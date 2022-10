La cancelación del Congreso Estatal de Mujeres y Deporte ha propiciado las quejas de algunas de las participantes de la mesa calificada de transfóbica por parte de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria.

La polémica surgida en el Gobierno Insular tuvo su origen tras las discrepancias entre las áreas de Deportes (PSOE) e Igualdad (Podemos), que organizaban conjuntamente el Congreso que pretendía celebrarse en el Gran Canaria Arena el próximo 2 y 3 de diciembre. La Consejería de Igualdad exigió la cancelación de una de las mesas en la que se pretendía debatir la incorporación de las mujeres trans al deporte al calificarla de tránsfoba.

La presidenta de la asociación de Congreso Estatal de Mujeres y Deporte, Cristina Gallo, aseguró este jueves, que desde la organización propusieron que el Cabildo incluyera al debate las voces que consideraran oportunas. Sin embargo, según la presidenta, la respuesta fue tajante y solo se permitió la cancelación. Gallo explicó que tomaron la decisión de anular el evento al considerarlo una "censura previa".

La abogada especialista en derecho deportivo, Irene Aguilar, es una de las participantes de la mesa que ha trasladado su descontento con el Gobierno Insular. "En los nueve años que llevo en el sector nunca me han censurado una charla", indica e incide en que es "sorprendente que en una sociedad democrática nos censuren". "Me llama la atención que sea por parte de la propia administración", añade.

La postura de la abogada es que las personas trans compitan en las categorías de su sexo de origen, es decir, que una mujer trans juegue en la sección masculina. "He conocido a varias personas trans, sobre todo hombres, que juegan en el equipo de su sexo de origen y la experiencia es muy positiva", opina. Aguilar considera que su postura no vulnera el derecho de ningún colectivo porque su posición es que "las personas trans estén incluidas en el deporte, sería discriminante si no quisiera que participasen". La abogada afirma que hubiera aceptado de "buen grado" la inclusión de más voces discordantes al debate.

Por su parte, la coordinadora General de Unidas Podemos, Laura Fuentes Vegas, partido al que pertenece la consejera de Igualdad del Cabildo, también se pronunció sobre el asunto el pasado viernes: "A quienes siguen intentando generar odio en redes o con mesas temáticas como en este caso podemos decirles que aquí no hay censura, aquí lo que hay son derechos humanos y respeto a todas las personas".