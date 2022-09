«En el pueblo ya se ve un entusiasmo especial, porque vuelve a ser un 100% Las Marías»

Nicasio Guerra fue elegido el año pasado presidente de los Mayordomos de las Fiestas de Las Marías de Guía, un cargo de nueva creación tras constituirse como asociación, aunque le tocó vivirlo de forma simbólica por las restricciones sanitarias. Este año disfrutará de esta conmemoración en su plenitud, como se le ha conocido tradicionalmente desde el año 1811. Las Marías es una fiesta declarada Bien de Interés Cultural (BIC), Roque Nublo de Plata del Cabildo y Medalla de Oro de Guía, de gran arraigo popular y que cumple con una histórica promesa de los campesinos de la comarca «en franco agradecimiento al milagro patente por haber salvado sus tierras y cosechas del azote de la cigarra que habría de hundirlos en la miseria y en la más negra desesperación». Los actos tendrán lugar este fin de semana, siendo el domingo con la procesión y la romería la jornada estelar.

¿Qué previsiones tienen este año después del parón durante los dos últimos por el covid?

Va a ser ya una fiesta total, al 100%, como la que se ha hecho toda la vida en Guía, antes de la pandemia. Con toda la decoración en el frontis de las casas y de la iglesia, cumpliendo con todo el recorrido, con la bajada de Vergara, los papagüevos delante del hospital de San Roque, luego en San Roque y la salida de la imagen de la Virgen en el pórtico de la iglesia.

¿Cuántos mayordomos son en estos momentos?

Somos 21 mayordomos. Y el de mayor edad es Augusto García, de El Palmital, que tiene 94 años.

Es su primera romería como presidente, ya que el año pasado fue solo testimonial, aunque lleva muchos años como mayordomo. ¿Qué sensaciones tiene?

Es el primero que hago al 100%. Estoy nervioso, y preocupado para que no falle nada. Además, ya se ha perdido el ritmo después del parón de dos años y no es lo mismo, porque antes venía todo más rodado.

¿Ha cambiado la normativa de seguridad, y hay nuevas restricciones ahora que quedan pocas horas para su inicio?

Hay nuevas normativas, y no nos podemos echar fuera del plan de seguridad para no tener problemas, y para que no pase nada.

¿Qué previsión de participación tienen?

Si nos fijamos en lo que hemos tenido en los años normales, el domingo se espera entre 8.000 y 9.000 personas en el día principal, en la romería, que es cuando mayor afluencia de personas hay, porque el sábado suele ser más gente del pueblo con la bajada de la rama y el festival folclórico de Las Marías. Y hay una cosa que no sabía hasta ahora, y me he enterado ahora, y es que el festival folclórico es el segundo más antiguo de la Isla, ya que se cumple su 36 edición. Y estará un grupo de Galicia, Los Cabuqueros y Raíces Nuevas, de Arucas, Los Cebolleros de Gáldar, y Xerax de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cómo se encuentra el campo para recoger la rama para poder celebrar la bajada?

El campo está seco, pero el pino se mantiene bien. No es lo mismo que en 2019, que fue cuando tuvo lugar el incendio forestal y no se pudo cortar. Este año, según me dicen, está para cortar.

¿Cómo está de ánimo el pueblo para volver a disfrutar de esta fiesta tan popular?

Hay un entusiasmo muy grande. Vemos una animación especial, y ya en la calle te paran y de dicen: «¡Ya queda menos!», y otras cosas. Solo falta ya ponerse a bailar.

¿Ya se ha empezado a enramar las fachadas de las casas o todavía es pronto?

El sábado es cuando se suele hacer. El sábado se decora todo, para que esté todo más fresco.

¿En su caso, cuándo comenzó ya con el zafarrancho para organizar todo?

Desde primeros de mes ya empezamos a ultimar todo. Está todo dentro de lo previsto y no hay nada que se haya complicado. En mi caso me toca poner las flores y la fruta en el frontis de la iglesia como decoración, que corre a mi cuenta. Y para eso tengo que elegir los colores de las flores y el tipo de fruta. Y que no sea muy caro.

¿Qué se escoge?

En el frontis se pondrán pimientos rojos y verdes, manzanas, berenjenas, zanahorias, plátanos, uvas...

¿Y este año qué se va a sortear, como es ya una tradición, para costear la fiesta?

Este año será una mantelería calada canaria de Ingenio. Tenemos 15.000 números, que vamos a intentar vender. El sorteo es nuestra fuente de financiación más importante, aunque también tenemos la ayuda del ayuntamiento de Guía, que nos paga el programa, la subvención del Cabildo y también nos ayuda el Gobierno de Canarias. Para poder tener las ayudas hemos tenido que darnos de alta en el registro de asociaciones. Y por eso nos obligaron a tener un presidente y una directiva, que es la primera vez que pasa en su historia. La figura del presidente no existía antes, y la verdad es que no me gusta nada, porque todos somos mayordomos. Pero tuvimos que elegir una directiva.

¿Con qué presupuesto cuentan?

Este año a fiesta nos cuesta 19.000 euros, que tenemos que reunir euro a euro.