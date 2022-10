El ser humano muestra su mejor cara. Toda Canarias y también el resto del mundo se ha volcado con Miguel Planas. Este grancanario que era entrenador de parkour y estuvo doce años surcando los aires hasta que sufrió su peor caída y a causa de esta quedó tetrapléjico que lo ha mantenido durante casi tres años ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria.

Desde una habitación sin poder moverse de cuello para abajo, este joven hace una semana publicó un vídeo en el que anunciaba que el próximo 4 de enero organizará un "conciertazo benéfico" en el Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria con el fin de recaudar fondos y “ayudarme a salir de esta situación”.

Miguel, de 30 años de edad, no tiene recursos, ni tampoco su familia para acondicionar su vivienda o disponer de cuidadores. A pesar de sus dificultades, este cambio le permitiría hacer una vida casi normal: “Soy una persona joven, ambiciosa, emprendedora y todavía y todavía considero que me quedan objetivos y sueños por cumplir”, reivindica el grancanario en su vídeo.

La acogida y apoyo que ha tenido Planas desde que publicara el vídeo ha sido bastante alta. Muchos personajes reconocidos de Canarias como los humoristas Kike Pérez, Omayra Cazorla, Aarón Gómez, Jorge Bolaños o los grupos musicales Playa Coco, Grupo Bomba, han mostrado su apoyo y han asegurado que pueden contar con su participación en este evento. “A toda persona que quiera involucrarse de una manera u otra, estamos en busca y captura de ellos”, recalca el joven.

En un segundo vídeo -publicado en sus redes sociales, @survivor_mm- Miguel ha mostrado su agradecimiento y asegura que el próximo concierto del 4 de enero, será un conciertazo. Indistintamente de ello ha creado una campaña benéfica a petición de mucha gente que quiere ayudar a su causa. Se puede donar a través de la plataforma GoFoundMe -que lleva ya 1858 euros -en el momento de esta publicación-. Además también ha puesto la siguiente cuenta en el vídeo para todo aquel que quiera ayudar: ES46 0182 0764 6802 0172 2964.

Más información sobre la campaña benéfica: https://www.gofundme.com/f/una-vivienda-para-miguel

Accidente

"Caí con la cabeza en la colchoneta y automáticamente me quedé paralizado del cuello para abajo. Pasé de un segundo a otro a verme con mi total movimiento y mis sueños y aspiraciones a tener que empezar una vida totalmente nueva", relató Planas explicando el momento que sufrió el accidente que ha cambiado su vida.

Según ha relatado estos años atrás, los mil euros que recibe de su pensión de invalidez no le alcanzan para pagar el alquiler y adaptar su domicilio y, por eso, pide ayuda a todo aquel que pueda colaborar. Necesita no sólo equipos médicos y cuidadores, también una grúa, una cama adaptada y medicación....

"Lo único que quiero es vivir en una casa con unas comodidades como cualquier otra persona; aunque esté totalmente limitado, aún tengo ambiciones de seguir trabajando y aportando valor a la sociedad o inspirando a otros", agrega.

"He pasado momentos muy oscuros, he llegado a pensar que una vida en esta situación no tiene sentido pero, gracias a la ayuda y consejos de personas a mi alrededor y mucha fortaleza mental, he conseguido darle la vuelta a la tortilla", ha contado esperanzado de que la ayuda de la gente surja efecto.