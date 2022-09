Desde El Paso para olvidar el volcán

La peregrinación a la villa mariana de Teror se ha convertido un año más en la mejor forma de honrar a la Virgen del Pino y de cumplir las promesas realizadas en años anteriores, pero también para pedirle los mejores deseos para los próximos meses. Y con esa idea, la isla de La Palma se ha encomendado a la patrona de la Diócesis de Canarias para conseguir salir adelante poco a poco, sobre todo ahora que en apenas 11 días, el próximo 19 de septiembre, se cumplirá el primer aniversario de la erupción del volcán que sacudió a la isla en 2021. Como muestra y representación de los palmeros, una delegación del Ayuntamiento de El Paso, municipio hermanado con Teror desde abril de 2012, participó ayer a la romería ofrenda en honor a la Virgen del Pino, a la que pidió «ilusión para todas las personas afectadas por el volcán. «A la virgen le pedimos ilusión para los vecinos del Valle de Aridane para que miren al futuro con alegría», señaló la concejala de Cultura y Festejos de aquel ayuntamiento, Irinova Hernández.

Pero no fue la primera vez que esta delegación se encomienda a la Virgen del Pino, puesto que lo hicieron el pasado mes de agosto cuando celebraron las fiestas en honor a la homónima de la imagen grancanaria en el municipio de El Paso. «Es la primera vez que visitamos Teror y estamos encantados; los terorenses fueron a visitarnos en agosto y ahora nosotros hemos devuelto la visita», añadió la edil.

La petición de los palmeros se realizó ayer en una Plaza de Nuestra Señora del Pino que se convirtió durante unas horas en una pasarela en la que los representantes públicos hicieron gala de su concordia y que aprovecharon para realzar su canariedad luciendo desde sencillos atuendos a elegantes conjuntos inspirados en las vestimentas tradicionales de Gran Canaria del los siglos XVIII y XIX. Pero como todo canario en fiestas, también dejaron atrás cualquier diferencia política o problema de gestión para lanzarse al rodeo a ritmo de folías, isas y malagueñas.

De La Palma también se acordó y para los palmeros pidió el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, oriundo de aquella isla. Y lo hizo en su primera romería ofrenda desde que ocupó el cargo hace dos años y medio, pues en los años de pandemia tan solo participó en una misa en pequeño formato. «Ya estábamos deseando mucho esta festividad tan bonita y colorida con la que recuperamos nuestras mejores tradiciones», señaló, «sobre todo me han emocionado las décimas que los chiquillos y las chiquillas han recitado».

Ataviado con un traje tradicional de Puntallana, Pestana consideró que la romería ofrenda de El Pino volvió a ser «una fiesta representativa de la isla, con una gran variedad de productos» y le pidió a la patrona de la isla una «recuperación económica total». «No podemos dar pasos atrás, necesitamos que la guerra que tenemos en Europa cese de una vez por el bien de las personas que la sufren y por las repercusiones económicas internacionales que estamos padeciendo.

Entre otros muchos cargos públicos, a El Pino también asistió consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, quien quizá se pensaba que nadie la observaba, pero allí estaba ella dada a los playback para unirse a la fiesta y cantar para ella misma más de una folía dio buena muestra de sus ganas por volver a celebrar. «Pues sí, me ha pillado, estaba concentrada cantando algunas canciones; me gusta mucho el folclore tradicional canario», señaló desde los asientos reservados para las autoridades en la Plaza del Pino. La consejera reconoció sus ganas de volver a sentir El Pino «después de los tiempos tan difíciles que hemos vivido con la pandemia». «Es una alegría poder estar aquí de nuevo compartiendo estos momentos con la gente con los municipios de Gran Canaria y aquellos que nos visitan; estoy muy contenta porque es un símbolo más de que a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos vuelto a salir a la calle».

«Alegría y emoción»

En la misma línea se pronunció el alcalde de Teror, Sergio Nuez, a quien su cuerpo le pedía «alegría». «Hoy es un día para volver a estar alegres porque nos recibe la patrona», dijo, «yo estoy muy emocionado por poder celebrar otra vez esta romería en nuestras calles». Y es que además esta era su primera romería en su condición de alcalde, pues desde que llegó al cargo solo pudo celebrar estas fiestas el año pasado aún a medio gas. «Por eso ahora más que nunca recibimos a todos como se merecen», añadió. Todavía no había hecho la peregrinación porque primero tocaba organizar las fiestas, pero aseguró que la hará en próximas fechas.

El ambiente festivo podía disfrutarse en todas y cada una de las carretas de los municipios, encabezadas por sus respectivas representaciones municipales, pero también en los aromas de esta fiesta pues el olor a los 100 kilos de atún de Mogán cocinados a la plancha por las moganeras Fabiola y Mónica se mezclaba con el característico aroma a chorizo de la villa mariana o el olor a incienso esparcido por representantes de Tamaraceite.

Desde la capital, su alcalde Augusto Hidalgo recordó que tras dos años si fiestas, la de ayer se convirtió en su 70 aniversario en la romería de la unión y se acordó cuando años atrás «en una relación de juventud» se unió a una agrupación folclórica. «Era bailar por amor, pero comprobé que no era muy bueno», dijo, de hecho cree que se le da mucho mejor gestionar lo público. «Aunque no me corresponde a mi decirlo, sino a los ciudadanos, ellos son los sabios, así que yo no le voy a pedirle cuestiones mundanas», bromeó.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, se declaró otro aficionado al folclore. «Había muchas ganas de salir, yo veo a la gente contenta; creo que en una situación de crisis económica, saliendo de una pandemia y en una crisis alimentaria, energética y bélica, elementos como esta fiesta refuerzan a una comunidad y generan cohesión e identidad». «Necesitamos esta tipo de encuentros para sentirnos fuertes y acompañados». Morales se mostró «sorprendido» porque no esperaba la gran asistencia de personas a esta cita y destacó la «enorme cantera de verseadores» salidos de la escuela insular.

A Teror llegó también, por primera vez, el nuevo presidente del PP canario, Manuel Domínguez. «Me llama la atención que he podido saludar a gente de casi todas las islas y eso significa reencuentro y unión del pueblo canario». Domínguez no se animó a hacer la peregrinación pero, dijo, «sí he caminado mucho por las calles del pueblo y he visitado las carretas de todos los municipios».

En la romería también participó una delegación del pueblo asturiano de Nava, hermanado con Teror desde hace 30 años, encabezada por su alcalde Juan Cañal. El regidor destacó unas fiestas «que son espectaculares en sí mismas» y confió en poder trasladar la cultura naveta hasta la villa.