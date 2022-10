Desde que se anunciara la progresiva normalización del día a día y los pueblos de Canarias se llenaran de mil festejos durante los últimos meses, en un fortísimo deseo de recuperar el tiempo perdido, a los que se llegaban por Teror, por las mil razones que aquí se llega, se les escuchaba casi tozudamente preguntar una y otra vez…, ¿y este año… no hay Rocío?

Y si lo hay. Y todo esto, que lleva ocurriendo en Teror desde 1979, el Rocío en Gran Canaria, no pudo jamás encontrar otro camino espiritual que más pareciera al de su querido Almonte, que no fuera el de la villa mariana.

Fue por ello que desde 1979 en que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Las Palmas de Gran Canaria, creada dos años antes completara su fervor, su presencia social con una peregrinación al lugar más santo de toda la isla; Teror fue otra vez confluencia y final de todos los caminos de su espiritualidad.

El 21 de octubre de 1979 se celebró por primera vez el Rocío terorense con romería, misa rociera y baile por sevillanas en la basílica del Pino. La hermandad tuvo su propio “caminito” inicial desde 1976 antes de llegar a la terorense vereda. Con las Reglas de las Hermandades de Ginés y Triana elaboraron las propias que sometieron en 1977 a la aprobación del obispo de Canarias, José Antonio Infantes Florido, que a su vez otorgó su visto bueno el 29 abril de 1977 estableciéndose asimismo su sede en la iglesia del Santísimo Cristo de Guanarteme.

Y aquel domingo de fines de octubre de 1979 todo se organizó tal como evento de tamaña importancia meritaba. Carlos Sánchez Gañán, presidente de la hermandad; Arcadio García, encargado de las relaciones públicas, y todos los hermanos de la misma (unos 150 por entonces) se pusieron manos a la obra desde semanas antes. Y el Rocío terorense salió como tenía que salir. Un acto extraordinario que congregó a miles de personas, sobrepasando todas las expectativas. A las ocho de la mañana partieron las guaguas desde la sede de la calle Leopardi hasta las afueras de Teror donde se formó la comitiva que inició el andar lento, brillante, pausado y elegante hacia la basílica.

Los cantos, la viveza de colorido, los atavíos, los caballos, toda aquella casi exótica muestra cultural y pasional generaron un interés tan fuerte que la misa rociera ante la imagen del Pino se celebró con la iglesia completamente abarrotada por lo que fue necesario instalar altavoces en los alrededores de la misma. Una bandeja de plata entregada por la hermandad al término de la celebración religiosa dejó el recuerdo de todo ello en el camarín del Pino.

Néstor Álamo, cronista oficial de Teror, presente en aquella primera romería del Rocío escribió de ella: “Triana dijo a Vegueta: No vamos a discutir; tú te quedas con la Historia, yo me voy a divertir".

Es de rúbrica; merece la pena ramonear sobre aquellas circunstancias de la Historia que esta tierra, con los siglos, ha hecho suyas. Uno ha dado espacio a que las emociones se sedimenten para desnatar lo esencial de ellas. Y decirlo. En primavera estuvimos en Almonte; en el Rocío romero e incendiario. Fuimos un espectador en el tendido. A la tardecita regresamos a Sevilla, en el romero «coche de hora». Antes, en un momento anónimo, el asombro había sacudido lo disperso de mis ojos, de su irremediable cansera.

En lo alto de una hermosa carreta, sin excesos de rumbo, este letrero: “Hermandad de Las Palmas de Gran Canaria”. No lo creí. El vergonzante pasajero no soñaba, lector. Estaba allí en lo alto, frente a un portalón abierto, muy serena y sin sospecha: “Hermandad de Las Palmas de Gran Canaria”; ¡Gran Canaria en el Rocío! Insólito. Intenté el diálogo, el enteren; no vi a nadie; además el tiempo manejaba su escapismo y el regreso a Sevilla era ineluctable. Pensé así: «En el Pino debería lograrse algo parecido a esto que los andaluces -de toda Andalucía- han conseguido en las marismas. Algo centrado en la alegría serena, en el respeto en un saber alejarse de la cochambre y el gamberrismo; algo decente.

Ahora ha brotado la impensada realidad con esa ofrenda al canarísimo Pino que hace unos domingos ha hecho viva repleta de la jocundidad más serena la hermandad canario-andaluza que figuró en el Rocío en primavera. Sólo que sin la presencia ritual de su carreta; ya acudirá. El Pino ha logrado crear una solemnidad que asumirá tradición con futuro y con solera. En ella y con anchura el Concejo de Teror demostró lo seguro de su talante -ejemplar- democrático y a ello y al entusiasmo abnegado de la Hermandad del Rocío en Gran Canaria vivió la villa del Pino -vivió Gran Canaria- unos instantes luminosos, repletos de confraternidad alegre, en lo seguro de que existe un nuevo elemento de vital atracción en los espacios donde el Pino señorea a los aires. ¿Habrá ediciones venideras? Las habrá y de mayor fronda. Y junto a todo esto, la Paz; es lo que todo humano anhela: ¡la paz!”

Al simpecado presente desde 1979, la Hermandad unió al año siguiente la carreta que, trasladada para tal fin desde Huelva al traer la carreta rociera, cumpliendo el deseo del Hermano Mayor Honorario de la misma, Francisco Sánchez, recientemente fallecido por entonces, completó con ello la emotiva imagen que desde entonces da inicio a la peregrinación.

Como escribiera uno de los hermanos “nunca, carreta alguna, atravesó valles, montes y campos de verdes olivos y frondosos romeros, nunca cruzó ríos, lagos y mares. Nunca llegó de tan lejos una carreta”.

El 2 de mayo de 1981, el ayuntamiento y la parroquia terorenses, regalaron a la hermandad el estandarte con el monograma de María, realizado por Paco Herrera -tan ligado a Teror y al Rocío por tantas razones-. Nicolás Monche, párroco de la villa, en nombre del pueblo de Teror entregó el estandarte, bordado en oro sobre terciopelo, al vicepresidente de la Comunidad de Rocieros, ante la presencia del alcalde Salvador Cárdenes y de numerosos miembros de la Hermandad del Rocío.

Al año siguiente -se cumplen cuatro décadas- la romería del Rocío de 1982 tuvo un interesante e histórico aditamento. A la una de la tarde, en la basílica de Teror, la misa rociera fue oficiada por monseñor Infantes Florido, ya por entonces obispo de Córdoba que volvió a la villa con tal motivo

Tal como afirma mi buen amigo rociero y cronista, Juan José Laforet, “las Islas Canarias, ese hermoso balcón de Andalucía que caminó sobre el mar, como cantara un poeta hispalense, también tienen, desde hace ya más de veinte años, una participación singular e indiscutible en los eventos rocieros de cada primavera, gracias a la presencia de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Las Palmas de Gran Canaria, que por rociera, por mariana y por grancanaria se ha ganado el cariño y el respeto no sólo de sus paisanos isleños, sino de cuantos, año tras año, entusiasmados aplauden su paso por las calles de la aldea”

Yo reitero lo que he afirmado muchas veces. Teror es, como ningún otro lugar, una mixtura de realidad, fe, folclore y tradición. Por ello, la hermandad y el Rocío no podían hallar mejor senda a su fervor que la senda de Teror; y el pueblo de la villa, de toda Gran Canaria, se lo ha agradecido con respeto y consideración hacia este hermoso regalo que hacen a nuestra tierra: la anual celebración el Rocío de Teror, el Rocío del Pino.

“Desde Almonte hasta Teror/ viene la fe del Rocío;/ si no cantara este amor,/ va mi corazón vacío./Por eso hago el camino/ y cuando Teror asoma/ en Ti, mi madre del Pino,/ veo a la blanca paloma”.