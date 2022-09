Arucas detecta ocho puntos negros que ‘crían’ adicciones

Arucas detecta la existencia de al menos ocho puntos negros de venta de droga y ‘criaderos’ de todo tipo de adicciones. El segundo Plan Municipal, cuyo borrador está ahora abierto a la aportación pública, detalla que el año pasado fueron atendidas 507 personas en su unidad de drogodependencias, sacando a la luz un fenómeno nuevo hasta ahora, como es el abuso de las bebidas energéticas, además de observar con creciente preocupación las apuestas al juego y el sexo.

Concienciar, sensibilizar y dotar de herramientas para abordar las adicciones; reducir los factores de riesgo y aumentar la protección; aplicar la perspectiva de género, intergeneracional y de atención a la discapacidad; promover la formación de calidad a profesionales y a diferentes agentes sociales; y la elaboración y evaluación del II Plan Municipal de Adicciones bajo un enfoque participativo, y que sea una herramienta viva y dinámica, de tal manera que dé respuesta al fenómeno que vive el municipio de Arucas. Estos son los cinco grandes objetivos de este programa activo de trabajo, en el que han venido trabajando delegados de 59 recursos municipales, colegios, colectivos y asociaciones vecinales, deportivas, sociales, culturales y empresas.

El borrador detalla que en la sociedad aruquense predomina la adicción al tabaco, alcohol, a los psicofármacos, a drogas como la marihuana, el hachís, la cocaína, el crack, los opiáceos sintéticos (parches), a las nuevas tecnologías y al juego online y presencial. Pero se observa con preocupación el crecimiento entre la juventud de las apuestas al juego y al sexo. Y, sobre todo, «adquiere especial relevancia los problemas derivados del consumo de bebidas energéticas durante el año 2021», según el documento.

El riesgo de los ociosos

Los autores detallan que «las personas que tienen una actividad que realizar no tienen la tentación de caer en cualquier tipo de adicción», por lo que el paro y las actividades ociosas multiplican el riesgo de caer en este mundo.

La unidad de atención a las drogodependencias del Ayuntamiento de Arucas asistió a 421 hombres el año pasado y a 86 mujeres. Y destaca la heroína como la sustancia por la que más pacientes recibieron tratamiento (151 hombres y 20 mujeres), seguida del alcohol, la cocaína y cannabis.

En 2021, aparece por primera vez una demanda de tratamiento por problemas derivados del consumo de bebidas energéticas. Hay que tener en cuenta los problemas que puede causar el consumo excesivo, porque al ser una combinación de sustancias ocasiona una hiperestimulación del sistema nervioso, que deriva en excitación, insomnio y ansiedad, entre otros efectos en el organismo, que puede derivar en la muerte.

En cuanto al perfil, el mayor número de pacientes se concentra entre los 40 y los 60 años.

Y los pacientes que presentaron una patología dual en seguimiento por una unidad de salud mental fueron 23 hombres y ocho mujeres. Además, trataron a cinco mujeres en coordinación con un servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

«A modo general, ha habido una evolución hacía una complejidad y diversidad del fenómeno de las adicciones». El borrador detalla que en los años 80 se podía hablar de una sociedad de consumo de drogas (sobre todo en el consumo de heroína y cocaína), cuyo consumo se asociaba al perfil de macarra, como status social, cuestión que generó desánimo en algunos barrios porque derivó en robos y otros problemas asociados. Pero que la sociedad actual se caracteriza por las adicciones comportamentales, «siendo la era digital la que ha provocado un cambio radical en todas las edades”.

El fenómeno de las adicciones «se ha desdibujado» o «la adicción actualmente no es visible. «Antes veías las adicciones y las reconocías por las calles. Anteriormente faltaba información, ahora lo que hace falta son profesionales», detalla el documento, que habla de un modelo de adicción de aislamiento e invisibilización.

En relación a la casuística, los expertos manifiestan que, «quienes no tienen ese compromiso de participación de actividades buscan el alcohol, la droga y el juego. Las personas que tienen una actividad que realizar no tienen la tentación de caer en cualquier tipo de adicción». Se habla de un fenómeno multifactorial: la falta de trabajo, las relaciones personales, no saber ocupar el tiempo libre, la curiosidad y la forma de ser de cada persona.

En cuanto a las zonas a vigilar, y lejos de la labor social que deberían prestar, los alrededores de las asociaciones vecinales se han transformado en puntos negros de consumo frecuente.

El borrador que servirá de guía para Arucas enumera la presencia de al menos ochos puntos negros en el trasiego de drogas a pequeña escala y de otros tipo de consumos abusivos que requieren tratamiento. Se localizan junto a la discoteca del barrio de San Francisco Javier, «siendo extensible al término de la calle, solar donde se consume y donde se pueden observar calles llenas de vasos, botellas... cuestión que dificulta la vida comunitaria».

En segundo lugar, la zona de El Calvario, en el barrio de La Goleta, es también un punto importante de consumo, como la zona de Barreto, donde los fines de semana se observa mucha juventud, en la plaza, cerca de la cafetería, consumiendo alcohol y tabaco, además de estropear el material urbanístico que hay alrededor y donde se ven también grupos de edades entre los 12 y los 13 años iniciándose en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Otros ‘criaderos’ de adicciones se localizan en el barrio de Tinocas, los alrededores del Parque de las Flores (en el casco) y el barrio del Matadero. Y en dos espacios dedicados al juego: el bingo y la sala de apuestas, en la ciudad.