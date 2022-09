El precio de venta de los locales en el centro comercial de Puerto Rico cae a la mitad

La apertura en los meses de enero y noviembre de 2019 de dos grandes establecimientos comerciales más en la urbanización turística de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, ha provocado que el precio de venta de los locales del Centro Comercial de Puerto Rico haya caído a la mitad y que en la actualidad un tercio de la oferta de negocio esté cerrada al público, según datos ofrecidos por la Comunidad de Propietarios de la Fase I tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a revisar el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Costa de Mogán y retrotraer las actuaciones al momento anterior a su anulación por el TSJC. Estos empresarios habían interpuesto un recurso contra este instrumento de planeamiento al considerar que fomentaba en la zona una sobreoferta comercial en detrimento de proyectos deportivos o recreativos.

Según los cálculos realizados por los propietarios, la sobreoferta comercial ha ocasionado que el precio de venta de un establecimiento de 25 metros cuadrados ubicado en este recinto, que hasta hace apenas tres años se vendía a unos 150.000 euros, ahora se ha reducido un 50% y los empresarios que cuentan con local en las plantas más altas del edificio lo tienen aún más difícil y directamente no están pudiendo ni negociar una venta puesto que no hay inversores interesados. «Dos módulos montados como restaurante que cuesta 400.000 euros no se vende», explica Ubaldo Marrero, administrador de la primera fase.

La aprobación del Plan de Modernización Costa de Mogán permitió la construcción de dos nuevos centros comerciales en la zona y esa sobreoferta ha tenido como consecuencia directa la caída de la inversión de los empresarios, denuncian los propietarios de la fase I, quienes llevaron este instrumento de planeamiento a los tribunales. Ahora, el 30% de los establecimientos comerciales de este edificio se encuentran cerrados, estos es, de los 220 negocios hay abiertos 154, lo que supone 66 menos.

Solo en el caso de la Fase I, cuyos propietarios fueron los que denunciaron el PMM, de sus 41 negocios, hace tres años tenía una ocupación del 70% mientras que ahora la ocupación ha caído hasta el 40, es decir, solo 17 locales están abiertos y 24 permanecen con la persiana bajada.

Y las perspectivas no son nada halagüeñas porque en lo que va de año 2022 ningún nuevo inversor ha decidido establecer su empresa en este espacio comercial, motivo por el cual, al menos la Fase I ha iniciado una campaña de promoción para atraer nueva inversión. «Estamos buscando la manera de revertir la situación, sobre todo intentando atraer inversores a las plantas más altas, que son las más afectadas», añade el administrador de la primera fase del establecimiento de Puerto Rico.

Por su parte, en el ámbito del alquiler de negocios, aunque la situación es mejor, los precios por los arrendamientos de establecimientos a sus propietarios también se han reducido considerablemente, aunque en este caso un 30% de media. «Estamos intentando poner en marcha políticas de promoción de los locales comerciales para lograr su reapertura, pero es muy complicado», admite Marrero.

Incentivos

«A nosotros, la Administración no nos ha dado ningún incentivo a la renovación de las primera y segunda fase del centro comercial». El administrador Ubaldo Marrero se queja además de que las autoridad incumplieron la normativa dispuesta en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, concretamente el artículo 5 del PMM, el que prevé incentivos fiscales a la renovación. «El Ayuntamiento debía dejar de cobrarnos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), pero no lo hizo argumentando que no podían por el cumplimiento del techo de gasto», dijo, «sin embargo para la construcción de esos dos nuevos centros comerciales se cambió el uso de las parcelas donde se asienta, que eran una urbana y la otra recreativa y deportiva, para convertirlos en suelos de uso comercial».

Por último, explica el representante de los empresarios de Puerto Rico que en los planes de la renovación del centro comercial, la empresa pública Gesplan quería otorgarles como incentivo un aumento de la edificabilidad para construir más locales comerciales utilizando para ellos espacios como las plazas interiores o los pasillos, «algo que no tenía sentido cuando ya entecos teníamos locales cerrados».

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio anuló el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque éste declaró la nulidad del PMM por carecer de un preceptivo informe de la Demarcación de Costas, sin embargo el alto tribunal reclama al tribunal canario que entre a juzgar el fondo del asunto de los recursos contra este instrumento de planeamiento y resuelva darle validez o lo anule nuevamente.