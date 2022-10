Javier Monfort: «El éxito del proyecto pasa por el diálogo de entrada con los sectores de la Isla»

El proyecto ‘Tarahal’ es una de las propuestas para desarrollar un parque de eólica marina en el sureste de la Isla. ¿Quién está detrás del mismo?

Lo desarrollamos dos empresas asociadas, Bluefloat Energy y Sener Ingenieros, que trabajamos de manera conjunta en diferentes iniciativas en la Península. En el caso de Bluefloat Energy, nos dedicamos exclusivamente a desarrollar proyectos de eólica marina, eólica off-shore y fundamentalmente flotante. Por su parte, Sener son una de las empresas referentes en el sector y no se limitan a hacer trabajos de ingeniería -tienen 2.700 ingenieros en toda Europa-, sino que también son capaces de generar tecnología.

Un proyecto de esta envergadura, requiere una gran inversión. ¿Con qué capacidad financiera cuentan?

Tanto Sener como nosotros (Bluefloat Energy) tenemos la capacidad financiera para afrontar una inversión de este tipo, que puede ir de los 600 millones a los mil millones de euros dependiendo del tamaño del parque y demás características, así como el desarrollo y las futuras inversiones que conlleven. Sin embargo, lo más importante es que no tenemos miedo a asumir riesgos y financiar iniciativas en las que nos encaje tanto la tecnología como el modelo de negocio.

¿Cuáles son las características del proyecto ‘Tarahal’?

Es un proyecto de parque de energía eólica marina flotante de 225 megavatios, ubicado en una franja que se extiende desde un poco más al norte de Arinaga (Agüimes) y un poco más al sur de Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana), colindando también con San Bartolomé de Tirajana. Consistirá en la instalación de 13 aerogeneradores flotantes, a una distancia mínima de la costa de en torno a ocho kilómetros.

"El parque generará 225 megavatios"

¿Cuentan con datos sobre el porcentaje de consumo eléctrico que pueden cubrir con este parque? ¿Y de eliminación de CO2?

Según nuestros cálculos, con la potencia de la que estamos hablando, podríamos cubrir en torno a un 10% de la demanda eléctrica de la Isla. Además, supondría eliminar durante la vida útil del parque unos 25 millones de toneladas de CO2.

¿Son esos 225 megavatios que plantean una cantidad elevada?

Como empresa, estamos activos en ocho países y tenemos 24 proyectos anunciados públicamente. Tenemos una cartera de proyectos de 23 gigavatios, algo importante teniendo en cuenta que en España, el objetivo para 2030 es llegar a generar 3 gigavatios. Comparativamente y para tener una referencia, esto 23 gigavatios serían 100 proyectos como los que se van a desarrollar en Canarias. Este tipo de proyectos en la Península están en torno a las 500 y 1.000 megavatios. En Gran Canaria, al ser un sistema electrónico aislado, tienes que ajustar mucho la demanda y las características técnicas.

Si tuvieran que enumerar algunas de sus fortalezas corporativas, ¿cuáles serían?

Aparte de nuestra capacidad técnica y financiera, otra de ellas podría ser nuestra flexibilidad. Por el tipo de empresa que somos, podemos ser muy flexibles a la hora de tomar decisiones, así como de recoger impactos de los proyectos y ser rápidos a la hora de modificarlos.

Cuando se empieza en parques de energía eólica marina, en general se asociación a proyectos de las grandes energéticas, ¿qué les hace a ustedes diferentes?

Fundamentalmente, nuestra filosofía se basa en el concepto de diálogo de entrada. En el negocio energético, los proyectos tradicionalmente se hacían públicos cuando ya estaban en estados muy avanzados de tramitación de permisos, a través del BOE o del BOC. Estamos convencidos de que el mundo ha cambiado y que este tipo de tecnologías no puede prosperar, si de forma temprana no existe un diálogo y una voluntad de presentar los proyectos y hacerlos transparentes para todos los sectores de la Isla. En la medida de lo posible, intentamos adaptar lo que nos dice la comunidad local a lo que es el diseño del proyecto, para conseguir la máxima concertación.

"Se prevé cubrir un 10% de la demanda"

Por lo tanto, tanto las instituciones como los colectivos sociales de la Isla, ¿pueden tener acceso a la información del proyecto y dar, en cierta medida, sus aportaciones?

En aproximadamente un mes, contaremos con una web donde se volcará toda la información y documentación del proyecto, para la consulta, así como un buzón de consultas. También estamos trabajando en un estudio de recreación visual sobre cómo quedaría la colocación de los aerogeneradores de la manera más cercana a la realidad. Somos bastante estrictos en esto, porque entendemos que una de las principales preocupaciones sociales suele ser el impacto paisajístico en cuanto a lo que se puede ver desde el litoral. En cuanto a las instituciones, ya hemos hecho las primeras visitas tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo de Gran Canaria y ahora nos toca visitar a los ayuntamientos implicados.

Otra de las reflexiones que se suele hacer, es que siempre son las mismas empresas, las que sólo buscan incrementar su capital. ¿Temen que se les ponga esta etiqueta?

No somos una ONG, somos una empresa que como todas, de cada euro que invertimos buscamos un retorno adecuado. Dicho eso, más que optimizar los parámetros económicos, intentamos conseguir una optimización más o menos global. Eso significa que si por llegar a un mejor consenso hay que mover un aerogenerador, un cable, enterrarlo... Lo hacemos, aunque esto encarezca la inversión o haga que la eficiencia no se óptima, porque al final si todo lo que rodea al proyecto va en la misma dirección, habrá muchos más visos de fructificar.

Esta filosofía participativa que los identifica, ¿se traslada también al ámbito económico?

No es habitual en el sector, pero nosotros solemos decir que «si crees que localmente voy a ganar mucho dinero con esto: ¡hazte rico tú conmigo!», pero también «si me hago pobre...». Por eso, estudiamos la opción de abrir la participación del territorio local en el capital, porque es la forma más transparente de decir que si se cree que es una posibilidad de inversión, puedes hacerlo con nosotros, aunque no sean grandes cantidades.

Desde un punto de vista normativo, ¿cuáles son los pasos que restan para poder dar luz verde a estos proyectos de parques de energía eólica marina?

Los primero es que el Gobierno de España defina las zonas marítimas donde se pueden desarrollar estos proyectos que esperamos que sea a finales de este año. Se han propuesto unas zonas que son las que tienen menos afección con el resto de usos marinos. En el caso de Canarias, el gobierno autónomo y los Cabildos han propuesta modificaciones a lo planteado desde el gobierno central. A partir de ahí, hay una serie de fases que tendremos que ir tramitando. Nosotros ya contamos con trabajo adelantado, no sólo con el diálogo de entrada, sino también en el apartado técnico, pero no de manera definitiva, porque entendemos que hasta que no se definan las zonas, no es lógico.

¿Creen que el precio de venta de la electricidad será lo que incline la balanza a favor de uno u otro proyecto en el concurso?

Creemos que va a tener un peso específico, pero pensamos que no debería ser lo más importante. Se debe incentivar que un porcentaje de la puntuación para la adjudicación tenga que ver con la creación de empleo, con la mejor cohesión social, ambiental y de participación en el territorio.

Por último, se han presentado por ahora 17 proyectos en la Isla, ¿no son demasiados?

Hay 17 proyectos, pero no hay sitio para todos. La gente puede tener el temor de que se pueden instalar varios parques, pero nosotros pensamos que finalmente sólo se instalará uno, por las características de la Isla.