La residencialización en zonas turísticas agita el pacto político de San Bartolomé de Tirajana

Tensión, otra vez, en el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El voto discordante de la concejala de Turismo, Inés Rodríguez (Ciudadanos), a favor de la moción presentada por CC en el Pleno de este viernes para apoyar la Proposición de Ley de Turismo de Canarias presentada como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística en la que insta al Parlamento a cambiar la normativa turística autonómica para poder mantener sus viviendas en suelo turístico, ha provocado una nueva fricción en el pacto conformado por la propia Rodríguez, el PSOE, NC y la edil Francisca Quintana, quienes votaron en contra de la propuesta. Y pese a que la moción no ha prosperado, ese posicionamiento a favor de Rodríguez ha roto la disciplina de voto y no ha sentado nada bien en el seno del pacto.

La edil de Ciudadanos ha validado la moción presentada por los nacionalistas al considerar que la propuesta de CC y de la ILP que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha elevado al Parlamento va en consonancia con la posición de "centro y liberal" de su partido ya que, dijo durante la sesión plenaria, "después de 60 años de evolución y desarrollo turístico, en un momento determinado se permitió disgregar unidades alojativas para que fueran residenciales y se permitió que personas individuales pudieran comprar una unidad y convertirla en vivienda; y ahora lo que se pretende es limitar los derechos de propiedad, cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo, porque todo propietario tiene derecho a utilizar una vivienda como estime oportuno y tiene los mismos derechos que una vivienda en otro lugar".

"No me gustaría tener que destituir a Inés Rodríguez, pero tampoco voy a tolerar deslealtades", sostiene la alcaldesa Conchi Narváez

Sobre la posible destitución de Rodríguez y tras más de una hora de reunión al término del Pleno y la salida de ésta con lágrimas en los ojos, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, visiblemente molesta con la decisión de su concejala de Turismo, ha explicado a este periódico que no quiere un "amor a la fuerza", pero que tampoco va a tolerar "deslealtades" en su gobierno. "No me gustaría tener que destituirla", sostuvo. Si bien durante la legislatura ha habido desencuentros entre los socios de gobierno, la gota que ha colmado el vaso ha sido esta diferencia de voto, pues se trata de la primera vez en todo el mandato en que miembros del pacto difieren en su votación.

Durante el debate de la moción, por su parte, el PSOE manifestó su apoyo a que en un Estado democrático esta ILP pueda presentarse y tramitarse en el Parlamento de Canarias, pero justificó su voto en contra a la moción de apoyo presentada por CC al considerar que "apoyar la propuesta de una parte de la población del municipio, sin diálogo parlamentario y contra los intereses de otra parte de la sociedad, empresas y trabajadores es difícil de asumir", en palabras de su portavoz, Antonio Pérez. "Apoyar la propuesta atenta contra San Bartolomé de Tirajana como destino turístico, porque no solo hay un informe de la ULPGC que nos indica el riesgo que supone la eliminación del principio de unidad de explotación, sino que la patronal, trabajadores y sindicatos han manifestado su oposición en contra de cualquier iniciativa que fomente la expansión del uso residencial en inmuebles turísticos porque pone en riesgo miles de puestos de trabajo", añadió, "votar a favor de esta moción es votar en contra del sector turístico y la generación de empleo y a favor de perder 600 millones de euros anuales; nosotros queremos que la ILP sea debatida en el Parlamento por lo que apoyamos que si cumple con la legislación vigente sea tramitada".

Un debate social

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias, Samuel Henríquez, manifestó que su formación de manifiesta a favor de la ILP "sin criminalizar la residencialización en zona turística, pero solo tal y como recoge la Ley del Suelo de Canarias de 2017, que dice que todo el que vivía en zona turística hasta ese año tiene la posibilidad de regularizar su situación". Henríquez explicó que su partido plantea un "necesario debate profundo" sobre los usos en el futuro desarrollo urbanístico pero "entendemos que nunca deben ser mixtos porque el turismo es la principal industria del municipio y el 100% de su PIB". El también primer teniente de alcalde anunció que la próxima semana el gobierno local iniciará un debate "riguroso" con residentes, promotores turísticos, colectivos sociales y sindicatos sobre el futuro desarrollo del municipio.

El ponente de la moción, Alejandro Marichal (CC), dejó clara durante su exposición que "ni mucho menos" su partido defiende que lo turístico pase a ser residencial "sino que es necesario un nuevo marco normativo con el consenso de todos en el que se contemple la posibilidad de vivir en zona turística porque ya hay más de 10.000 personas que lo hacen". "Esa realidad no impidió el desarrollo turístico ni cuando batimos récord de visitantes en 2019", señaló, "solo defendemos la creación de una ciudad integrada por residentes y turistas, y no dividida en dos".

Por último, PP-AV también votó en contra de esta moción. "Las competencias de este asunto están en otro organismo y el populismo no se debe ejercer en este Pleno", sentenció su portavoz, Elena Álamo.