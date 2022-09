Si bien es cierto que el paso de la depresión tropical ‘Hermine’ por el archipiélago canario ha dejado lluvias serenas, éstas han sido constantes durante dos días y las acumulaciones de más de 100 litros de agua por metro cuadrado en muchos puntos de las islas ha generado grandes escorrentías que en su salida al mar ha corrido por los barrancos y reventado los arenales de varias playas. En los municipios de la mitad sur de Gran Canaria las playas más afectadas son las de Melenara, en Telde, y la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, que ayer se abrió en canal como consecuencia de una riada que llegó desde la Avenida de Tirajana de Playa del Inglés, lo que motivó también el cierre del mirador de las dunas. En el resto del localidades la mayoría de los problemas estuvieron relacionados con la caída de muros, inundaciones en viviendas, desprendimientos en carreteras y cortes eléctricos. Las precipitaciones ya han empezado a dejar imágenes icónicas como las cascadas del caidero de Los Azulejos, en Mogán, y del Barranco del Negro, en San Bartolomé de Tirajana.

Telde.

La ciudad de los faycanes, con más de 91 litros por metro cuadrado, fue el municipio de la mitad sur de la isla que registró más incidencias. La riada que bajó tanto por la carretera de Melenara como por el cauce del barranco confluyeron en la playa, provocando la ruptura del arenal en su salida hacia el mar. La acumulación de agua ocasionó una gran balsa de agua tanto en la arena como en el antiguo aparcamiento de tierra y en las carreteras de acceso a la playa y la que conecta con el entorno de Salinetas. Allí una familia tuvo que achicar agua de su vivienda pues la rotura de una arqueta ocasionó la salida de agua hacia la vía pública y que ésta entrase hasta su casa. Cinco personas limpiaban la casa con escobas y fregonas. La afluencia de agua por el barranco de Salinetas también rompió el arenal de esta playa.

Más al sur, en la playa de Ojos de Garza, los vecinos que viven junto al cauce respiraron ayer un poco más tranquilos porque los desbordamientos provocados por las lluvias de la semana pasada no volvieron a repetirse. Explicaron varios residentes que precisamente porque la semana pasada el agua arrastró toda la basura y la maleza, el barranco se quedó limpio y ayer no ocasionó daños. Sin embargo, en la vertiente sur de Ojos de Garza, los vecinos se mostraron visiblemente cabreados porque en el cauce que se encuentra entre sus casas y las instalaciones de la base área la acumulación de agua estuvo a punto de inundar sus viviendas. Hasta cinco vecinos tuvieron que meterse con sus sachos al filo de las 11.30 horas de la mañana a abrir una zanja para permitir la salida del agua al mar, pues la concentración de agua estaba generando un efecto presa que cogía altura y ponía en riesgo sus viviendas, según explicó un portavoz vecinal, Antonio Ramírez, quien lamentó que los vecinos tuvieran que jugarse la vida porque llamaron a los servicios de emergencias para alertar de la situación pero no recibieron ayuda alguna.

En la Higuera Canaria, el Ayuntamiento cerró al tráfico la calle Eolo por el hundimiento de un tramo de la calle provocado por la erosión del terreno que la soportaba; y en las inmediaciones de Cuatro Puertas operarios municipales y del Cabildo tuvieron que retirar los restos del desprendimiento de un muro de 500 metros y de otro en la calle La Virgen en Lomo Magullo. Los operarios tuvieron intervenir para retirar las rocas de desprendimientos en los barrios de Tecén y La Solana. Además el personal municipal tuvo que socorrer a un caballo que quedó atrapado en el barro en el Callejón del Castillo. Durante el día se registraron cortes de luz en los barrios de la costa y problemas eléctricos en torreones de luz.

San Bartolomé de Tirajana.

El municipio registró 102,4 litros por metro cuadrado en El Matorral, 94,8 en Tunte y 58,2 en Playa del Inglés, donde la acumulación de grandes cantidades de agua en la intersección de la Avenida de Tirajana y la Avenida de Alemania provocó una riada que alcanzó la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. La escorrentía entró desde la Avenida de Alemania, accedió al paseo y se llevó por delante buena parte de la zona superior del arenal, abriendo un canal de hasta dos metros de altura. El agua se acumuló luego en una parte de la reserva. Por otro lado, la bolsa de agua embalsada en la Avenida Touroperador Tui desde la salida del Campo Internacional hacia la GC-1 provocó la salida de un vehículo de la vía. En la zona alta de la localidad, en Tunte, las riadas atravesaron las principales calles de Tunte y más arriba se pudo contemplar una vez más el salto de agua del barranco del Negro que alimenta el barranco de Tirajana. El Ayuntamiento habilitó un albergue en el pabellón municipal de San Fernando, en colaboración con Cruz Roja, con 20 camas para acoger a personas sin techo durante la alerta. Hasta anoche se habían trasladado hasta allí al menos dos personas.

Mogán.

En la localidad las precipitaciones alcanzaron los 58,9 litros por metro cuadrado y Puerto Rico registró la incidencia más grave con la caída de grandes rocas sobre un vehículo y una moto que estaban estacionados en la Avenida Roque del Este. El incidente no ocasionó víctimas, sino daños materiales. Los operarios despejaron anoche la vía y durante el día de hoy se retirarán las grandes rocas con ayuda de un camión. De resto, han corrido sin incidencias los barrancos de Veneguera, Mogán, Playa del Cura, Taurito y en las medianías se han dejado ver las cascadas de la presa de Soria y las de Los Azulejos. Por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria cerró al tráfico la carretera GC-500 entre los puntos kilométricos 37+800 a 42+600 por desprendimientos.

Ingenio.

Con una precipitación acumulada de 72 litros por metro cuadrado, en la villa los operarios municipales tuvieron que asistir a varias inundaciones y filtraciones de agua en viviendas y garajes, además de atender la caída de cascotes en el Museo de Piedras y en una vivienda antigua de Carrizal, que se apuntaló a la espera de que hoy se haga una nueva valoración de su estado. Los servicios municipales tuvieron que retirar piedras de un desprendimiento en la GC-100 tras el acceso a Aguatona y cerrar al tráfico la carretera de acceso a Guayadeque por la caída de piedras a la vía; hoy se analizará la situación para determinar si se reabre o no el tráfico. También se produjeron cortes de luz en el alumbrado público que ya fue restablecido. El centro de coordinación municipal de emergencias recibió ayer más de 200 llamadas.

Agüimes.

El servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria cerró al tráfico ayer la carretera GC-550 de Agüimes-Temisas entre los puntos kilométrico 0+000 y 7+000 por la caída de roca a la vía. De resto, a pesar de los 72 litros por metro cuadrado, la villa no registró incidencias de gravedad más allá de la inundación del garaje de una comunidad de vecinos, donde los servicios municipales tuvieron que ir a achicar agua, la acumulación de agua en viviendas y la inundación de algunas calles con poca pendiente y acumulación de agua; tuvo que cerrarse la parte baja de uno de los puentes de la autopista a su paso por el Polígono de Arinaga por concentración de agua y barro. También corrió el canal del Polígono de Arinaga.

Santa Lucía de Tirajana.

En la zona alta del municipio la lluvia cayó durante todo el día con un acumulado de 94,8 litros por metro cuadrado ocasionando la caída de piedras en la carretera de Temisas, en el kilómetro 2. En Vecindario, la red de pluviales se vio colapsada por la gran acumulación de agua y se registraron también caídas de muros en la calle Escorial. En Pozo Izquierdo los servicios de emergencias tuvieron que intervenir para desviar el agua del barranquillo para evitar que la crecida afectase a un conjunto de viviendas. La Policía Local identificó a un padre y un hijo que bajaban en un kayak por el barranco del Polvo.

Valsequillo.

En el municipio del centro de la isla los operarios municipales tuvieron que intervenir para achicar agua en una vivienda en La Barrera que había sufrido acumulaciones en el garaje. Por otro lado, el Consistorio tuvo que proceder a cortar el suministro de electricidad por un tendido telefónico que estaba en riesgo de venirse abajo en el entorno de Correa Baja. En el barranco de Santiago también cayeron algunas rocas y los miembros de Protección Civil tuvieron que colaborar para retirar piedras que cayeron a las carreteras en distintos puntos del municipio por desprendimientos.