habitantes de estas localidades aseguran que solo reciben agua de abasto tres días por semana, por lo que deben hacer acopio de reservas en bidones y otros recipientes para poder cocinar, ducharse, limpiar las casas o regar las flores. Otros ni siquiera tienen «esa suerte» y dependen de aljibes, por lo que deben comprar el agua a los rancheros cada tres o cuatro meses.

La escasez de agua corriente se ha agravado con el fuerte calor de este verano y se suma a las restricciones que también sufren los agricultores y ganaderos de toda esta comarca teldense, una de las más productivas en el cultivo de berros.

«Esto está pasando en Gran Canaria ahora mismo; estamos llegando al año 2023 y en estos barrios de Telde tenemos un problema que en el resto de la isla está solucionado desde hace 30 o 40 años», afirmó Pablo Agriela, presidente de la Asociación de Vecinos de La Solana, quien precisó que el número de personas afectadas se acerca al millar, que es la población de esos barrios de las medianías de Telde.

Durante la reunión, celebrada en el patio del colegio público de La Solana, Agriela manifestó que los colectivos vecinales llevan cuatro años de reivindicaciones y en ese tiempo se han reunido con representantes del Ayuntamiento de Telde, del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno autonómico, sin que hasta ahora se hayan puesto de acuerdo entre ellos para aportar una solución.

El Diputado del Común también conoce la situación de estos ciudadanos, pero su mediación ante las demás instituciones tampoco ha servido de nada. «Solo nos falta reunirnos con el Papa», bromeó

el dirigente vecinal, quien recordó que la junta de gobierno local de Telde aprobó en mayo de 2021 un proyecto técnico para llevar agua a los barrios que todavía no cuentan con conexión a la red municipal de abastecimiento.

Por lo que informó entonces el Ayuntamiento, la idea era elevar agua desde la planta potabilizadora de Salinetas hasta el depósito ubicado en Caserones Altos, desde donde se destribuiría también a otros caseríos de Telde limítrofes con el municipio de Santa Brígida, como El Palmital, Las Goteras o La Gavia.

Ese proyecto, puntualizó Agriela, tenía un coste de 1,2 millones de euros, pero no se ha incluido en ningún presupuesto de esas tres administraciones y «a día de hoy no se sabe en qué ha quedado». Al respecto, detalló que el Plan de Cooperación del Cabildo con los 21 ayuntamientos recoge los servicios básicos como el agua corriente entre las primeras líneas de gasto, pero en Telde se han utilizado esos fondos para otras obras que no son tan prioritarias, como la construcción de un muro en Melenara que luego tuvieron que derribar.

Los vecinos culpan de su situación a todos los grupos políticos, tanto los que gobiernan en las tres instituciones como los que están en la oposición, pero en especial dirigieron sus críticas a Nueva Canarias, que preside el Ayuntamiento y el Cabildo y también forma parte del Gobierno de Canarias.

Según Agriela, el consistorio teldense es el que tiene las competencias en el abastecimiento de agua, pero alega que no dispone de dinero para esa infraestructura y pretende que sean las otras administraciones las que corran con esos gastos.

Durante la reunión, varios vecinos expusieron sus dificultades para vivir sin agua corriente y, en contraposición, señalaron lo bien regados que están todos los jardines del casco de Telde y de las localidades del litoral. «Será porque allí viven los concejales y aquí no reside ningún político, pero dentro de unos meses vendrán todos a pedirnos el voto», protestó una de las vecinas más veteranas.

A juicio de otra de las asistentes, el Ayuntamiento «solo se preocupa de la buena imagen de los barrios que son visibles y le sirve para su propaganda política, pero se ha olvidado por completo de las medianías».

Entre los testimonios, un residente en Valle de Casares comentó que hay semanas en que solo llega el agua de abasto un par de días y deben estar atentos para abrir las llaves de paso y llenar los bidones. Si ese día no están en casa por cualquier motivo, pueden verse sin agua para ducharse durante todo un fin de semana. Un problema añadido, resaltó otro joven, es que las tuberías se llenan de aire y supone el 20% de la facturación en el contador. «Y a veces el agua viene de la madrugada y hay levantarse corriendo para abrir los grifos», insiste otra mujer.