Martín Sosa y otro concejal de Santa Brígida abandonan UxGC por los giros de Lucas Bravo

Martín Sosa Domínguez y Ángel Luis Santana Suárez, los dos concejales de Unidos por Gran Canaria (UxGC) en el Ayuntamiento de Santa Brígida, han abandonado el partido en desacuerdo con la línea política que está siguiendo el actual presidente de la organización, Lucas Bravo de Laguna. Ambos han comunicado por carta su dimisión «irrevocable» de los cargos orgánicos y han solicitado su baja como afiliados, aunque se mantendrán en el gobierno municipal satauteño, donde son los principales aliados del Partido Popular (PP).

Martín Sosa era hasta ahora vicepresidente primero de UxGC, elegido en junio de 2021 en el II Congreso del partido. En el Ayuntamiento de Santa Brígida es primer teniente de alcalde y concejal delegado de las áreas de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Limpieza. Por su parte, Ángel Luis Santana es el responsable de Parques y Jardines, Sector Primario y Servicios Funerarios.

En su carta de dimisión, firmada el 12 de septiembre y dirigida al presidente del partido, Martín Sosa sostiene que ya no se siente «identificado» con la política que se pretende llevar desde UxGC, al que llegó en 2015 tras haber pertenecido al PP, también junto a Bravo de Laguna.

«He venido realizado una política seria, cercana y coherente que me ha permitido ser concejal de Santa Brígida y desde la fundación de este partido he creído y defendido los valores que lo sustentan, la defensa de Gran Canaria, desde el impulso de una formación política que realmente lo hiciese desde una postura clara y cercana a los habitantes de esta isla», relata en la carta.

Sosa recuerda que en el año 2019 se decidió concurrir a las elecciones «junto a otra formación política a la que se había culpado de los daños a esta isla», en referencia a CC, con el objetivo de llegar al Parlamento canario. A su juicio, ese hecho debilitó el mensaje y los argumentos de UxGC.

«En ese momento», prosigue, «desde el comité local de Santa Brígida mostramos nuestra disconformidad al anterior presidente [José Miguel Bravo de Laguna] porque veíamos perjudicial para nuestro proyecto dicha alianza, ya que habíamos conseguido obtener presencia en siete ayuntamientos y cuatro consejeros en el Cabildo, pero tras varias reuniones, en aras a seguir la disciplina del partido, accedí a concurrir juntos».

Martín Sosa detalla que tras el II Congreso del partido, en que Lucas Bravo fue elegido presidente y él ocupó el número dos de la organización, comenzó su decepción. «He ido viendo como de nuevo se ha ido cambiando el mensaje del partido, intentando recuperar el proyecto iniciado en 2015 y que, bajo mi punto de vista, ha ido perdiendo fuerza y credibilidad entre el electorado, que ha visto como en el periodo de siete años ha ido variando el sentido del mensaje según convenga», subraya en la carta de dimisión.

«Esta serie de acontecimientos», concluye Martín Sosa, «unidos al desencanto de gran parte del equipo de trabajo, compañeros, simpatizantes, colaboradores, militantes y afiliados de mi municipio, que ya no se sienten identificados con el proyecto ni con la linea de trabajo a seguir, han provocado que no me sienta identificado con el proyecto porque desde mi percepción de la política, un partido se nutre de sus bases y de su equipo para poder crecer y alcanzar los objetivos».

La carta de dimisión de Ángel Luis Santana está redactada en los mismos términos. Ambos mantendrán sus actas de concejal, en el grupo Mixto, y seguirán en el gobierno local. En los próximos días explicarán su decisión con más detalle. Ayer se limitaron a declarar que no abandonan UxGC para recalar en otro partido, aunque señalaron que no descartan presentarse con otras siglas en 2023 si reciben la invitación de alguna otra organización.