Prevención y movilidad contra la lluvia

«El mejor servicio es el que no existe», con esta frase define el principal objetivo de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Mario Beltrán, oficial y jefe operativo del cuerpo desde hace 13 años.

Beltrán destaca, por encima de todo, las tareas de prevención enfocadas en luchar contra las emergencias que provocan fenómenos meteorológicos adversos, como los desatados por el ciclón tropical Hermine hace dos semanas. «No se trata de atender los servicios, sino de que estos no se den», explica. Y es que el oficial centra la labor de los bomberos en intentar evitar situaciones de riesgo, más que en las rápidas intervenciones. «El objetivo es reducir al máximo la necesidad de que los servicios tengan que intervenir», afirma.

El ciclón tropical empapó Canarias durante tres días ininterrumpidos, descargando una gran parte de las lluvias en Gran Canaria. Esta situación provocó múltiples incidencias durante ese fin de semana que tuvieron que ser intervenidas por el Consorcio en prácticamente toda la geografía de la Isla.

Incidencias más comunes

Los incidentes más recurrentes que se dieron, se identificaron con problemas eléctricos en cajas de registro, en las que se filtra el agua y se generan chispazos y pequeños estallidos que crean alarma social, pero que realmente no suelen ir a más, según reconoce el oficial. Estas suelen ser, por número, las incidencias que más requieren de la actuación de los bomberos del Consorcio cuando se produce un temporal de intensas o persistentes lluvias.

El resto suelen ser pequeñas inundaciones en viviendas y sótanos generadas por los reboses de algunos barrancos, que se originan «porque no ha habido un buen uso y distribución del territorio, ya que se han ocupado cauces».

Mario Beltrán explica que en los casos de inundación de viviendas o garajes, el protocolo desaconseja el achique de agua, siempre que la situación no represente un peligro para las personas o las infraestructuras. «Los achiques en fase aguda no los hacemos, no tiene sentido sacar el agua porque seguramente unas horas después el espacio se vuelva a inundar. Una vez que el daño está provocado, posponemos la intervención hasta que el peligro se haya extinguido».

Y es que, en estos casos, la prioridad es buscar la movilidad y no bloquear las unidades en intervenciones que se puedan alargar más de 20 minutos, dado que se estaría limitando la capacidad de respuesta de los bomberos para otras incidencias de mayor gravedad. «Si bloqueamos las unidades en las tres primeras inundaciones, no podríamos atender el resto de emergencias graves como desprendimientos y derrumbes».

Los sucesos que pueden representar un mayor peligro para las infraestructuras y la población son precisamente los desprendimientos de rocas, así como los derrumbes de muros y taludes. En el caso de estas estructuras, acaban cediendo porque la gran acumulación de agua y sedimentos arrastrados provoca una «colmatación del terreno». Este fenómeno genera un gran peso que hace que los muros acaben cayendo, ya que no son capaces de soportar la enorme presión. En estos casos, la recomendación de los bomberos es evitar transitar por zonas con presencia de grandes paredes o tapias que soportan mucho peso.