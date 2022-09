La familia del niño canario Mateo Domínguez Mercade, de 21 meses, está desesperada a miles de kilómetros del Archipiélago. El menor lleva ocho días hospitalizado en la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos (PICU) del hospital Sanglah, en Denpasar (Bali) “luchando contra una anemia hemolítica autoinmune severa por algún motivo que aún desconocemos”, asegura su familia, que hace un llamamiento desesperado para conseguir ayuda económica que les permita costear un avión medicalizado con el fin de traerlo de vuelta hasta España para recibir tratamiento.

El pequeño, “un guerrero, lleno de vitalidad y amor”, es nieto del mítico surfista grancanario Alfredo Domínguez 'El Petrolero', residente en Bali. Precisamente, la pasada Semana Santa, Mateo se trasladó junto sus padres, Iván Domínguez Noda y Sonia Mercade Valle, para pasar allí una temporada y visitar al abuelo paterno del niño, asegura Claudia Domínguez Hernández, tía de Mateo.

El menor “va por la quinta transfusión de sangre, pero se estima que necesite otras cuatro para estabilizarlo. Lo único que lo mantiene con vida es la sangre y ahora mismo solo hay una persona en Bali que ha ido a donar sangre, que es compatible casi al completo con la sangre de mi sobrino”, asegura Claudia, que procede de La Graciosa. Su hermano Iván es de Gran Canaria.

“El niño necesita un tratamiento y salir del país inmediatamente porque si no, se muere. Lo que le están haciendo en Bali es como si le ponen parches a los agujeros de un pantalón, pero requiere un tratamiento y por eso es urgente traerlo a España”, subraya Claudia con suma preocupación por su sobrino. Añade que "al cambiar la fecha del billete de vuelta a Canarias desde Bali -iban a regresar por esta época y al final lo cambiaron para venirse en Navidades- ahora el seguro no les cubre los gastos médicos". Por eso, necesitan recursos económicos con los que sufragar la atención del niño y su traslado a España, en concreto, a Barcelona.

Cuando acudieron por primera vez al hospital de Bali, "Mateo tenía un valor 4 de hemoglobina (anemia severa) que según opiniones de amigos pediatras en España son cuadros para ingresar directamente en UCI, pero en este primer hospital nos tuvieron en planta pasando probablemente una de las peores tarde-noche de nuestra vida, haciendo pruebas muy lentas y sin tratar a Mateo. Un hospital que no tenía ni el equipo ni el personal para atendernos y aún así, prefirió hacernos malgastar un precioso tiempo por cobrarnos unos cuantos euros", explican Iván y Sonia. Añaden que "cuando finalmente nos derivaron al hospital principal (RSU Sanglah), donde Mateo pudo recibir el día 16 de septiembre su primera transfusión de sangre, su hemoglobina era de 2".

Este descenso en el nivel de hemoglobina “fue nuestro primer rayo de luz ya que Mateo abrió sus ojitos y nos miró por primera vez en todo el día. Sufrimos mucho, pues este grupo sanguíneo en Bali es bastante escaso y no teníamos ninguna sangre para transfundir”. Actualmente tratan de movilizar en Bali a donantes de sangre cero positivo y cero negativo para futuras transfusiones que puedan hacer falta.

"No somos unos padres irresponsables"

Iván y Sonia agradecen "con todo nuestro corazón" las muestras de solidaridad con su hijo. La sanidad en Indonesia es privada y los gastos no paran de crecer. Tan solo en los primeros días gastaron unos 2.600 euros en algo más de 24 horas, según detallan. El desembolso diario es de "unos 1.000 euros en unos siete días, pero estimamos que esto puede incrementarse mucho más. Parece que Mateo podría no estar en condiciones de volar a España ya que son 18 horas y debería volar a Singapur, a tres horas de aquí, pero con una sanidad carísima", manifiestan. Han abierto en Internet la página Todos con Mateo para recaudar fondos.

"No somos unos malos padres ni irresponsables, teníamos a Mateo en la cobertura familiar, pero no sabíamos que si cancelamos nuestro billete de vuelta (porque al final queríamos volver en Navidades) el seguro no nos cubriría, ya que consideran que no es un viaje", aclaran.

"Haríamos lo que fuese por el bienestar de Mateo y estamos dispuestos a gastarnos lo que tenemos y no tenemos para que se ponga bien, pero hacer trámites sin estar en España es complicado. Por eso te pedimos ayuda con una donación, la que sea. Desde luego cambiaría nuestras vidas y te estaríamos eternamente agradecidos, especialmente Mateo", afirman Iván y Sonia, que previamente estuvieron residiendo en Gran Canaria y Tenerife.

Iván y Mateo se comprometen a donar el dinero de más que no necesiten a la ONG Harapan project, en Sumbawa, "donde el maravilloso Carlos ha salvado y sigue salvando a muchísimos niños indonesios que no tienen la suerte que tenemos nosotros".