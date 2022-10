No hay mundo rural sin mujeres

"El sector primario corre por la sangre", asegura Lucía Torres Moreno, hija de ganaderos que intentó desligarse de este mundo estudiando la carrera de Empresariales. Pero no lo consiguió, la crisis de 2008 le devolvió a sus orígenes y desde hace once años comenzó a dirigir el área administrativa de la quesería La Era del Cardón en Agüimes además de trabajar con el ganado tras ser despedida por la depresión económica.

El mundo rural lo sustentan mujeres que durante muchos años han sido relegadas a un segundo plano sin un reconocimiento por su papel esencial. Por esta razón, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado el próximo sábado 15, ayer, el Cabildo de Gran Canaria homenajeó a 21 mujeres del sector agrario de cada municipio de la Isla. "Durante demasiado tiempo la mujer rural ha sido invisibilizada, relegada a un segundo plano, o a ninguno", expresó durante el acto el presidente del Gobierno Insular, Antonio Morales.

"La identidad de nuestra Isla es imposible de definir sin las mujeres del sector primario", añadió Morales. Las homenajeadas, que recogieron su galardón por ser referentes de la historia y actividad económica de sus municipios, son personas de todas las edades, lo que evidencia el relevo generacional en el que las más jóvenes aportan sus estudios para la transformación del sector. Pino Lorenzo Correra, oriunda de Mogán, lo pone de manifiesto: "Yo nunca fui a una escuela, antes no era normal estudiar". "Por eso adoro que las mujeres ahora estudien para que no estén pendientes de que el hombre les ponga la comida", añade Correra que define su vida "como una novela de las grandes". La moganera fue trabajadora de la tierra desde niña, confeccionaba, limpiaba y lavaba la ropa, empaquetó tomates, fue cocinera, peluquera y enfermera durante la construcción de la presa de Soria, el embalse más grande del Archipiélago.

La dificultad para conseguir unos estudios superiores las conoce la profesora moyense durante medio siglo, Ana María Castellano Nuez: "Los medios económicos eran muy pocos por lo que era un gran sacrificio que un hijo estudiara". Ella lo consiguió gracias a la intervención de uno de sus profesores que animó a sus padres para que siguiera estudiando porque descubrió "algunas capacidades" en la joven. Impartir clase en una escuela situada en un ámbito rural ha sido para Castellano una tarea fácil desde siempre. "Entre todas las familias nos conocemos por lo que hace falta mucha responsabilidad, ya que ante el apoyo que ellos me otorgaban yo respondía con mucha implicación", expresó. Castellano, que en la actualidad está jubilada es voluntaria en la Parroquia de su municipio.

Las tradiciones no solo se heredan sino que también se pueden aprender con el tiempo. La venezolana de raíces canarias, Iberia Maricela Quintero Suárez, era una persona "de ciudad" pero su vida cambió totalmente cuando se enamoró y comenzó a aprender el oficio de quesera desde hace nueve años. "Mi suegra me dijo claramente que si me quedaba con su hijo tenía que quedarme de lleno en el oficio", explica.

Un trabajo silenciado

"Las mujeres rurales han trabajado asegurando las tradiciones con la historia oral y, por ejemplo, cuando emprenden lo hacen protegiendo más el medioambiente y ese trabajo que han hecho durante mucho tiempo silenciadas es necesario reconocerlo", comentó la consejera de Igualdad del Cabildo, Sara Ramírez Mesa.

Al acto asistieron los concejales de Igualdad y los alcaldes de todos los municipio de la Isla que acompañaron en el escenario a las galardonadas a recoger su distinción. Tras la entrega, hubo un catering en el que las protagonistas pudieron conocerse e intercambiar opiniones sobre sus oficios compartidos.

El sacrificio que supone el mundo rural fue uno de los puntos más destacados. María Dolores Santana Vega, elabora desde hace 47 años queso en su cabaña de Valsequillo junto a su marido y hace hincapié en que "nunca hay días festivos ni vacaciones". En la actualidad cuentan con 60 ovejas de las que extrae leche para ocho quesos al día. La fabricación de su producto sigue siendo igual que cuando comenzó en el oficio hace medio siglo. Ordeñan a mano y lo realizan con quesera y aro, "el queso sabe diferente, mejor", expresa.

"Agradecemos el legado que han construido y que sostiene a las tradiciones de Gran Canaria", expresó Antonio Morales que incidió en el papel de los productos kilómetro 0 y la necesidad de apostar por los comercios y negocios locales. El papel de la mujer rural en este sector, aseguró Morales, es fundamental.

Las mujeres reconocidas forman parte del mundo rural de diferentes ámbitos. Abundan las dedicadas a la agricultura y ganadería pero también aquellas que cuentan con comercios y locales, huertos ecológicos y también en el ámbito de los cuidados o el sector textil.