La Junta de Personal del Cabildo recurre y lleva a la Fiscalía los últimos nombramientos

La Junta de Personal del Cabildo de Gran Canaria ha acordado recurrir los nombramientos del personal directivo realizados por el gobierno tripartito en los últimos meses, así como dar traslado de esas designaciones a la Fiscalía Provincial de Las Palmas al entender que incumplen la normativa vigente.

En la última reunión de la Junta de Personal, el pasado 2 de septiembre, los representantes sindicales decidieron autorizar a la presidenta de ese organismo a recurrir por la vía judicial los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular por los que se eligió a personal no funcionario del Cabildo como responsables de determinadas áreas o departamentos, en concreto los directores insulares de Función Pública y Nuevas Tecnologías, de Carreteras y de Comunicación.

Los dos primeros nombramientos corresponden a consejerías del PSOE y el otro pertenece a Nueva Canarias. Los tres designados son varones, lo que aumenta el desequilibrio entre hombres y mujeres entre los altos cargos de la corporación.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), mayoritario en el Cabildo, ya solicitó en el mes de julio la anulación del nombramiento del director del área de Función Pública y Nuevas Tecnologías al considerar que la persona designada no reúne la condición establecida en el artículo 78.1 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, de ser personal funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

El gobierno insular, según el sindicato, realizó esa designación «de conformidad con los artículos 74.2 y 78.1, las disposiciones adicionales tercera y cuarta, de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, en su redacción dada por la Ley 3/2021, así como el artículo 45.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración (ROGA) del Cabildo de Gran Canaria».

Experiencia

Según lo dispuesto en el citado artículo 78.1 de la Ley 8/2015, añade Sepca, «el nombramiento de las personas titulares de las coordinaciones insulares, direcciones insulares y demás órganos directivos del cabildo insular deberá efectuarse, de acuerdo a criterios de formación, competencia profesional y experiencia, entre el funcionariado de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente reglamento orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular pueda ser designado de entre personas que estén en posesión del grado universitario que habilita para el acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el mencionado subgrupo A1».

No obstante, explica el sindicato, por sentencia firme se han declarado nulos de pleno derecho los apartados 4 y 5 del artículo 45 del ROGA del Cabildo grancanario, los que regulaban el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de esas áreas. Por lo tanto, la excepcionalidad para designar a personal no funcionario de carrera no está recogida en el vigente ROGA, una vez que se han anulado por los tribunales los dos apartados que así lo regulaban.

«Tampoco se establecen características específicas de las funciones correspondientes a la dirección del área de Función Pública y Nuevas Tecnologías en ningún otro apartado de dicho reglamento, ni en ninguna otra disposición de carácter», concluye el sindicato, que entiende que los otros dos nombramientos, en Carreteras y Comunicación, incumplen la normativa por las mismas razones.

La Junta de Personal del Cabildo está integrada por 21 miembros, de los que 13 pertenecen a a Sepca, cinco a UGT y tres a CCOO. El acuerdo de recurrir los nombramientos fue votado por los representantes de Sepca y CCOO. Los delegados de UGT no están asistiendo a las reuniones de ese organismo, según explicaron fuentes sindicales.

En la misma reunión del 2 de septiembre, la Junta de Personal también acordó ampliar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la provisión de la Jefatura de Servicio Técnica de Obras Públicas e Infraestructuras y solicitar un informe jurídico para determinar la viabilidad de recurrir las resoluciones de la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías, Margarita González, de anulación o reducción de convocatorias de plazas destinadas a promoción interna de la Oferta Pública de Empleo (OPE) número 16. También se acordó, con carácter previo, instar a la consejera a incluir vacantes recientes de plazas de agente de medio ambiente y auxiliares administrativos, en el turno de promoción interna de la referida OPE.