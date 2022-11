Rosas rojas en la Sima de Jinámar antes de la búsqueda de los represaliados

Juan José Valencia escuchó desde niño que a su abuelo, Antonio Valencia Expósito, los franquistas lo sacaron durante la madrugada del 4 de abril de 1937 de su casa de la Vecindad de Enfrente, en el Valle de Agaete, y que sus familiares «supieron días después que lo habían matado porque un desconocido fue a entregarles la ropa que llevaba puesta». Este martes, Día de Difuntos, por fin reunió el valor para acercarse a la Sima de Jinámar, donde se cree que fue arrojado el cuerpo de su abuelo y de otros represaliados de Agaete, Gáldar, Telde y la capital.

Con un grupo de 70 personas, Pepe Valencia caminó durante media hora desde la Plaza de Jinámar hasta la entrada a la Sima y al llegar no pudo contener las lágrimas. Tembloroso, permaneció durante varios minutos mirando el enorme agujero negro que se abre en la tierra. Allá abajo, a 80 metros de profundidad, se empezarán a buscar ahora los restos de las víctimas del franquismo que no aparecieron en las excavaciones arqueológicas de los dos pozos de Arucas. Es posible que en el homenaje del próximo año ya se conozca con certeza cuántos cuerpos fueron lanzados a esa fosa y la identidad de algunos de ellos.

Juan José Valencia camina por primera vez hasta la fosa para leer una poesía al abuelo asesinado

«Aunque durante cuatro años trabajé dando clases en Jinámar, es la primera vez que vengo; nunca me atreví a subir hasta aquí porque emocionalmente no lo iba a soportar», confesó Valencia, profesor y actualmente concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Agaete. La semana pasada acudió a una psicóloga para prepararse. «Estoy muy emocionado, pero ahora me siento en paz», manifestó tras depositar un ramo de flores y leer una poesía dedicada a su abuelo y a su padre, huérfano desde niño.

Excavaciones

Aunque desea que su abuelo aparezca en la Sima -la otra opción que barajan los investigadores es que esté en La Marfea- aseguró que se conformaría con que se encontraran los restos de los demás represaliados de la Vecindad de Enfrente, entre 23 y 27 hombres según los distintos cálculos.

Al nieto se le quebró la voz al recordar que en su casa hubo un doble drama en los años posteriores a la Guerra Civil, pues Antonio Valencia fue asesinado y el otro abuelo participó en la represión de los familiares de izquierda. «Era un chivato de los falangistas», comentó.

«Si aparecen esos restos humanos será la confirmación de que fueron masacrados de forma cruel y se hará justicia después de tantos años de silencio y de miedo de las familias», apuntó el profesor. «Lo que queremos -añadió- es que se conozca la historia, porque esas personas de la Vecindad de Enfrente eran inocentes, la mayoría eran obreros sin ideas políticas que murieron por envidias y venganzas».

Como cada año, familiares de víctimas y miembros de grupos republicanos realizaron el homenaje con una caminata hasta la Sima. Manuel Rodríguez, coordinador de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar, rememoró que en el año 1973 varios militantes del clandestino Partido Comunista de España (PCE) realizaron la primera caminata porque por estas fechas aparecían flores allí y querían saber quiénes las depositaban.

Los participantes en el homenaje alertan del avance de la intolerancia y el fascismo en Europa

Esta vez, cuando llegó el grupo, también se encontró con crisantemos frescos, colocados de forma anónima. En la pequeña explanada junto a la boca de la cueva hubo intervenciones de representantes del Partido Feminista de España, del Colectivo Antifascista Elsa Wolff, del Foro por la Memoria Histórica de Canarias, de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, de Comisiones Obreras y del PCE. Todos ellos coincidieron en la necesidad de continuar con las excavaciones en Jinámar y en otros pozos de Arucas para reparar el daño a las víctimas del franquismo, al tiempo que advirtieron del avance de la extrema derecha y del fascismo en Europa.

También intervinieron como invitadas la cónsul de Cuba en Canarias, Elsa Agramonte, y Luisa Tamayo, representante de las familias de la isla de Tenerife. El acto concluyó con la ofrenda de flores y el canto de la Internacional. En las conversaciones de los asistentes se repitió el deseo de que en la cita del próximo año ya se hayan recuperado los cuerpos de los represaliados y, por fin, puedan descansar en paz.