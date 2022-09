El Cabildo recuerda a Tomás Morales y los marineros en la romería del Pino

El Cabildo de Gran Canaria rendirá un homenaje a Tomás Morales y a la gente de la mar en la romería-ofrenda del Pino, que se celebra mañana miércoles 7 de septiembre en su recorrido habitual hasta la basílica de Teror, donde se entregará una tonelada de productos de la tierra. La carreta de la corporación insular irá precedida este año por el bote de vela latina del club Poeta Tomás Morales, lo que permite unificar el centenario del fallecimiento del escritor, los 90 años de esa embarcación deportiva y los 70 años de la propia romería del Pino.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, encabezó ayer la presentación de las alegorías para la víspera del Pino en la fachada de la Casa Palacio, en cuya cristalera se inauguró una exposición de vestimentas tradicionales y del club de vela latina.

La romería de Teror, declaró Morales, tiene este año «una significación especial» porque tras dos años de pandemia y de restricciones, que obligaron a suspender totalmente la ofrenda a la imagen de la patrona. No obstante, el presidente del gobierno insular pidió a los asistentes no dejar de lado las precauciones sanitarias y la prudencia, porque el virus sigue presente.

«El Cabildo, en estas circunstancias, no puede hacer otra cosa que seguir liderando la organización de la romería de los 21 municipios y de población que cada año acude al Pino, pues no hay rincón en Gran Canaria donde ahora no se esté preparando la vestimenta, la carreta y todo lo necesario para la celebración de la romería», apuntó Morales, que estuvo acompañado por los responsables de las áreas de Cultura, Guacimara Medina, y de Sector Primario, Miguel Hidalgo. También participó Tanausú Santana, presidente de la sociedad de vela latina.

Se calcula que unas 200.000 personas pasarán por la villa en estas fiestas, pero Morales no quiso aventurar si habrá una mayor afluencia respecto a años precedentes. «No sabemos, pues en algunas manifestaciones festivas y culturales se ve que la gente tiene ganas de salir y en otras se nota aún la preocupación por la pandemia, sobre todo de personas mayores y niños», comentó.

Una tonelada

La carreta del Cabildo se denomina ¡Gran Canaria, isla de tierra y de mar!, y está diseñada un año más por Fernando Benítez. La ofrenda a la patrona, según detalló el gobierno insular, incluirá «poco más de una tonelada de peso entre frutas (piña tropical, naranjas, mangos, melones, sandías, uvas, manzanas, peras, pitayas o maracuyá) y verduras variadas (calabacines, tomates, coliflor o puerros) pescado, miel, aceite, vino, queso, turrones y gofio».

Buena parte de ese lote de alimentos se produce en la Granja Agrícola Experimental y en la Finca de Osorio, si bien otra cantidad considerable procede de los denominados Mercados Agrícolas de Gran Canaria. Solo en papas del país se entregarán más de 400 kilos en las puertas de la basílica.

«Tanto la carreta del Cabildo (cuya denominación es reflejo de la cita acuñada por Domingo Doreste al definir nuestro territorio aislado como Continente en miniatura) como el barquillo Gran Canaria, (réplica del Tomás Morales) que desfilarán en segundo lugar inmediatamente tras la del municipio anfitrión de Teror, se plantean como dos alegorías de carácter etnográfico y festivas que Fernando Benítez ha recreado sobre un hermoso y robusto carro de labor tirado por una yunta de bueyes de la Finca de Osorio, como ya es tradición», precisó. El barquillo irá arrastrado por pescadores ataviados con vestimenta tradicional de marinero.