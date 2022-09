La onda tropical situada entre Senegal y Cabo Verde tiene un 60% de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical este próximo fin de semana y dejar fuertes lluvias en el Archipiélago canario, especialmente entre el domingo y el lunes, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que este viernes emitirá los avisos de riesgo en función de la intensidad de esas precipitaciones, que es la principal preocupación ante este fenómeno climático.

Desde mañana sábado se sucederán las lluvias, que podrían ser localmente fuertes y en forma de chubascos. El domingo ya serán ocasionalmente fuertes y persistentes, con probabilidad de que vengan acompañadas de aparato eléctrico, especialmente durante la segunda mitad del día.

«Ahora mismo se está monitorizando una onda tropical y el Centro Nacional de Huracanes, que es el organismo competente para hacer la catalogación de los ciclones tropicales en la cuenca atlántica, da un 60% de probabilidad de que llegue a ciclón y a partir ahí, cuando se forme, que se espera que sea el fin de semana, se sacarán una serie de trayectorias», informó David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, quien explicó que los modelos predictivos ya avanzan la posible evolución y «el escenario más probable que se maneja es que se quede de forma debilitada y ya como depresión tropical».

«Lo que más nos preocupa ahora -declaró Suárez- es la precipitación, más que el propio ciclón, que no va a pasar sobre Canarias, sino que serían bandas preciclónicas que afectarían a las islas de sur a norte».

Con la información disponible en la mañana de ayer, la Aemet anunció que «es probable que entre el sábado 24 y el lunes 26 se acerque a Canarias, aunque es muy poco probable que impacte directamente sobre el Archipiélago». La principal consecuencia serán las lluvias y chubascos generalizados y persistentes, acompañados de tormentas. Durante el sábado la intensidad será moderada, pero para el domingo y el lunes se prevé una intensidad fuerte o muy fuerte, principalmente en las islas occidentales.

En principio, «el día álgido de este episodio será el domingo, cuando es probable que se acumulen en torno a los 60-100 litros por metro cuadrado, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde la cantidad prevista es inferior». Dado que la probable depresión tropical no se prevé que pase sobre Canarias, el viento no será un factor adverso generalizado pero sí son probables las rachas fuertes o muy fuertes del suroeste, una dirección poco habitual, en medianías y zonas altas. No obstante, «se podrá sentir en las zonas altas de El Hierro y La Palma», según detalló Rubén del Campo, portavoz nacional de Aemet. También empeorará el estado de la mar a partir del domingo, con olas de mar de viento de componente este, en torno a los dos metros de altura al oeste de las islas occidentales.

Precipitaciones

La predicción para este viernes en el norte de las islas de más relieve es de cielos nubosos, con poca probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada y tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales del día. En el norte de Lanzarote habrá intervalos nubosos con apertura de claros a mediodía. En el resto, poco nuboso, con nubosidad alta extendiéndose de sureste a noroeste del Archipiélago durante la segunda mitad del día.

La Aemet prevé para el sábado intervalos de nubes bajas de madrugada en las vertientes norte, que darán paso desde primeras horas de la mañana en todo el Archipiélago a cielos muy nubosos o cubiertos, con abundante nubosidad de tipo medio y alto.

Las precipitaciones, en general moderadas, irán extendiéndose de sur a norte a lo largo del día en las islas centrales, sin descartar que ocasionalmente sean localmente fuertes y en forma de chubasco. En el resto de islas, las precipitaciones serán en general débiles o localmente moderadas. El viento soplará del nordeste, más intenso en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve.