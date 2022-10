El Congreso de Mujer y Deporte que vetó el Cabildo busca otra sede para salvar su celebración

La organización del III Congreso Estatal de Mujeres y Deporte busca otros lugares para intentar salvar su celebración, después de que la censura impuesta por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, en manos de Unidas Podemos, impidiera que el simposio tuviera lugar en Las Palmas de Gran Canaria a principios del próximo mes de diciembre.

La presidenta de la asociación del Congreso Estatal de Mujeres y Deporte, Cristina Gallo, informó de que varias ciudades españolas, cuya ubicación no desveló, se han puesto en contacto para ofrecerse como sede del encuentro, unas propuestas que, aseguró "se están analizando para ver de qué manera vamos a poder llevarlo a cabo".

"Lo que no vamos a poder mantener, me temo, son las fechas" de celebración previstas para el 2 y el 3 de diciembre, dijo Gallo, quien añadió que lo que harán ahora es hablar con los lugares que han planteado las propuestas.

"Como todavía no nos hemos sentado a hablar, prefiero no decirlo", justificó Gallo su negativa a desvelar las posibles sedes, aunque no descarta que el congreso se pueda celebrar finalmente en Canarias.

Gallo decidió suspender el pasado 20 de octubre la celebración del congreso en la capital grancanaria, después de que el Cabildo de Gran Canaria, organizador del evento, vetara la celebración de uno de los encuentros, en concreto el panel de expertas sobre la inclusión de personas trans en categorías femeninas en las competiciones deportivas.

La Consejería de Igualdad, dirigida por Sara Ramírez, se negó a celebrar el panel, que calificó de transfóbico, pese a que la organización le dio libertad para proponer a otras personas que expusieran su punto de vista en el debate.

Gallo expresó este lunes su incapacidad para entender los argumentos esgrimidos por la coordinadora general de Unidas Podemos Laura Fuentes Vega, quien acusó a la asociación de "intentar generar odio" en mesas temáticas. "Aquí no hay censura, aquí lo que hay son derechos humanos y respeto a todas las personas", intentó defender Fuentes su veto al panel.

"Lo que no puedo comprender", argumentó Cristina Gallo, "es que porque se haga una mesa con personas expertas, con académicas que van a dar datos, que van a contar cual es la incorporación de otras personas al deporte, algo que están haciendo todas las federaciones internacionales, que con eso se esté alimentando el odio. Mi mente no es capaz de cuadrar esas conexiones. No entiendo cómo puedo generar odio simplemente porque expertas y académicas me digan cual es la situación y qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo con la incorporación de las personas trans y qué es lo que están reglamentando las federaciones al respecto. No entiendo como una cosa puede llevar a la otra".

"Estuvimos abiertas", añadió, "desde un principio a un debate. Les dijimos que pusieran a quien quisieran, que trajesen a deportistas, a colectivos, a la Consejería de Igualdad, a quien quisiera hablar y exponer su punto de vista y no lo aceptaron. Yo no puedo hacer más. Abrí la mesa para que viniera quien quisiera y me dijeron que no".

Gallo tiene la sensación de que lo ocurrido está relacionado con una "situación política" en la que la organización del congreso no quiere entrar porque no tiene "nada que ver" con eso. "Trabajamos por y para las mujeres del deporte y lo que no vamos a aceptar son injerencias o censuras previas , porque han sido previas, porque ni siquiera nos preguntaron de qué iban a hablar las distintas ponentes".

En este tercer congreso, denominado 'La salud de las mujeres en el deporte. Una visión global', estaba prevista la celebración de varios paneles y conferencias y la participación de más de 15 ponentes, entre ellas Irene Aguiar, abogada especialista en derecho deportivo, la psicóloga forense Laura Redondo o Débora Godoy Izquierdo, presidenta de la Asociación Psicología del Deporte de Andalucía.