Dos quioscos y una taquilla de los 10 instalados en Playa del Inglés y Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, han sufrido actos vandálicos y amanecieron este martes con los embellecedores exteriores de la estructura arrancados y tirados sobre la arena de la playa. Se trata de los chiringuitos número 3 y número 4 y de la taquilla anexa a éstos, tres infraestructuras que han sufrido varios ataques y que ahora lucen con la decoración exterior completamente desencajada, lo queha dejado al descubierto el esqueleto interior. También se han forzado cerraduras. Esto se suma a la imagen de deterioro que presentan los quiocos después de dos años y ocho meses colocados en la arena y cerrados al público, primero por el confinamiento y luego porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana todavía no ha terminado de tramitar la adjudicación de los mismos, que ahora se encuentra en el área de Contratación.

Los actos vandálicos contra estos chiringuitos han sido provocados durante la noche, cuando no hay presencia policial en la playa, y su destrozo perjudica todavía más la imagen de las playas del principal municipio turístico de la isla, que desde principios de 2020 no tienen un servicio de hostelería a pie de playa.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está valorando interponer una denuncia y poner el caso en manos de la Policía, según ha explicado el edil de Cuidado del Litoral, Vicente Herrera, quien además ha explicado que el Consistorio solicitará ahora material de respuesto a la empresa proveedora de los chiringuitos. No obstante, detallan otras duentes, en "ningún caso" esta situación retrasará la adjudicación de los quioscos, prevista para las próximas semanas, ya que ahora el Ayuntamiento se encuentra valorando la documentación de las empresas propuestas para adjudicación.

El destrozo de este mobiliario público ha generado además malestar entre los trabajores que desde marzo de 2020 están parados y muchos ya han agotado sus prestaciones y están a la espera de que se adjudiquen los chiringuitos para volver a trabajar. Mónica Muñoz, portavoz del colectivo de 24 trabajadores en paro, está convencida de que esta situación pudo evitarse. "Tengo claro que esto se podía haber evitado; el Ayuntamiento lo hizo mal desde el principio porque igual que permitieron retomar el servicio de hamacas y sombrillas, pudieron haber permitido reiniciar el servicio de los quioscos y no ha sido así", señala, "si estuviésemos trabajando esta situación quizá no se habría generado". La trabajadora critica que el Consistorio ha operado con los chiringuitos siempre "tarde, mal y nunca" y considera que si el colectivo no toma la decisión de manifestarse a las puertas de las oficinas municipales hasta en cuatro ocasiones "lo habrían dejado caer en el olvido".