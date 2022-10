Antonio Morales achaca a una discrepancia entre áreas la cancelación del Congreso Estatal Mujeres y Deporte

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este viernes que la institución no ha "censurado" el III Congreso Estatal de Mujeres y Deporte, que ha sido cancelado por parte de la organización del mismo tras conocer que desde el área de Igualdad (Podemos) del Gobierno Insular querían omitir una de las mesas que debatía la inclusión de las mujeres trans en el deporte. Morales ha confirmado que ha sido un conflicto derivado de las discrepancias entre las áreas de Deportes (PSOE) e Igualdad lo que ha desencadenado la polémica.

Morales se ha apartado del conflicto indicando que "el presidente del Cabildo no ha intervenido en ningún aspecto de este tema" y hace un llamamiento a la serenidad y al debate.

La presidenta de la asociación Congreso Estatal Mujeres y Deporte (Cemyd), Cristina Gallo, afirmó este jueves que el debate "no pretendía vulnerar los derechos de ningún colectivo" y explica que dieron la opción de incluir a la mesa integrantes que propusieran desde el Cabildo para incrementar los diferentes puntos de vista, "si es que el problema estaba en una falta de puntos de vista encontrados". Gallo apuntó que no les trasladaron exactamente la razón por la que cancelaban este debate en cuestión y tampoco se pusieron en contacto con la organización para conocer los temas que trataría esta mesa.

Morales ha opinado que está en contra de los mensajes en redes sociales que afirman que "las personas trans son hombres con peluca" y afirma que desde el Cabildo han promovido "grandes políticas de igualdad para generar recursos, infraestructuras, equipamientos y programas en coordinación con los 21 municipios de la Isla". Sin embargo, no sabe si la mesa de la discordia era una mesa tránsfoba: "No estoy juzgando la mesa ni el contenido, ni las personas que intervienen porque como vuelvo a reiterar, no he estado en la negociación y no sé cuál era el contenido".