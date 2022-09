El centro de enseñanza secundaria obligatoria CEO de Mogán arrancará el curso estrenando un nuevo vestuario, que se han construido en el marco de las obras RAM, las intervenciones de renovación y mejora de los centros educativos del municipio. «Hemos acudido a los diferentes centros a resolver las aquellas peticiones que nos han hecho y, en base a todas, priorizamos lo que consideramos más urgente», explica la concejala de Educación Tania Alonso, que ha girado una visita a las instalaciones. En total, en las denominadas obras RAM, se han invertido 200.000 euros de fondos municipales.

La edil ha indicado que en esta ocasión una parte importante del presupuesto total se ha destinado a la construcción de este vestuario. «En esta actuación se han invertido cerca de 120.000 euros, siendo 85.000 euros de fondos municipales y la cantidad restante de una subvención» de la Consejería de Gobierno de Arquitectura y Vivienda del Cabildo.

Los vestuarios se han edificado en una parcela de 90 metros a la que hasta ahora no se le había dado uso. La infraestructura contempla vestuarios femeninos y masculinos con sus correspondientes aseos –también PMR–, lavabos, duchas y zona de taquillas. A estos se suma lo que será un cuarto de almacenaje para material deportivo. «Hemos cumplido uno de los objetivos principales con esta inversión, porque es una de las demandas que el propio alumnado nos trasladó en el Pleno Juvenil”, ha manifestado Alonso, que no obstante ha resaltado el resto de actuaciones. “Aunque no se puedan observan infraestructuras grandes o bonitas, hemos hecho obras necesarias y de mantenimiento importantes que requerían que no hubiera nadie en el centro», ha dicho.

Entre estas, la eliminación de humedades en una de las aulas del CEIP Playa de Arguineguín, en el CEIP Artemi Semidán se han construido rampas con sus correspondientes barandillas de seguridad para mejorar la accesibilidad en los diferentes zonas de recreo así como en una de las salidas del centro. En el CEIP Playa de Mogán se han instalado sistemas de protección en mobiliario de las zonas de juego del alumnado de los niveles inferiores. También se ha colocado césped en las zonas de juego tanto en este centro como en el CEIP Casas de Veneguera, donde además se han realizado actuaciones de mejora en los aseos.