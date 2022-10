"Tino, eres un gran concejal". Todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Telde, con la excepción del PSOE, elogian la labor de Agustín Déniz, uno de los cuatro concejales socialistas que el mes pasado dejó el partido y se pasó a los no adscritos. Ahora también renuncia al acta para incorporarse a su puesto de funcionario municipal, tras revocarle la alcaldesa la dedicación exclusiva de la que venía disfrutando como cargo electo de los progresistas.

Así ha transcurrido el pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Telde, entre elogios a la "ejemplaridad" de Déniz, a quien se le quebró la voz al despedirse de sus compañeros, pues no se va por voluntad propia, sino abocado por las circunstancias, entre ellas la pérdida de la dediciación exclusiva y, sobre todo, el enfrentamiento abierto que mantiene con la formación local PSOE. Déniz asegura que se va con "frustración e impotencia", pero tranquilo por haber tomado la decisión correcta para conservar sus "valores, principios e integridad".

El exconcejal prefiere mantenerse leal a la ciudadanía que someterse a terceros que anteponen sus intereses personales a la política, en clara alusión al conflicto con el PSOE de Telde, y recordó que se afilió a los socialistas en 2015 por su defensa de los trabajores y su compromiso por la igualdad social, política y económica. Citó, incluso, a Maquiavelo, con la finalidad de escenificar que ser un buen servidor público es incomtible con perseguir intereses propios.

La crítica no sentó bien a Héctor León, uno de los dos concejales que se mantiene fiel al PSOE en Telde, que cuestionó la manera de despedirse de Déniz, porque "esperábamos no oir reflexiones de ese tipo y lamentablemente no ha sido así", replicó León, al tiempo que le emplazó a afrontar con rigor las adversidades de su situación y de la política en general. Con todo, le agredeció el tabajo en el salón de plenos y le deseó suerte en su nueva andadura.