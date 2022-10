Tres trabajadores del Liceo Francés de Telde, investigados por abuso y pornografía infantil

Los tres detenidos por los supuestos abusos sexuales en el Liceo Francés, A., M. y A., fueron puestos este viernes en libertad provisional por decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Telde.

El magistrado Alejandro Navarro, que los interrogó de forma exhaustiva durante casi tres horas junto al fiscal, les atribuye un delito genérico contra la libertad y la indemnidad sexual, en sus modalidades de abusos a menores de 13 años y de pornografía infantil.

El juez no dispone aún de los informes policiales del material informático requisado en el colegio y en los domicilios de los tres investigados, entre ellos ordenadores y móviles. Tampoco de las evaluaciones de los psicólogos forenses sobre el testimonio de las víctimas, que son todas de muy corta edad, de tres a cinco años. De ahí que opte por la libertad provisional y, al mismo tiempo, mantenga la causa secreta, con la finalidad de seguir profundizando en las pesquisas.

El resultado de esas diligencias, por tanto, resultará crucial para el resultado del proceso. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, además, continúa cribando el testimonio de niños que revelan a sus padres situaciones anómalas en el colegio. Hasta el momento hay seis que han podido haber sido víctimas de abusos. Los investigadores tratan de establecer patrones comunes en esos testimonios.

Larga trayectoria

Los tres imputados tienen una larga trayectoria y vinculación con el Liceo Francés, un colegio privado al que acuden familias con un poder adquisitivo alto. De ahí la sorpresa y el revuelo causado por la investigación, tanto en el mundo judicial como en la comunidad educativa. De hecho, ayer, a la salida del juzgado, les esperaban bastantes familiares y personal vinculado al centro.

Los tres colaboraron con el interrogatorio del magistrado y del ministerio público, pero siempre en sentido exculpatorio, negando categóricamente los indicios de abusos sexuales que se investigan. Dos de ellos figuran en los atestados como posibles autores, y el otro como facilitador o cómplice de esos hechos.

Hasta el momento no hay abierta ninguna línea de investigación por encubrimiento, según han aclarado las fuentes consultadas. Esa vía fue sugerida por las primeras familias denunciantes, molestas por la reacción y la actitud del colegio ante las primeras quejas.

Tanto el informático, A., como el coordinador de estudios M., continúan trabajando en el Liceo Francés, mientras que A. se encargaba del comedor y dejó el centro el curso pasado, al parecer debido a una situación polémica con alumnos de cursos superiores.

Sin medidas preventivas

El juez no les ha impuesto medidas preventivas, por lo que pueden reincorporarse al trabajo sin mayores problemas. Esto es así, en parte, porque no desempeñan tareas docentes, es decir, no son profesores que estén en contacto directo con los niños.

Uno de los abogados de la defensa, Javier del Pino Asencio, aclaró a la salida del juzgado que los investigados «pueden incorporarse el lunes al trabajo» porque no hay ninguna medida sobre ellos, interpretando esa situación a su favor, en el sentido de que no existen pruebas para ir a prisión y, por tanto, no son autores de los hechos que se les atribuyen.

Asencio no quiso valorar las diligencias practicadas, entre ellas las búsqueda de material pedófilo en los equipos informáticos del colegio, porque la causa está secreta y no tiene acceso a esas pesquisas, pero insistió en que los tres han dado una respuesta «conjunta exculpatoria» a las preguntas del juez.

La acusación particular

La acusación particular, que la llevará el abogado Raúl García Gámez, representará a tres familias que han denunciado los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía, aunque es probable que se sumen más padres y madres, pues los niños van revelando de forma espontánea comportamientos o situaciones impropias o inusuales en el colegio. Todo ese material, que afecta a este curso y el pasado, tiene que ser cribado por la Policía Nacional y luego analizado por los psicólogos forenses.

Los hechos denunciados no sólo afectan a este curso, sino también al pasado, aunque por la corta edad de los niños es bastante complicado acotar el espacio temporal. Ese es el reto al que se enfrentan ahora los psicólogos forenses, encargados de valorar la verosimilitud de esos testimonios y establecer nexos comunes.