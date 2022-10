Un total de 90 jóvenes menores de 30 años y residentes en la Isla han conseguido su primer empleo en prácticas en diferentes áreas del Cabildo de Gran Canaria durante un año a través de un programa puesto en marcha por la Consejería de Empleo, que dirige Juan Diaz.

Se trata del proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) Gran Canaria, una iniciativa, que ha sido clausurada este lunes por el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, junto al consejero del área y la directora del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, Dunnia Rosa Rodríguez Viera, tiene como objetivo proporcionar una primera experiencia laboral a jóvenes que tengan un título universitario, de formación profesional de grado medio o superior o de un certificado de profesionalidad, y que están sin trabajo e inscritos en el Servicio Canario de Empleo.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 3.828.812 euros, cofinanciados por el Cabildo de Gran Canaria, que aporta 844.258 euros, el 22% del importe total, y por el Fondo Social Europeo, a través el Servicio Canario de Empleo, que cede 2.984.554 euros, el 88%.

Con esos fondos, se ha contratado a esas 90 personas, de las cuales 65 son mujeres, el 72%, y el 25 son hombres, un 28%. De ese colectivo, un 68% cuenta con títulos universitarios, un 28% con ciclos formativos de grado medio y superior y un 4% con certificados de profesionalidad. «Este proyecto tiene una relevancia social extraordinaria y se basa en la creación de oportunidades de empleo para chicas y chicos desempleados que no cuentan con esa experiencia que siempre se les exige para acceder al mercado laboral», manifestó el presidente Morales. «Es como la pescadilla que se muerde la cola. No puedo trabajar porque no tengo experiencia, pero si no me das trabajo, nunca la tendré. Y con este proyecto se la facilitamos, además en una administración pública», subrayó.