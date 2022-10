La desconocida asociación Ciria

La Constitución Española de 1869 incluye por primera vez el derecho de reunión y asociación, punto de partida para la promulgación de la primera ley de asociaciones de 30 de junio de 1887, matizada por un decreto del año 1941. Posteriormente, la ley de asociaciones de 1964 derogaría ambas regulaciones, entendiéndose como una modernización donde las agrupaciones tuvieron que adaptar sus estatutos. En este marco legal proliferan sociedades de recreo que se extendieron por toda España para dar cobertura formal y reglada al hábito de la reunión, escenario privilegiado de la vida cotidiana. Casinos o círculos devinieron en vocablos sinónimos, espacios asociativos orientados hacia las actividades culturales, deportivas y lúdicas.

El municipio de Ingenio ha dado cabida a iniciativas culturales. Pequeñas pinceladas de actos se constatan en hemerotecas y documentos primigenios en las décadas de los años 50 y 60 rescatados por el historiador y experto documentalista Juan Vega Romero. Las exposiciones y veladas artísticas-literarias del profesor José Suárez Martín, obras y grupos teatrales impulsados por José Sánchez Sánchez en Ingenio y Luis Rivero Luzardo en Carrizal, exposiciones fotográficas del profesional Pedro Viera Déniz o la existencia de una ‘pequeña universidad’ para adultos en Ingenio reflejan iniciativas, interés y deseo cultural constante.

A mediados del siglo XX surge una sociedad con un fuerte componente cultural y artístico: Circulo Ingenio: Recreo, Instrucción y Arte (Ciria). Fundada según sus estatutos el 1º de mayo de 1946, tenía por objeto contribuir al progreso intelectual, moral y material del pueblo de Ingenio. Su reglamento general se conserva en el Archivo Municipal de la Villa. Diez páginas numeradas, unidas a una portada, donde en ochenta artículos se explica y define su organigrama y jerarquización. La existencia de tachaduras, correcciones y anotaciones en la documentación denotan el carácter de borrador, pero refleja todas las características esenciales de una entidad bien estructurada con fines científicos, literarios y artísticos. Se concluye en este rápido análisis que estamos ante un posible documento incompleto.

La riqueza de los datos aportados es de excepcionalidad. El gobierno y la administración de la sociedad estaban encomendados a su junta directiva, compuesta de un presidente, dos vicepresidentes que desempeñaban los cargos de directores de Instrucción y Recreo respectivamente, un tesorero, un contador, dos secretarios y cinco vocales. Sus cargos anuales y gratuitos no eran renunciables sino por ‘justa causa’, pudiendo ser reelegidos sus componentes. Se constata la posibilidad de creación por parte de la junta directiva de una plantilla de personal para los servicios de la sociedad, con sueldos, gratificaciones o pensiones. Correspondía al secretario tener bajo su custodia los documentos y archivo, a la par de «llevar los libros de registro de empelados y sirvientes, con la fecha de su ingreso, sueldos, gratificaciones, pensiones y demás observaciones que sean necesarias». Se cuidaba que todos los servicios estuviesen «montados con arreglo a los adelantos más modernos» y que «las comodidades de los socios sean las mayores dentro del presupuesto y de los recursos disponibles».

Los socios podían ser de transeúntes, de mérito o de número. Se entendía por socio transeúnte toda persona que no estaba domiciliada en Ingenio y cuya residencia era eventual. Debía tener los 20 años cumplidos y el respaldado de tres socios de número en nota firmada en el libro de registro correspondiente. La entrada de transeúntes en los salones de la sociedad era autorizada por el presidente «en tarjeta firmada al efecto».

El título de socio de mérito se otorgaba a aquella persona que prestara servicios extraordinarios al pueblo o a la propia sociedad Ciria. Exentos del pago de cuotas de entrada y mensualidades, eran propuestos por la junta directiva con acuerdo unánime de sus miembros o a solicitud de 50 socios. Se ratificaba en junta general extraordinaria convocada a tal objeto. La directiva entregaba al agraciado un diploma, firmado por el presidente y secretario, y se designaba un socio para redactar en el plazo de tres meses la biografía del nombrado, «que se imprimirá y repartirá a todos los señores socios». De los socios de número no se indica nada, señalando directamente los derechos y obligaciones de todos los miembros. El presidente podía invitar a las autoridades locales a los actos y en los literarios y artísticos, previo acuerdo con la junta directiva, se podía invitar «a todos los poseedores de títulos académicos que residan dentro del término municipal».

El análisis del reglamento general confirma la existencia de un edificio con varios servicios, salones de biblioteca y escritorios (los libros y periódicos no podían salir sino en casos muy excepcionales), baile, billares y tresillos y otros recreos. La junta directiva establecía las tarifas de cuotas para las distintas dependencias, acordando la celebración de bailes, conciertos y veladas literarias. Sorprende la indicación de la capacidad de la junta para «el establecimiento de cátedras de idiomas, esgrima, gimnasia, etcétera» .

Los fondos pertenecientes a la sociedad estaban a cargo del tesorero. Los valores se constituían en depósito en una sucursal del Banco de España, y el metálico en cuenta corriente en el mismo establecimiento o en otro acreditado de igual clase. También controlaba los fondos procedentes de la recaudación por recreos y servicios que, junto al contador, se conservaba en caja con dos llaves que custodiaban cada uno.

¿Mera propuesta o iniciativa de un grupo de personas de clase pudiente vinculada a la cultura y las artes que no llegó a ser una realidad? ¿Iniciativa de un grupo selecto de socios en una sociedad de instrucción y recreo ya existente en Ingenio que deseaban cambiar los fines puramente lúdicos por unos más acordes a sus gustos de índole científico, literario y artístico buscando una distinción social? No podemos afirmarlo. Datos como «aprobación en la forma acostumbrada» o «fundada el 1º de mayo de 1946» denotan la existencia previa de la sociedad al documento analizado. Del mismo modo, la iniciativa de trabajar y plasmar el reglamento general con correcciones y anotaciones puede aventurarnos a ubicar el documento en ese periodo de intento de adaptación de los estatutos de todos los círculos a la nueva ley de 1964. ¿Aprovechar ese momento para cambiar los estatutos y el nombre de una sociedad ya existente? ¿O aprovechar el momento para dar ‘legalidad’ a un colectivo en proyecto? Son hipótesis que no se resuelven con los datos que nos aportan los documentos.

El reglamento general conservado y custodiado en el Archivo Municipal de Ingenio es la única referencia que tenemos constancia de la denominada Sociedad Ciria. Ninguna documentación asociada en el archivo municipal a la fecha de su fundación confirman su actividad ni tampoco las fuentes orales o hemerotecas. Un estudio paleográfico de dichos estatutos no es concluyente para poder confirmar la autoría del documento a pesar de la peculiaridad de su letra, en esa búsqueda de una línea de investigación en personas relevantes con responsabilidades públicas, directivos o cargos de participantes en otras sociedades de instrucción y recreo de la época que nos ayuden a aclarar y definir una teoría.

Archivos y fondos documentales fuera del término municipal realizadas para este análisis histórico tampoco dejan constancia. En el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, las fuentes pertenecientes al Gobierno Civil, en su sección «sociedades disueltas», no consta ningún reglamento de la sociedad. La búsqueda de información en el Archivo Histórico del Banco de España debido a las referencias existentes en el reglamento analizado sobre «los talones o cheques que la Sociedad tiene abierta en la Sucursal del Banco de España» tampoco han sido fructíferas. Los registros de poderes y testamentarías y los registros de sociedades procedentes de la sucursal de Las Palmas del año 1946 ni posteriores, o las solicitudes de apertura de cuentas corrientes del año 1946, no consta.

Sea una simple propuesta de sociedad cultural o una realidad que fue efímera, el objetivo cultural y artístico y los fines del Circulo Ingenio Recreo, Instrucción y Arte que se ha inmortalizado con el documento conservado en el Archivo Municipal de Ingenio merece, al menos, un breve análisis histórico.