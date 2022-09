Los años mimosos de Valsequillo

Puede que la comunidad vecinal de Valsequillo no recuerde una etapa más mimosa que la que aportó el practicante Luis Suárez Santiago durante su trayectoria en el municipio, que inició en el año 1984. El sanitario, ya retirado desde hace algunos años, es aún recordado por su cariño, paciencia y dedicación a la hora de efectuar sus labores (e incluso algunas que no le correspondían) en el centro de salud de la localidad. Desde vacunar a los más pequeños hasta curar las heridas de los animales de granja. Es innegable que su paso por el municipio caló en muchas personas, que se sintieron completamente arropados, pero también lo fue para él.

Suárez recordó ayer durante el pregón que ofreció a los vecinos de la localidad, en la plaza principal, algunas de las anécdotas más divertidas que recuerda de esta etapa, que duró un total de 14 años. «Iba montando en una vespa para llegar a las viviendas que estaban en las zonas rurales, en donde no podía acceder con el coche», rememoró entre risas. Su jornada, admite, tenía una duración de 24 horas, que ejecutaba con buen gusto. «Por las tardes salíamos siempre a pasear por el pueblo para disfrutar de las amistades, pero siempre dejando una nota en la puerta de la casa para informar por donde estaba por si había alguna emergencia», relató.

Tanto era así que no limitaba su actividad a actuar como practicante. También efectuó actividades como comadrona, controlando el peso de las mujeres embarazadas, realizando analíticas y mandándoles ejercicios de gimnasia; daba clases de manipulador de alimentos a los vecinos en las instalaciones municipales e incluso atendía a sus animales si hacía falta. «Sobre todo a los perros de caza les realizaba algunas intervenciones porque muchos volvían con heridas infectadas y sus dueños me pedían que los atendiese», recordó.

De esta forma, no es de extrañar que con el paso del tiempo acabase desarrollando verdaderas amistades con las personas a las que atendía, por eso admite que cuando tuvo que marcharse del municipio «se me saltaron las lágrimas». Destaca que en esta localidad desarrolló una etapa muy importante en su vida, pero ya no solo a nivel profesional, sino también personal. «Años más tarde de mudarme le dije a mi mujer como broma si no íbamos a tener un valsequillero y me cogió por palabra», contó riendo el pregonero, que admite que el nacimiento de su quinto hijo ha acabado vinculándolo para siempre con el municipio. Aprecia tanto a la localidad que cuando tuvo que tomar la decisión de marcharme lo hizo con lágrimas en los ojos.

«Conseguí una plaza en Gáldar que suponía volver a casa, pero igualmente no puede evitar sentirme apenado», agregó el practicante. De hecho, explica que las fiestas han constituido para él un motivo para volver año tras años. «Siempre me acerco con mi familia a disfrutar estos días, porque así puedo reencontrarme con muchas personas con las que conviví en esos años», explicó con alegría. «He visto como han evolucionado con el paso de los años y puedo decir que cada vez están más bonitas», aseguró. «Para mí la más importante es la fiesta principal», admitió, haciendo un repaso de los actos tradicionales como la procesión, la muestra de ganado o la carrera de caballos de las tardes.

Con su discurso, esas fiestas a las que guarda tanto cariño volvieron a dar ayer comienzo. «Forasteros que me están escuchando, vengan con nosotros a nuestras fiestas», concluyó emocionado, acompañado por un sonoro aplauso del público.

Mañana se celebrará la salida de la imagen de San Miguel a la puerta de la iglesia para recibir las ofrendas que le han efectuado los vecinos de los diferentes barrios. Cabe destacar que este año se efectuarán las fiestas sin restricciones sanitarias, por lo que los actos populares volverán a cobrar de vida y fiesta las calles del municipio. En concreto, el evento más esperado será la Suelta del Perro Maldito, que podrán volver a preparar los vecinos en los talleres organizados las semanas previas, como siempre se ha realizado.