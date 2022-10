El Auditorio de Teror presenta del 7 al 9 de octubre la 6ª edición del Festival “Teror es Magia”, un encuentro que vuelve a reunir espectáculos sorprendentes de magia y humor. Cliff the Magician (Inglaterra), Javier Botía (Valencia) y Totó El Payaso protagonizarán el festival con tres actuaciones de ilusionismo y momentos de humor.

Las entradas para los espectáculos, que oscilan entre los 3€ y 5 €, pueden adquirirse en la plataforma tureservaonline.es y en la taquilla del Auditorio de Teror o en la taquilla del Auditorio de Teror, los martes de 11:00 a 13:00 horas, jueves y viernes de 17:00 a 19:00 h., y el día de función 2 horas antes del inicio del espectáculo.

El Festival ‘Teror es Magia’ está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teror, que dirige el edil Henoc Acosta, y financiado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Guacimara Medina.

El programa del Festival ofrece los siguientes espectáculos:

Viernes, 7 de octubre de 2022 . 18:30 horas

CLIFF THE MAGICIAN (Inglaterra)

Precio 3 €. Duración: 60 minutos. Todos los públicos

Un show lleno de magia y comedia para toda la familia. Cliff the Magician lleva más de 15 años actuando en colegios, teatros y festivales por toda España, Europa y el mundo. Mago, cómico, payaso, artista polifacético son muchos de los términos que el público utiliza para describir sus actuaciones, un público que acude a los shows para ver magia con mucha risa. Su especialidad es la magia infantil, en particular actuaciones educativas en inglés. Hace nueve años creó “Education is Magic”, una nueva forma de aprender inglés a través de la MAGIA a través de un espectáculo totalmente en inglés, adaptado a las edades de los/as niños/as tanto en contenido como en el estilo de magia. Además, Cliff, es mago solidario de la Fundación Abracadabra llevando su magia a hospitales, residencias de ancianos, centros de acogida y otros lugares donde se necesita la magia solidaria.

Sábado, 8 de octubre de 2022 . 20:30 horas

JAVIER BOTÍA (Valencia)

Precio: 5 €. Duración: 60 minutos. No recomendado para menores de 12 años.

Campeón mundial de mentalismo (Korea, 2018 FISM), comunicador multimedia, locutor y presentador de TV, Javier Botía combina los más divertidos monólogos de humor con experiencias totalmente inexplicables: telepatía, telequinesia, predicciones, hipnosis… Todo un clásico y uno de los artistas más valorados por el público. Ha conseguido ser el referente internacional en la disciplina de “mentalismo cómico”, fusionando la mejor comedia con un asombroso espectáculo de magia mental. Javier Botía puede presumir de ser un profesional polifacético. Es conocido como “El Mentalista”, pero también es productor audiovisual, presentador, comunicador multimedia y domina el arte de reír ¿Qué más se puede pedir? Sus principales shows están centrados en el humor y el mentalismo. Disciplinas que en muchas ocasiones combina y los formatos que trabaja son varios: pequeño para espacios reducidos y público cercano; grandes para lugares en los que puede incluir efectos audiovisuales; de comedia y espectáculos personalizados. Los trucos y números que combina son varios. En sus espectáculos podrás disfrutar de hipnotismo, lectura de pensamiento, escapismo, adivinación del pensamiento, dominio de la voluntad e incluso clases de lenguaje corporal y programación neuro-lingüística.

Domingo, 9 de octubre de 2022 . 12:00 horas

POR ARTE DE MAGIA (Canarias)

Interpreté: Totó el payaso . Autoría: Daniel Mesa

Precio 3 €. Duración: 55 minutos. Todos los públicos

Es la hora. Anuncian el comienzo del espectáculo del gran Mago Bravuchi, pero Bravuchi ya no está, se ha esfumado… Solo queda de él su vieja chistera en manos de un payaso que de niño soñó con ser mago. Puede que hoy sea su momento. Lo que mejor sabe hacer él, ahora Totó, es hacer reír, pero es posible que aquella habilidad que tenía de pequeño, mezclada con su particular forma de hacernos reír y de acercar el clown a todas las edades, hagan que quizá, por arte de magia, hoy las cosas salgan bien y la magia inunde el escenario. ¿Preparados para sentir la magia?