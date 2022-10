El traslado del mercadillo municipal al Parque Europeo anima las ventas un 30%

El traslado del mercadillo municipal hasta el Parqueo Europeo ante el inminente inicio de las obras de rehabilitación del Mercado de Maspalomas ha sido todo un acierto para la mayoría de los puesteros. Y es que con solo un día de celebración de este mercadillo en su nueva ubicación el pasado sábado, los venderores ambulantes han notado un aumento de las ventas de en torno al 30%, según estima Mayte Candela, presidenta de la asociación Tamaragua, colectivo que agrupa a unos 200 vendedores. Todo ello motivado porque el mercadillo se celebra ahora en un entorno rodeado de hoteles, con lo que eso supone para la llegada de miles de turistas. «Es un hecho histórico estar donde estamos ahora; al celebrarse en el mismo corazón de Playa del Inglés, con la cantidad de hoteles que hay alrededor, los puesteros han podido vender más del doble que en la antigua ubicación, calculo que alrededor de un 30% más», sostuvo Candela.

Los vendedores ambulantes han tenido que trasladar su actividad hasta el Parque Europeo, donde hasta hace un año y medio se levantaban siete quioscos que fueron demolidos, ante el próximo inicio de los trabajos de rehabilitación y ampliación del Mercado de Maspalomas. Obras que el Consorcio Maspalomas Gran Canaria sacó a concurso el pasado mes de julio por un total de 7.738.105 euros y ahora ha adjudicado a dos empresas en dos lotes. Por un lado la rehabilitación y ampliación del mercado había salido a concurso por 6.947.060 euros y ha sido adjudicada a la compañía Taller de Construcción TMRS.A. por 5.743.829 euros, y por otro las instalaciones y la planta fotovoltaica salieron por 791.045 euros y han sido adjudicadas a la empresa Insae por 662.500 euros.

Las obras durarán un año y durante este tiempo los puesteros tendrán que llevar a cabo su actividad en una nueva ubicación que es «muy beneficiosa para todo el mundo porque hemos vendido más que cuando estábamos junto al mercado de Maspalomas», añade la presidenta del colectivo de vendedores. Si bien reconoce que no el 100% de los vendedores está contento con su nueva ubicación, pues en algunos casos sus puestos no están en la primera fila o tienen alguna farola en medio, eso son problemas «subsanables». «La mayor parte de los vendedores están contentos y es verdad que hay gente descontenta porque el emplazamiento de sus puestos no es el que hubiesen deseado, pero esos son males menores porque acabamos de arrancar y ahora se trata de ir dando soluciones a cada persona que lo requiera», sostiene Mayte Candela.

La nueva ubicación, justo en el centro de Playa del Inglés y junto a los hoteles, impulsa las ventas

La vendedora destaca además que el primer día de la nueva ubicación prácticamente fueron turistas que se alojan en todos los hoteles de alrededor y aún así se notó el aumento de las ventas. «Mucha gente todavía no lo sabía porque no pusimos pancartas anunciado el traslado, pero cuando lo sepa y vengan y nosotros vayamos rodando mejor esto será la bomba porque estamos en el mismo centro de Playa del Inglés y eso es muy importante para llegar a más personas», señaló. Y es que hasta ahora, aunque el mercadillo siempre tuvo notable afluencia de público, siempre había que coger el coche o el taxi para llegar hasta los alrededores del mercado de Maspalomas.

Sobre si la nueva ubicación supone problemas de aparcamiento, Candela señala que no porque los vendedores llegan a las 06.00 horas, antes que los trabajadores de los hoteles y todos pueden aparcar fácilmente, sobre todo porque ahora no hay zona azul. La previsión es que permanezcan en el Parque Europeo durante el año que duran las obras pero avanza que si la decisión de la mayoría de los vendedores para entonces es quedarse donde se ubican ahora, allí se quedarán si pueden y si no volverán a las inmediaciones del mercado. El mercadillo se celebra los miércoles y los sábados.