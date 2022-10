La maqueta que dio un futuro a Teror

La Villa de Teror vivió en la segunda mitad de la década de los setenta el inicio de una fortísima expansión urbanística, fruto de un cúmulo de circunstancias, que iban desde la nueva situación política que se vivía tras los el fallecimiento de Franco; el crecimiento poblacional; las construcciones que muchas personas de otros municipios fabricaron tanto en torno al casco como en los barrios y la necesidad de cubrir las necesidades que todo ello traía consigo. También, la desaparición de monseñor Socorro Lantigua en 1973 fue uno de los detonantes.

A fines de 1974, en la Sala de Juntas del Gobierno Civil se reunió la Comisión de Urbanismo para tratar algunos estudios de delimitación del suelo urbano, así como varios planes especiales de ordenación turística. En Valleseco, Artenara, Firgas. Ingenio, Mogán, La Aldea, Telde, Tejeda, Teror, Antigua y Betancuria, cuyos ayuntamientos no habían presentado dichos estudios, se adoptó como delimitación del suelo urbano el determinado por la Delegación de Hacienda. Y sería precisamente al año siguiente cuando la primera de esas renovaciones -muchas de ellas ni deseadas ni apoyadas por el pueblo de Teror- se anunció. En 1975, la parroquia de Nuestra Señora del Pino anunciaba, poco tiempo después del robo de las joyas, que su extraordinaria casa parroquial ubicada en la calle de la Herrería, esquinera con la calle Nueva, amenazaba ruina y había que reconstruirla. Las opiniones del pueblo fueron claras y concisas: la casa no estaba en ruina y aquel atentado contra el patrimonio histórico se producía porque Socorro Lantigua estaba muerto. Si no fuese así, no se hubiesen atrevido ni curas ni políticos.

No importaron estas opiniones. Con mucha alevosía y alguna que otra nocturnidad, la singular casona rectoral terorense desapareció. En 1976 se reunían representantes municipales y episcopales para tratar la elaboración del informe sobre el proyecto de la nueva casa, así como la cesión de una parte del Palacio Episcopal para convertirlo en Casa de la Cultura; obras parejas a la total renovación de la secular Alameda.

Néstor Álamo escribía el 16 de marzo de aquel año: «Ha desaparecido la vieja casa rectoral -más de dos siglos de acción y presencia - que para dar cobijo a los orientadores del Pino levantó la propia parroquia… Techo muy bajo, de vigas o rolizos de tea ennegrecida por los siglos… Era -y es en lo escasísimo que le han dejado- un Teror del que todo canario en posesión de la dignidad de serlo debe sentir el orgullo».

Y a su término en 1978 dijo que la ostentosa nueva casa parroquial de la Villa Mariana era «como legado in extremis y negativo -nos hizo otros- del señor Infantes Florido: mal obsequio. Malos obsequios. No has de olvidar, grancanario que lees el arrase punible de la casa parroquial de Teror, obra muy significativa -por la estética y por lo gratuita- del memorable coronel de la Rocha. Un auténtico atentado a nuestra arquitectura urbana del XVIII. En su lugar han ensartado un bodrio falso, cursi, para muchos sin calidades arquitectónicas dignas del lugar aquel y muchísimo menos de Teror. Sin más valía -si de verdad la tiene- que su insolente magnitud propia para contentar a gentes advenedizas y sin criterio estético alguno. Aparte que la parroquia -es decir, la Mitra- poseía en el pueblo solares más que suficientes para construir y hasta vender, sin tocar el bellísimo -y mal restaurado- inmueble. ¡Había que acabar con la memoria del cura de Teror! Ha sido otro de los legados del señor Florido». No se llevaba bien con el obispo, eso estaba claro.

Comenzó además a trabajarse desde ese mismo año, en orden a agilizar los trámites de declaración de conjunto histórico-artístico el casco urbano de la Villa; y para ello la Comisión Provincial de Protección del Patrimonio inició las gestiones conjuntamente con el ayuntamiento de Teror.

El palacio episcopal

El enorme edificio propiedad de la Mitra estaba ya, con sus más de dos siglos de existencia, bastante necesitado de una profunda restauración. Además, el poco uso que como residencia le había dado el obispo había contribuido a ese deterioro.

Toda esta situación, unida a la necesidad de contar con espacios para uso cultural decidió al ayuntamiento iniciar los pasos para su reparación y en 1976 acordaba por unanimidad «solicitar al Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis para que ceda el uso y disfrute a título gratuito del ala norte del Palacio Residencial Episcopal de Teror» con el fin de que se constituyera una Casa de la Cultura.

Tras el acuerdo, las obras ya estaban iniciadas a fines de 1978. Un informe técnico decía que «las paredes y gruesos muros exteriores han sido dejados solamente con las piedras, arrebatándosele a la pared la capa de cemento, cal y pinturas de que estaban cubiertas; si bien algunos muros situados en el interior han sido demolidos y la gruesa pared trasera ha desaparecido para, de este modo, robándole un poco de espacio al jardín, contribuir a ensanchar la calle que lo circunda y que viene a ser tremendamente estrecha. Todo ello va en ventaja para la propia estética de la construcción, y le proporciona a la vez: una gran funcionalidad de accesos. También, han sido tirados todos los tejados, conservándose intactas casi el resto de las tejas que seguramente serán convenientemente colocadas de nuevo, resaltando aún más el tipismo». Las obras duraron casi cuatro años y se unieron a la nefasta restauración de La Alameda, que perdió quiosco, arbolado y pavimento; sustituido este último por burdas losas de cemento y los plátanos del Líbano por lacerantes palmeras. Algo a lo que, afortunadamente, se puso remedio un tiempo después.

La maqueta que dio a conocer en agosto de aquel año el Ayuntamiento era hasta bonita, como un Teror de juguete donde hacer maravillas.

En 1979 se declaraba conjunto histórico-artístico el casco antiguo, delimitando la zona a proteger a «lo comprendido, al Oeste, por una línea que va por la calle Barranquillo a encontrar la calle Obispo Urquinaona. A la altura del Palacio Episcopal, dejándolo en su interior; al Sur, por las calles Obispo Marquina, Regulares de África, más los edificios con fachada a las callejuelas que da a ésta y a Doctor Gómez Ulla y desde aquí, una línea imaginaria hacia la calle San Juan Bosco, que deja en su interior las casas con fachada a calles Canónigo Miguel Suárez, Juan Miranda Guerra y General Franco y fuera las que tienen su fachada a la calle de Portugal; al Norte, la línea que va por la calle Aldea Blanca y luego por una línea imaginaria que va desde el cruce de Aldea Blanca con Coronel Rocha, al cruce de General Franco con San Juan Bosco, dejando en su interior las casas con fachada a General Franco, Calvo Sotelo y Coronel Rocha».

Que este decreto no fue la solución a los problemas de Teror es más que evidente: muchas construcciones de las que justificaron esa declaración han desaparecido y elementos tan distintivos del argumentario de esa declaración como son los típicos balcones de nuestra tierra, presentan al día de hoy una urgente necesidad de planificación de actuación y restauración. Tanto los públicos como los particulares.

En 1982, Teror vivía tiempos enardecidos en lo político y lo social. Y ganas, muchas ganas, de que se hicieran cosas en aquel lugar de tanto nombre y renombre, que a la vez se estaba quedando atrás en el imparable avance del resto de la isla, sobre todo el de las sureñas tierras. Independientemente de todo ello, que merece escrito aparte, en aquel verano, los salones de las casas consistoriales vieron la pública exposición de una maqueta, la primera sobre la que la corporación de entonces a la que poco tiempo le quedaba, ya que al año siguiente estaban convocadas las elecciones municipales, planificaba el futuro del conjunto histórico declarado unos años antes.

La Asociación Canaria para Defensa de la Naturaleza -Ascan-, había presentado en 1981 un escrito oponiéndose a la carretera que atravesaría el Parque de Sintes; uno de los tantos proyectos que pretendían desarrollar ese futuro.

El 28 de agosto de aquel año, se convocó una pública protesta «para manifestar la oposición a los estropicios que se están realizando en el municipio, casco y demás zonas que lo integran». En definitiva de una manifestación pacífica con que se trataría de los problemas que aquejaban al municipio bajo el lema de «salvar lo que tiene de singular y valioso Teror. Viva la Muy Noble Villa de Teror». Más de 1.500 personas asistieron a la misma y pudo comprobarse que el pueblo de Teror ya no sólo de agrupaba y manifestaba por la Virgen y la Fuente Agria. Algo comenzaba a cambiar.

Pero en aquellos días y es a lo que voy, una maqueta, perfecta en su simpleza casi infantil, mostraba la solución que la corporación de entonces pretendía dar al entorno que se estaba creando a la trasera sur del casco de la villa bajo el rótulo de «Vía de Circunvalación/Regulación de Tráfico/Zona Peatonal y de Aparcamientos». Era hasta bonita. Como un Teror de juguete donde hacer maravillas.

Era un loable intento y por ello era muy valorable, pero presentaba ya desde su nacimiento muchos inconvenientes.

Su alteración del planeamiento sobre la llamada finca de Sintes o Casa Huerta, adquirida para ser destinada única y exclusivamente a parque público, modificaba zonas verdes a viales; planificaba pocos aparcamientos o proyectaba el derribo de la Casa Huerta, algo que pudo detenerse y sobre la que comenzó la actuación pública en 1991. Pero sí se realizó la circunvalación, que se inauguraría como avenida Néstor Álamo dentro del homenaje que el municipio realizó al artista y cronista el 15 de octubre de 1983.

Distintos trabajos encaminados a convertirla en el Parque Municipal proyectado se habían realizado las décadas anteriores, creándose entornos como pequeñas plazas, veredas, miradores, el famoso parque chino, zonas de reforestación que no tuvieron una labor de continuidad en el tiempo, constituyéndose así el extraordinario y extrañamente clausurado Parque de Sintes, con su hermosa y casi desconocida zona forestal. Uno de los temas pendientes de la ciudadanía terorense.

El 23 de agosto de 1986 se produjo la inauguración del Club de la Tercera Edad, edificio construido en terrenos de la finca, en el lindero de la misma con la calle Santiago Rivero; realizaciones ambas que modificaron totalmente la zona de la finca más cercana al casco.

La mencionada actuación sobre la vivienda en 1991 y la construcción de la Plaza de la Mujer años después configuraron una delimitación del espacio donde continuar trabajando municipalmente para facilitar su uso público.

En la siguiente década se ejecutaron las obras que culminaron con la conversión de todo este perímetro en una zona ya imprescindible para la organización de eventos sociales, festivos y culturales de la Villa de Teror: los aparcamientos y la zona comercial, la pavimentación del parque y la construcción del espacio cultural por antonomasia del Teror del siglo XXI, el Auditorio estrenado el 13 de octubre de 2006.

Plan director

A inicios del año 2001; la corporación terorense presentaba una nueva propuesta de remodelación de su conjunto arquitectónico e histórico más significativo; aquel que hace setenta años iniciara la primera romería con todas las voces aclamándole por «lo lindo que era».

En dicho plan inicial se estructuraba un avance en lo planificado en los años anteriores con la construcción de aparcamientos subterráneos, área comercial, auditorio municipal y la rehabilitación de las calles Nueva y Real de la Plaza.

Los aparcamientos se presupuestaban -con una inicial concesión de cincuenta años- en 500 millones de pesetas; la mejora de la calle Real y vías adyacentes en 165 millones; la construcción del auditorio en unos 200 millones; todo ello y otras tantas obras, tras la afirmación de la corporación de ser conscientes del deterioro que sufría el casco de la villa con el paso de los años; por lo que habían decidido trazarse el importante reto de convertirlo en un punto de referencia de toda la isla, no sólo en el aspecto religioso, sino también en el cultural y en el comercial y con el fin último de reactivar todo el municipio de Teror económica, social y culturalmente.

Como punto de partida era perfecto, al igual que todas las planificaciones anteriores. Donde está el punto de inflexión que diferencia las buenas intenciones de las perfectas realidades es en la correcta gestión de lo proyectado, y más de lo realizado. Si uno hace una casa enorme, brillante, con materiales nobles, perfectas y equilibradas canterías, con tachonados portones y vistosas balconadas, y luego no barre, ni barniza, ni pinta, ni encala, ni arregla los tejados durante años, al final no tiene casa. Eso puede ser lo que al final, pese a las buenas intenciones, suceda en Teror.