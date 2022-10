El mejor cocinero de Canarias se lució con la lubina y una garbanzada en el Masterchef de las Islas

«Es muy complicado, sobre todo por la tensión que lleva. Tienes que calcular muchos los tiempos, porque se va volando; no es tanto de técnica, sino de buscar cosas más o menos sencillas». Richard Díaz recuerda que cuando entregó el plato salió muy contento de cómo le había salido. «Disfrutamos, porque esa noche anterior no duermes, pero una vez empieza te abstraes de todo, y lo pasamos muy bien. Estamos contentos, porque sonó la campana. Hicimos una cocina como si fuera para comerla en casa o con unos amigos».

El cocinero destaca que el premio ha sido una gran satisfacción, porque lo que pretendían también era divertirse y que se les conociera, dada la repercusión que conlleva este galardón de ámbito regional. «Hay mucho nivel y son cocineros ‘top’», añade.

Richard, que nació en Venezuela de una familia palmera de emigrantes y que regresó a Canarias con seis años, admite que este premio le llega con una trayectoria corta en este mundo de los fogones, ya que solo lleva cinco años. «Empecé en el momento justo y he dado los pasos correctos», aclara en cualquier caso este profesional, que se formó en el Hotel Escuela de Santa Brígida (Hecansa) y que perfeccionó sus conocimientos en el Basque Culinare Center (en el País Vasco), del que guarda un enorme recuerdo. Pese a la inversión que requiere, señala que lo pudo hacer gracias a la familia.

Lleva tres meses en la cocina del Restaurante la Romántica, en Los Berrazales de Agaete, y hace un mes ya estrenó su propia carta, en la que prima el producto local y de temporada, ya que dispone de un pequeño huerto, las fincas de los propietarios y aprovechan el pescado local. «Espero que este concurso nos de también más visibilidad». En este caso, dada su ubicación en el Valle de Agaete, se mezcla entre sus comensales los turistas y el cliente canario.

Tiene varios maestros, pero entre ellos habla especialmente de Abraham Ortega.

El concurso regional que ganó Richard tiene muchas similitudes con el programa Masterchef de televisión (TVE). El proceso es muy selectivo. A la final llegan 10 candidatos (nueve cocineros y el ayudante que ganó en la edición anterior si lo desea), después de enviar una receta en la que debe ir un ingrediente ya propuesto, que en este caso era la pimienta palmera, junto a otro plato propio. Richard Díaz apostó por un cabrito con gofio y papas, y pimienta con un escabeche de viejas.

En la fase final hay un ingrediente secreto, teniendo también a su disposición una despensa con productos de El Corte Inglés, que es el supermercado oficial del campeonato. Tienen una hora para comprar los condimentos y un límite de 30 euros para gastar.

Los diez finalistas deben elaborar durante la competición dos propuestas: un plato común, con un ingrediente principal que se da a conocer antes de las compras en el supermercado; y un plato libre confeccionado con los ingredientes que se esconden en la denominada «Caja Sorpresa», que facilitara la organización.

Los participantes tiene esa noche previa para idear la receta del plato que van a cocinar, con una despensa común. Al día siguiente entrega la receta, y se encuentra con la caja sorpresa, que en este caso contenía cebollas, pimientos y otros añadidos.

El maestro de La Romántica escogió una lubina de Acuanaria, una empresa de Castillo del Romeral (San Bartolomé de Tirajana).

La lubina con coliflor estaba enfocada a la sostenibilidad y tenía un guiño a las casas canarias, sacando partido a todo (piel, escamas,...), con aceite, puré y otros añadidos, señala el cocinero.

El otro plazo de cocina canaria era un falso arroz de garbanzada, que el autor compara con un risoto meloso. «Es un plato sencillo, rico y sabroso que se hace en poco tiempo». Y sus manos le condujeron al premio.

En cuanto a la cocina canaria, asegura que en estos momentos está en auge, y destaca que hay compañeros formados, que están haciendo platos diferentes y que cuidan la buena gastronomía. Y destaca que existe un abanico abierto de cocina.

Los otros finalistas fueron Francisco Ruymán González, Francisco Javier Pérez e Iván Pulido (Gran Canaria); Riccardo Della Bella y Guillermo De Armas Delgado (Tenerife); Ariadna González y Luisa María Montero (Lanzarote). La organización establecía tres premios de 1.500, 1.000 y 500 euros, para los tres primeros, y otro de 300 euros al mejor ayudante.

Los encargados de elegir a los finalistas fueron los cocineros Braulio Simancas, propietario del restaurante El Silbo Gomero y Mejor Cocinero de Canarias en 2004; Juan Carlos Clemente, chef, asesor gastronómico y vicepresidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (Acyre); Icíar Pérez, jefa de cocina de Poemas by Hermanos Padrón (una estrella Michelin) y Thomas Leeb, presidente de Acyre Gran Canaria.

El ganador de esta edición defiende la cocina canaria y su abanico de propuestas. «Empecé en el momento justo y he dado los pasos correctos» reconociendo como ejemplo que para él la cocina de su tía es la mejor que ha probado.

Richard Díaz se había presentado siendo estudiante, y el año pasado ya se llevó el título en Gran Canaria Me Gusta, y este año triunfó en el certamen regional.

¿Cuál es el mejor cocinero del mundo? Mi tía Fidelina Aguilar.

¿Cuál es su plato preferido? El pollo con champiñones de mi tía.

Dígame un condimento que no falte en sus platos: dos, el cilantro y comino.

¿Comida fusión o tradicional? Tradicional.

¿Cocina en casa? No mucho, solo en días especiales, por falta de tiempo.

¿Carne o pescado? Pescado.

¿Cuál es la mejor cocina del mundo, por variedad, calidad y riqueza? La comida española, que es muy variada en el norte y en el sur. Y, sobre todo, la cocina vasca, que me marcó mucho y crea cultura.

¿Quiénes son sus maestros, o una escuela de cocina? Abraham Ortega, Germán Ortega, Braulio Simancas, y Carmelo Florido, trabajando con ellos o no. También Icíar Pérez, de Poemas.

¿Qué hace para mantenerse al día del mundo gastronómico? He hecho muchos cursos, veo vídeos y libros, y ahora es cuando trato de asimilarlo todo.

¿Qué le gusta más, elaborar platos o estar entre los fogones? Los dos. Aquí -La Romántica- tengo mucho que gestionar, pero en el Concurso vi que echaba de menos estar más en los fogones. Chef o cocinero: cocinero.

¿La comida le entra por los ojos o por la boca? Por la boca. Ver un plato no me echa para atrás. Y muchos no cuidan la estética, pero sus platos son muy ricos. Eso se ve mucho en las zonas de campo.