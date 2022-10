Anfitriones del Turismo (XIX): Fernando Arias, el alma de Gran Canaria en Berlín

Desde hace 20 años se encarga de revelarle a los alemanes los «secretillos» que esconde una Gran Canaria a la que muchos acuden cada año desde hace décadas, y precisamente esa fidelidad hacia el destino hace que no sea nada sencillo sorprenderlos nuevamente. «Los alemanes siempre van buscando esos secretillos que guarda la isla, espacios o experiencias que aún no conocen a pesar de llevar años pasando sus vacaciones allí, y eso es todo un desafío que me obliga a estar actualizado constantemente para saber dónde hay un hotel renovado, un nuevo restaurante, una ruta o un evento deportivo o cultural; siempre tienes que poder sorprender y tienes que estar preparado para dar un golpe de efecto», cuenta Fernando Arias Texeira, promotor de Turismo de Gran Canaria en Berlín para el mercado germano, austríaco y suizo de habla alemana. «En la isla debemos tener más autoestima y creer más en nosotros mismos porque fuera nos valoran mucho como destino turístico», señala. Fernando es una de esas personas que cada día se levanta para ofrecer lo mejor de sí mismo para impulsar al principal sector de la economía canaria.

Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1972 pero se crió en Santa Brígida en la cuna de una familia de madre modista y un padre que trabajó en un almacén de papel y en administración en la ULPGC, nada vinculados al sector turístico, un ámbito al que él llegó después de terminar sus estudios de Traducción e Interpretación y de cursar distintas formaciones en turismo y marketing. Su primer trabajo lo obtuvo en el aeropuerto de Gran Canaria en la facturación y embarque para ganar algo de dinero mientras concluía la carrera, y una vez terminada pasó por el turoperador alemán 1-2-Fly hasta que luego entró en Tui España. Allí accedió al departamento de Ocio y Tiempo Libre, recién creado por la compañía, para asumir la implementación de nuevos productos para los clientes de Tui que viajaban a la isla, aunque tras dos años cambió al área comercial. En total estuvo cuatro años en la empresa. «A mi el turismo me absorbió, me entusiasmó tanto que vivía para él y siempre estaba informándome y viendo nuevas posibilidades; me generaba mucha motivación e inquietud», señala.

«Estoy orgulloso porque trabajo para mi tierra y lo que más me motiva es ayudar al sector turístico de allí»

En esa etapa conoció a la que hoy es su pareja, una alemana que trabajaba en la isla pero que luego se regresó a su país. Y para allá que se marchó él también, por amor y porque «tenía la inquietud de vivir una aventura en el extranjero y ganar más fluidez con el idioma». Tras tres meses trabajando para una agencia de viajes se presentó al puesto que ofrecía Turismo de Gran Canaria para promocionar el negocio turístico de la isla en aquel país. Y de eso hace ya 20 años.

Desde entonces vive por y para la isla que lo vio nacer. Por un lado con el trabajo de despacho, pues desde su puesto en la oficina española de Turismo en Berlín se encarga de mantener el contacto con el sector turístico alemán, austriaco y suizo de habla alemana, de gestionar y hacer un seguimiento de las distintas campañas que la isla pone en marcha para captar clientes en aquellos mercados, atiende las peticiones de prensa y organiza viajes de información para las agencias de viajes o turoperadores. «También valoro las nuevas oportunidades de promoción que puedan surgir y controlo evolución de los indicadores de económicos turísticos y de consumo que puedan ayudar a la dirección en Gran Canaria a tomar decisiones», explica, «siempre de la mano de mis compañeros de Turismo y de la SPEGC».

Y por otro lado promociona el destino en los viajes de trabajo para presentar las bondades de la isla en distintos foros, ferias y seminarios profesionales con el sector turístico alemán pero también con el público consumidor final. «Estos viajes son muy importantes porque ahí es cuando verdaderamente tomas el pulso de lo que está pasando y ves cómo piensan los clientes o lo que está haciendo competencia», señala el promotor. Pone como ejemplo la feria Lebebslust de Viena en la que participó esta semana destinada al público de la tercera edad, varias presentaciones a agencias de viajes en noviembre en Duisburg y Hannover, la feria profesional Photo & Adventure en Viena a mitad de noviembre y campañas como el patrocinio en diciembre del campeonato del mundo de saltos de esquí en Titisee-Neustadt, Alemania.

Fernando participó esta misma semana en la feria Lebebslust de Viena para captar turista de la tercera edad

Cuenta Fernando que su relación con los turistas alemanes es muy cercana por su interés por Gran Canaria. «La isla es un destino tradicional en Alemania, tremendamente conocido e importante, y aunque tenemos el clima como tarjeta de visita eso no lo es todo, pero sí lo aprovechamos para impulsar la biodiversidad de la isla, productos culturales y deportivos, el senderismo o el patrimonio histórico», apunta, «los alemanes sienten Gran Canaria como un destino seguro para su bienestar y no un espacio donde pueden tener miedo a salir; y valoran también la combinación de costa, montaña y gran capital»

En 20 años este promotor turístico guarda numerosos recuerdos, como un alemán muy aficionado a la UD Las Palmas desde los 70 que cada año se escapa a la isla y hace coincidir sus vacaciones con algún partido; o el caso de una alemana que en un viaje se enamoró de Manolo, el camarero de un restaurante del que no recordaba el nombre pero le pidió ayuda para localizarlo. Fernando tuvo también la oportunidad de acompañar al grancanario Ramón del Castillo durante su participación en Eurovisión en Estambul para supervisar que se cumplía el contrato de promoción de la isla.

Para este promotor, trabajar desde la distancia para hacer una Gran Canaria más próspera es «un orgullo, sobre todo porque al ser de una tierra que a mucha gente llama la atención me da más credibilidad». «Siempre he intentando ser riguroso en mi trabajo, y esta profesión te obliga a serlo aún más porque las expectativas de los turistas son enormes», relata, «estoy orgulloso porque trabajo para mi tierra y lo que más me motiva es poder ayudar a la gente de allí a salir adelante, porque pongo mi grano de arena para que los alemanes vayan de vacaciones y gasten allí su dinero y que así un camarero, un taxista o una perfumista puedan tener calidad de vida».

Dos décadas después de marcharse a Alemania, Fernando, dice, no se arrepiente de nada. «Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en este país ni trabajando para Turismo de Gran Canaria, pero todo me ha salido bien, en lo profesional y en lo personal», concluye.